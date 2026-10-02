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Megszólalt a halottkém: Kiderült, mi okozhatta Chad Lowe 13 éves lánya halálát

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors öngyilkosság
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 02. 14:30
gyászhalál okaRob Lowehalottkém
Újabb részletek láttak napvilágot Fiona Lowe halálával kapcsolatban. A halottkém jelentése szerint Chad Lowe lánya öngyilkosságot követett el.
Fekete Ágnes
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Tragikus részletek derültek ki Chad Lowe lányának haláláról. A halottkém jelentése szerint a 13 éves lány öngyilkosságot követett el. A család most próbálja feldolgozni a felfoghatatlan veszteséget, miközben Fiona Lowe emlékét mindenki szeretettel őrzi.

Chad Lowe lánya öngyilkosságot követett el
Chad Lowe lánya öngyilkosságot követett el
(Fotó: Faye Sadou/Northfoto)
  • Október 1-jén nyilvánosságra hozták a 13 éves Fiona Lowe halála okát
  • A halottkém jelentése szerint Chad Lowe lánya szeptember 29-én öngyilkos lett
  • A család a 13 éves lány halála után közleményt adott ki, amelyben arra kérték a nyilvánosságot, hogy tartsák tiszteletben a magánéletüket.

Megrázó részletek láttak napvilágot Chad Lowe lánya haláláról

Újabb fájdalmas részletek láttak napvilágot Rob Lowe testvére családjának tragédiájáról. A színész és felesége, Kim Painter szeptember 29-én jelentették be, hogy 13 éves lányuk meghalt. A család akkor nem közölt részleteket Fiona Lowe halálának körülményeiről, mindössze azt kérték, hogy a nyilvánosság tartsa tiszteletben a gyászidőszakukat. Október 1-jén azonban a helyi orvosszakértői hivatal tájékoztatást adott ki, amelyben kijelentették, hogy Chad Lowe lánya halálát öngyilkosságként minősítették. A People beszámolója szerint a 13 éves lányt szeptember 29-én, hajnali 1 óra 14 perckor nyilvánították halottnak egy helyi kórházban.

„Ő volt az életünk fénye”

A gyászoló szülők lányukat szeretetteljes, okos és kreatív fiatal lányként írták le, aki különösen szeretett táncolni. Állításuk szerint a 13 éves lány nemcsak a szüleihez állt közel, hanem két testvérével is szoros kapcsolatot ápolt.

Nővérei imádták, szülei pedig mélységesen szerették. Ő volt az életünk fénye.

Chad Lowe és Kim Painter három lányt neveltek: Mabel, Fiona és Nixie Barbara. És bár nem árulták el lányuk halálának okát, a közlemény végén arra is felhívták a figyelmet, hogy aki mentális nehézségekkel küzd, kérjen segítséget.

Rob Lowe testvére, Chad mellett áll ebben a nehéz időszakban.
Rob Lowe testvére, Chad mellett áll ebben a nehéz időszakban
(Fotó: Hahn Lionel/Northfoto)

Fiona Lowe nagyapja szívszorító búcsút vett unokájától

Fiona Lowe halálhíre után egy nappal később, szeptember 30-án Chad Lowe apja megható módon emlékezett meg unokájáról. Chuck Lowe Instagram-oldalán egy képet osztott meg, amelyen Fiona látható, amint épp egy medencében mosolyog a kamerába. A szívszorító bejegyzéshez pedig mindössze ennyit írt:

Nyugodj békén drága Fiona.

 

 

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