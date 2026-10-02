Szőke Zsuzsi megdöbbentő vallomása: „Nagyon sokáig tűrök, de ha egyszer betelik a pohár...”

Szőke Zsuzsi számára a tanyasi környezet teljesen új volt, nagyszerűen kezelte a kihívásokat, és gyorsan felvette a vidéki élet ritmusát.
Annak ellenére, hogy kiléptem a komfortzónámból, a várakozásaimhoz képest sokkal jobban tudtam alkalmazkodni a helyi viszonyokhoz. Szerencsére nagyon jó alvó vagyok, és az új emberekkel is könnyen megtalálom a közös hangot, ám a hideg vizes zuhanyzástól és a higiéniai körülményektől nagyon tartottam. Ennek ellenére végül gyorsan belerázódtam, és utólag visszagondolva szerintem egész jól vettem az akadályokat
– kezdte a hot!-nak.
Az új kihívások mellett Szőke Zsuzsi táncosnő a napirendjében is meglepő változást tapasztalt a verseny ideje alatt.
„Otthon általában nehezen kelek fel kilenc óra előtt, viszont a farmon teljesen átállt a bioritmusom: mindig fél hét és háromnegyed hét között, ébresztőóra nélkül, a nappal együtt keltünk. Meglepő volt számomra, hogy a korai ébredés ellenére egyáltalán nem éreztem fáradtnak magam.”
Mivel otthon egy szerető család és egy kiegyensúlyozott párkapcsolat várta, nehezen szakadt el a megszokott hétköznapoktól.
Nehezen viseltem a szeretteim hiányát, de aztán idővel teljesen megszoktam. A digitális detox is kifejezetten jólesett: egyáltalán egyáltalán nem hiányzott a mobilom és a közösségi média jelenléte sem. Ahogy telt az idő, egyre jobban beszippantott a farm világa, és az ottani lét vált a valósággá számomra. Nem gondoltam volna, hogy mentálisan ennyire erős hatással lesz rám ez a helyzet.
A Farm VIP TV2-ben feszültségekből sincs hiány, ám a táncosnő – higgadt természetének köszönhetően – igyekezett távol tartani magát a felesleges vitáktól.
„Igazából mindig próbálok saját magammal foglalkozni, és ott is pontosan ezt tettem. Alapvetően nagyon sokáig tűrök, de ha egyszer betelik a pohár, nálam is elszakad a cérna. Így amikor már megbántva érzem magam, természetesen azonnal kiállok magamért” – mesélte.
A Farm VIP-ból Zsuzsi nemcsak élményekkel tért vissza, hanem egy olyan szemléletmódot is hazahozott, amely átértékelte a mindennapjait.
Megfogadtam, hogy kevesebb időt szeretnék tölteni a közösségi oldalakon, hisz szeretném jobban megélni a pillanatokat. Ugyanakkor megtanultam sokkal jobban értékelni az apróságokat, vegyük csak azt, hogy otthon meleg vízben tudok hajat mosni, vagy hogy reggel egyetlen gombnyomásra lefő a kávé, és nem kell hozzá külön tüzet rakni vagy vizet forralni.
Rengeteg tapasztalatot szerzett, amelyek egyértelművé tették számára, hogy megérte fejest ugrani a mély vízbe.
„Ez az időszak tökéletes volt arra is, hogy bizonyítsak magamnak. Rájöttem, hogy kifejezetten jó az idegrendszerem és a stressztűrő képességem, ráadásul ha éles versenyhelyzetről van szó, akkor is oda tudom tenni magam” – fejezte be.
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