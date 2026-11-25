Kovács Ákos a hot!-nak mesélt a betegségéről, a december 12-i Aréna-koncertről, amely egyben a nagy visszatérése is lesz, valamint a lányáról, Annáról. Az énekes azt is elárulta, miért tartja szinte lehetetlennek, hogy a betegségéből dal szülessen.

Kovács Ákos koncert 2026-ban az Arénában: egy év kihagyás után tér vissza a színpadra (Fotó: hot! magazin/ Emmer László)

Kovács Ákos egy év kihagyás után, december 12-én tér vissza a színpadra az Arénában

Ákos betegségéről eddig nem hallott titkokat közölt, a műtét kockázatai között az is szerepelt, hogy esetleg nem énekelhet tovább

Édesapját és édesanyját is daganatos betegség miatt veszítette el

Az énekes ezért a szűrővizsgálatok fontosságára is felhívta a figyelmet

Lánya, Anna most először lép fel vele teljes értékű színpadi társként

Kovács Ákos betegsége után nagy visszatérésre készül

Kovács Ákos idén nyáron jelentette be, hogy rosszindulatú daganatos betegséggel diagnosztizálták, emiatt egy egész évig nem koncertezett. Az énekes most arról is beszélt, hogyan élte meg a műtétet, és mit vár a decemberi Aréna-koncerttől.

Kezdjük az aktualitásokkal: december 12-én Aréna-koncertet adsz, ami egyben nagy visszatérés is. Mit vársz ettől az estétől?

Egy egész éven át nem koncerteztem – ez nálam nagyon szokatlan. Az ok egy egészségügyi szükséghelyzet volt, amiről őszintén szólva nem szívesen beszélek: az életem, a munkám nem a betegség körül forog. Ha nem kellett volna emiatt fellépéseket lemondanom, biztosan nem is tárom a nyilvánosság elé. Ettől még igaz, hogy a most decemberi előadás számomra nemcsak egy koncert, hanem a színpadi életbe való visszatérés is lesz. A műtét kockázatai között szerepelt, hogy esetleg nem énekelhetek tovább – és abba valószínűleg beleőrültem volna. Hál’ Istennek jól vagyok, és talán kimondható, hogy eddigi életem egyik legfontosabb előadására készülök.

Kovács Ákos szülei elvesztéséről is mesélt

Említetted, hogy nem szeretnél a betegségeddel turnézni, mégis megkérdezem: hírességként érzed annak a felelősségét, hogy beszélj erről? Sok mindenkinek ez a kór az egyik legnagyobb félelme.

Nekem is az. Édesapám daganatos betegség következtében került arra a lejtőre, amelyik aztán a halálához vezetett. Édesanyám nagyon korán, 54 évesen hunyt el, több mint tízéves küzdelem után, amit a rákkal folytatott. Otthon mi r betűvel nem is kezdünk szavakat… A szűrővizsgálatok fontosságára mindenképpen érdemes felhívni a figyelmet, ezeket én is elhanyagoltam korábban. Hálás vagyok az orvosoknak, mert a komoly szakmai tudás mellett emberségesek is voltak velem, ezt nagyon fontosnak tartom. Hitem szerint a gondviselés lökött be a vizsgálóba, hogy viszonylag hamar kiderüljön a baj.