Saját fürdőkádjában érte a halál a fiatal nőt – egy szivacs zárta el a lefolyót

Tragikus körülmények között fulladt bele a fürdőkádjába egy fiatal nő, miután egy szivacs elzárta a kád lefolyóját – hangzott el a haláleset körülményeit vizsgáló bírósági meghallgatáson.

Saját fürdőkádjában fulladt meg egy nő, szivacs zárta el a lefolyót

Fotó: Pexels / Pexels

Saját fürdőkádjában fulladt meg egy nő, szivacs zárta el a lefolyót

A darweni születésű Natasha 2024. október 7-én vesztette életét Lynwood Avenue-n található otthonában. A Blackburn városházán szeptember 23-án tartott halottkémi meghallgatáson elhangzott, hogy a nő halálakor titkárnőként dolgozott.

A vizsgálat megállapítása szerint Natasha halálát fulladás okozta, amelyhez súlyos alkoholos befolyásoltsága is hozzájárult. Holttestére otthona fürdőkádjában találtak rá, a kád lefolyóját pedig egy szivacs zárta el.

A meghallgatáson az is elhangzott, hogy Natasha halála előtt „jelentős és nehéz személyes problémákkal” küzdött, amelyek miatt szakember segítségét is igénybe vette. A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján ugyanakkor nem lehetett megállapítani, hogy milyen szándékai voltak a halálát megelőzően.