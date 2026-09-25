Házasság első látásra Juci kitálalt kapcsolatáról

Nagyon elszántan ment az esküvőjére Juci, azzal az elhatározással, hogy ő ma biztosan hozzámegy egy vadidegenhez. Ehhez képest végül nemet mondott a TV2 Házasság első látásra 2026 szakértői által mellé választott Jánnak, ami először fordult elő a műsor magyarországi történetében. Hogy ezek után miért döntöttek úgy, hogy házasságon kívül mégis folytatják a kísérletet, és hogyan találtak egymásra, arról Juci a hot!-nak mesélt.

A Házasság első látásra műsorban itthon eddig csak Juci mondott nemet az anyakönyvvezető előtt (Fotó: hot! magazin/ TV2)

Így alakul Juci és Ján kapcsolata a Házasság első látásra műsorban

A Házasság első látásra műsorában Juci nemet mondott a házasságra

Ján udvarolni kezdett neki, rájöttek, hogy nagyon tetszenek egymásnak

Így házasság nélkül folytatják a műsort

Ők a legkiegyensúlyozottabb páros, rózsaszín burokban élnek



Házasság első látásra Juci: „Megőrjít, ha egy férfi bizonytalan!”

Nagyon várta a nagy napot Juci, gyönyörű volt a hófehér ruhájában, a násznép is mi­előbb látni szerette volna a nagy pillanatot. De a megható jelenet végül elmaradt, a Házasság első látásra hazai történetében először hangzott el nem válasz.

„Így visszagondolva az egészre, engem is legfőképp a bizonytalansága zavart: megőrjít, ha egy férfi bizonytalan” – vallotta be a hot!-nak Juci. – „Zavarosan beszélt, és nem is értettem, miért jött a kísérletbe, ha már az első lépésnél elbizonytalanodik. Amikor hosszas hezitálás után végül azt mondta, hogy mégis el akar venni, akkor bekapcsolt az önérzetem, hogy na nem! Pedig én úgy mentem oda, hogy szinte akárkihez hozzámegyek, ha már belevágtam ebbe, maximum három hónap múlva elvált leszek. De amikor nemet mondtam neki, akkor magamnak mondtam egy hatalmas igent, és én ettől felszabadultam.”

Ezek után mindenki meglepődött, amikor kiderült, hogy bár a pár nem házasodott össze, de folytatják a kísérletet, sőt Ján szerelmet is vallott a kedvesének.