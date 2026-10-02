Megszólalt a halottkém: Kiderült, mi okozhatta Chad Lowe 13 éves lánya halálát

Tragikus részletek derültek ki Chad Lowe lányának haláláról. A halottkém jelentése szerint a 13 éves lány öngyilkosságot követett el. A család most próbálja feldolgozni a felfoghatatlan veszteséget, miközben Fiona Lowe emlékét mindenki szeretettel őrzi.
Újabb fájdalmas részletek láttak napvilágot Rob Lowe testvére családjának tragédiájáról. A színész és felesége, Kim Painter szeptember 29-én jelentették be, hogy 13 éves lányuk meghalt. A család akkor nem közölt részleteket Fiona Lowe halálának körülményeiről, mindössze azt kérték, hogy a nyilvánosság tartsa tiszteletben a gyászidőszakukat. Október 1-jén azonban a helyi orvosszakértői hivatal tájékoztatást adott ki, amelyben kijelentették, hogy Chad Lowe lánya halálát öngyilkosságként minősítették. A People beszámolója szerint a 13 éves lányt szeptember 29-én, hajnali 1 óra 14 perckor nyilvánították halottnak egy helyi kórházban.
A gyászoló szülők lányukat szeretetteljes, okos és kreatív fiatal lányként írták le, aki különösen szeretett táncolni. Állításuk szerint a 13 éves lány nemcsak a szüleihez állt közel, hanem két testvérével is szoros kapcsolatot ápolt.
Nővérei imádták, szülei pedig mélységesen szerették. Ő volt az életünk fénye.
Chad Lowe és Kim Painter három lányt neveltek: Mabel, Fiona és Nixie Barbara. És bár nem árulták el lányuk halálának okát, a közlemény végén arra is felhívták a figyelmet, hogy aki mentális nehézségekkel küzd, kérjen segítséget.
Fiona Lowe halálhíre után egy nappal később, szeptember 30-án Chad Lowe apja megható módon emlékezett meg unokájáról. Chuck Lowe Instagram-oldalán egy képet osztott meg, amelyen Fiona látható, amint épp egy medencében mosolyog a kamerába. A szívszorító bejegyzéshez pedig mindössze ennyit írt:
Nyugodj békén drága Fiona.
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