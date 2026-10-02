Saját fürdőkádjában érte a halál a fiatal nőt – egy szivacs zárta el a lefolyót

Tragikus körülmények között fulladt bele a fürdőkádjába egy fiatal nő, miután egy szivacs elzárta a kád lefolyóját – hangzott el a haláleset körülményeit vizsgáló bírósági meghallgatáson.
A darweni születésű Natasha 2024. október 7-én vesztette életét Lynwood Avenue-n található otthonában. A Blackburn városházán szeptember 23-án tartott halottkémi meghallgatáson elhangzott, hogy a nő halálakor titkárnőként dolgozott.
A vizsgálat megállapítása szerint Natasha halálát fulladás okozta, amelyhez súlyos alkoholos befolyásoltsága is hozzájárult. Holttestére otthona fürdőkádjában találtak rá, a kád lefolyóját pedig egy szivacs zárta el.
A meghallgatáson az is elhangzott, hogy Natasha halála előtt „jelentős és nehéz személyes problémákkal” küzdött, amelyek miatt szakember segítségét is igénybe vette. A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján ugyanakkor nem lehetett megállapítani, hogy milyen szándékai voltak a halálát megelőzően.
Emma Mather területi halottkém az eset körülményeit összegző megállapításában elmondta, hogy Natashát a fürdőkádban, a víz alá merülve találták meg.
Halálakor súlyos alkoholos befolyásoltság alatt állt. Natasha ebben az időszakban komoly és megterhelő magánéleti problémákkal küzdött, amelyek miatt szakemberek támogatását is igénybe vette. Azt azonban nem lehet megállapítani, hogy milyen szándékai voltak.
– idézi a Daily Star a halottkémet.
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