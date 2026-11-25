A HungaroMet 0rszágos időjárás-előrejelzése, szerda reggeltől szerda éjfélig: döntően erősen felhős vagy borult idő várható, de az északkeleti harmadban még délelőtt némi napsütésre is számíthatunk.

Időjárás: havazás és ónos eső várható szerdán Fotó: Yuri Stopkin / magnific.com

Időjárás: havazás és ónos eső várható szerdán

Délnyugat felől csapadékzóna érkezik, majd terjeszkedik, megerősödik felettünk. A délnyugati, nyugati tájakon esőre van kilátás, míg másutt a havazást délnyugat felől havas eső, eső, egyes részeken ónos eső is felválthatja.

Elsősorban a Bakonyban, majd estefelé a főváros tágabb térségében kell ónos esőre is készülni! Nagyrészt vékony, néhány centiméteres hóréteg több helyen kialakulhat, de főként a fővárostól északabbra fekvő magasabb térszíneken ennél több hó is hullhat.

A délkeleti, keleti szél többfelé megélénkül, néhol megerősödhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +5 fok között alakul.