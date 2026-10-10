„Nekünk nem lesz kapcsolatunk” – Sötéten látja a házassága jövőjét Máté

A Házasság első látásra legújabb adása komoly lélektani feszültségeket és rendkívül őszinte vallomásokat hozott Máté és Anastasia kapcsolatában. A kísérlet előrehaladtával a felszín alatti problémák egyre határozottabban kerülnek előtérbe, Máté pedig a stílusához hűen kíméletlenül osztotta meg a legmélyebb félelmeit. Szavaiból és reakcióiból határozottan érezhető volt, komolyan megkérdőjelezi, hogy van-e egyáltalán közös jövőjük a műsor falain kívül.

A Házasság első látásra szereplői között állandó a vita (Fotó: TV2)

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A pár mindennapjait egyre jobban beárnyékolja az a dinamika, amit Máté már most is nehezen tud feldolgozni. Meglátása szerint Anastasia ragaszkodása rég átlépi az egészséges határokat, és ezt a helyzetet jelenleg szinte teljesen egyedül kell menedzselnie:

Többnyire tudom kezelni Anastasia ragaszkodását, ami túlmegy bizonyos határokon. Tök okésan el lennék ezzel a dologgal, ha ki lenne mondva köztünk, hogy ez egy beteges ragaszkodás, amit én kezelek nagyon jól sok esetben, és ezáltal lenne egy belátás azzal kapcsolatban, hogy bizonyos élethelyzetekben tudom átlagon felül jól kezelni. Ha hosszú távon, mikor innen kimentünk, ez lesz a kapcsolatunk, akkor nekünk nem lesz kapcsolatunk

– fogalmazott a férfi kendőzetlen őszinteséggel.

Toxikusnak tartja Máté a házasságukat

A feszültséget tovább fokozza, hogy Mátét már kezdi teljesen kiborítani, hogy Anastasia minden egyes nap azt faggatja tőle: mi lesz a kapcsolatukkal, ha véget ér a kísérlet. Máté szerint ez a folytonos szorongás és faggatózás valójában a bizalom hiányából fakad: „Ez, amikor félek attól, hogy a másik ember elhagy, ezt úgy mondjuk magyarul, hogy nem bízok benned” – fejtegette a férfi, aki úgy érzi, nincs köztük bizalom. Bár Máté megjegyezte, hogy ha Anastasia enged a fojtásból és az ő idegrendszere bírja, akkor még működhet a dolog, Anastasia sem maradt adós a válasszal: nyomatékosan szóvá tette, hogy az ő idegrendszerének vajon nem kell-e bírnia Mátét, aki szintén nem egy könnyen kezelhető ember.