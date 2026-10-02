Három csillagjegyet megáld az univerzum októberben: te vajon köztük leszel?

Nagy változások jönnek októberben: a bolygók igencsak mozgalmas táncot lejtenek majd az égen, aminek köszönhetően három csillagjegy úgy érezheti, mintha az univerzum megáldotta volna. Ők azok, akik számára egyértelmű lesz: most minden összejöhet, persze csak akkor, ha nyitottak a változásra, illetve engedik, hogy a sors arra vigye őket, amerre a legjobb. De hogy kikről is van szó? Rögtön eláruljuk!
Október 23-án a Nap a te havadba lép, ugyanakkor ne hidd azt, hogy addig nem vár rád semmi jó, kedves Skorpió! Épp ellenkezőleg! Igazán szerencsés és önreflektív hónapnak nézel elébe. A retrográd Vénusznak köszönhetően nem csak optimistán tekintesz a világra, de saját életedre is vethetsz egy tiszta pillantást: az értékekre, amiket fontosnak tartasz, a pénzügyi helyzetedre, a szerelmi életedre, a kapcsolataidra. Ha pedig valamit nem találsz rendben, most javíthatsz rajta!
A Nap egészen október 23-ig a jegyedben tanyázik, amíg át nem lép a Skorpióba. Ez számodra hatalmas lehetőséget jelent, ugyanakkor nem ez az egyetlen égi jelenség, ami támogat októberben. A hónap nagy részében a retrográd Vénusz és Merkúr is a Skorpióban tanyázik, ami számodra azt jelenti, hogy az anyagi helyzetedet sokkal tisztábban látod, mint máskor, emellett azt is, mit is érsz pontosan. Ez a fajta önreflexió segít finomhangolni az életedet, optimalizálni. Aztán október 25-én a Vénusz visszatér a jegyedbe, és ott is marad egészen december 4-ig, extra szerencsét biztosítva számodra. Ha ez nem lenne elég, az október 10-i újhold is a jegyedben lesz, ami az éves újrakezdést hozza el számodra.
Noha retrográd mozgásban, de mégiscsak a jegyedben van a tettrekész Mars és a szerencsés Jupiter. Mindez azt jelenti, hogy nagy terveket szőhetsz, olyanokat, amik később mozgásba lendülhetnek, jelentős változást hozva az életedbe. Ráadásul a hónap első felében (október 23-uig, egész pontosan) a Skorpióban tanyázó retrográd Vénusz segít számodra, hogy egy tiszta pillantást vessél az otthonodra, a közvetlen környezetedre, a családodra – akár szó szerint, akár átvitt értelemben. E tisztánlátás segíthet abban, hogy meghatározd: ki az, aki továbbra is az életed része maradjon, és ki az, aki csak hátráltat, netán kihasznál. Ráadásul a retrográd Vénusz visszahozhat valakit a múltadból, de akár valamilyen múltbéli tevékenység, hobbi is visszatérhet az életedbe.
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