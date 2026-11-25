Kovács Ákos a hot!-nak mesélt a betegségéről, a december 12-i Aréna-koncertről, amely egyben a nagy visszatérése is lesz, valamint a lányáról, Annáról. Az énekes azt is elárulta, miért tartja szinte lehetetlennek, hogy a betegségéből dal szülessen.
Kovács Ákos idén nyáron jelentette be, hogy rosszindulatú daganatos betegséggel diagnosztizálták, emiatt egy egész évig nem koncertezett. Az énekes most arról is beszélt, hogyan élte meg a műtétet, és mit vár a decemberi Aréna-koncerttől.
Kezdjük az aktualitásokkal: december 12-én Aréna-koncertet adsz, ami egyben nagy visszatérés is. Mit vársz ettől az estétől?
Egy egész éven át nem koncerteztem – ez nálam nagyon szokatlan. Az ok egy egészségügyi szükséghelyzet volt, amiről őszintén szólva nem szívesen beszélek: az életem, a munkám nem a betegség körül forog. Ha nem kellett volna emiatt fellépéseket lemondanom, biztosan nem is tárom a nyilvánosság elé. Ettől még igaz, hogy a most decemberi előadás számomra nemcsak egy koncert, hanem a színpadi életbe való visszatérés is lesz. A műtét kockázatai között szerepelt, hogy esetleg nem énekelhetek tovább – és abba valószínűleg beleőrültem volna. Hál’ Istennek jól vagyok, és talán kimondható, hogy eddigi életem egyik legfontosabb előadására készülök.
Említetted, hogy nem szeretnél a betegségeddel turnézni, mégis megkérdezem: hírességként érzed annak a felelősségét, hogy beszélj erről? Sok mindenkinek ez a kór az egyik legnagyobb félelme.
Nekem is az. Édesapám daganatos betegség következtében került arra a lejtőre, amelyik aztán a halálához vezetett. Édesanyám nagyon korán, 54 évesen hunyt el, több mint tízéves küzdelem után, amit a rákkal folytatott. Otthon mi r betűvel nem is kezdünk szavakat… A szűrővizsgálatok fontosságára mindenképpen érdemes felhívni a figyelmet, ezeket én is elhanyagoltam korábban. Hálás vagyok az orvosoknak, mert a komoly szakmai tudás mellett emberségesek is voltak velem, ezt nagyon fontosnak tartom. Hitem szerint a gondviselés lökött be a vizsgálóba, hogy viszonylag hamar kiderüljön a baj.
Volt olyan pillanat, amikor átadtad magad az önsajnálatnak?
Erre nem is lett volna időm. A hangvesztés veszélye nyilván aggasztott, de minden szerencsésen alakult, és ezt a történetet le is zártam.
Szoros orvosi felügyelet alatt vagyok, gyakran kell járnom különböző vizsgálatokra; az eddigi eredmények jók. Tanulságos volt szembenézni azzal, milyen törékeny az élet, hogy milyen gyorsan elveszíthetünk mindent.
Az elmúlás gondolata sosem állt távol tőled, de azért rettenetes lehetett a valóságban is szembesülni ezzel.
Számomra nem idegen ez a gondolat. Harminchárom éve, az első szólólemezem első dalának első sora is erről szólt: „A végtelennek hitt tér egyre rövidül / Fogyatkozik bennem az idő…” Huszonöt éves voltam ekkor, szinte semmit nem tudtam a világról, de olyan, mintha ma érvényesebb lenne, mint akkor.
Mi az, amiből ezek a gondolatok táplálkoznak?
Az irodalom felől jövök, a magyar költészet bizonyos fokú ismerete és szeretete nélkül nem lennék szövegíró, nem lennék dalszerző, talán zeneszerző és előadó sem. A nagy mesterektől azt tanultam, hogy tisztában kell lennünk az életünk végességével.
A dalszöveg fontosabb, mint a zenei kíséret?
Számomra igen. Az utóbbi kétségtelenül meghatározó, de mindenképpen inkább a hordozója annak, ami számomra igazán lényeges.
Victor Hugo pont az ellenkezőjét gondolta, ő azt mondta: „A zene kifejezi mindazt, ami szavakkal elmondhatatlan.”
Az ő szempontjából igaza is van. A komolyzene absztrakt forma. A feleségem nagy komolyzene-kedvelő; néha elmegyek vele a koncertekre, vagy otthon meghallgatom a lemezeket, de nem érzem magaménak ezt a közlésformát, mert túlságosan tág teret ad az asszociációnak.
A magamfajta ember mindig a kimondott, leírt szó kapcsán élhet át katarzist.
Sok filozofikus hangvételű dalod is van, amelyekben nagy kérdéseket feszegetsz, most hirtelen az Igazán jutott eszembe. Ezekre utólag találsz válaszokat?
A költői kérdésnek az a lényege, hogy nem várunk rá feleletet. Az Igazán szövege egyébként válaszol: időre van szükségünk – keresni, követni, érteni és szeretni. Az égi rendhez való kapcsolódás iránti vágyról van itt szó… Az antik szerzők kijelölték az utat minden egyes kor alkotója számára: az emberi állapottal érdemes foglalkozni. Ők sem igen foglalkoztak mással, mint a születés-szerelem-halál hármasságával.
Édesapádról is írtál már dalt, és a szüleid kapcsolatát is feldolgoztad. Elképzelhető, hogy a betegséged kapcsán szintén születik majd valami?
Ezt majdnem lehetetlennek tartom.
Miért?
A betegség önmagában magánügy. Általános emberi helyzetek érdekelnek, amilyen például a veszteség. Előbb-utóbb mindenki eltemeti a szüleit – szerencsés esetben, mert ha egy szülőnek kell a gyermekét eltemetnie, annál nagyobb tragédiát el sem tudok képzelni. A veszteséggel szembenézni: ez egy örök téma, ráadásul fontos és majdnem mindenkivel közös.
Könnyű dalszövegben kimondani az érzéseidet?
Dalszövegben könnyebb, mint civilként. Verbális ember vagyok, majdnem bármiről tudok beszélni, de egy dalszöveg sűrűbb jelenlétet és őszinteséget követel, mint egy hétköznapi beszélgetés.
Fontosabb számodra az önmegvalósítás, mint az, hogy milliós nézettséget generálj?
Természetesen. Nyilván én is szeretem a sikert, és nekem aztán tényleg jut belőle bőven. Minden alkotó embernek az a célja, hogy a mondandója megérintsen másokat, de nem mindenáron. Ha nem vagyok elájulva az aktuális szupersztártól, a gyerekeim sokszor mondják: „De hát, apa, ő nagyon híres!” Mintha a híresség önmagában érték lenne. Pedig erről szó sincs! Alkotóként az a feladatom, hogy önmagamra ébredjek, és önmagára ébresszek mást is. Az első a fontosabb, mert ez a feltétele a másodiknak.
Alkotóként az a feladatom, hogy önmagamra ébredjek, és önmagára ébresszek mást is.
A koncertjeiden már többször feltűnt Anna lányod, és most is fellép veled. Próbálsz minél több tanácsot, lehetőséget biztosítani neki, vagy hagyod, hogy a saját útját járva bontakozzon ki ezen a területen?
Ennek a két dolognak az egyensúlyát kell megtalálni, és ez nem is olyan könnyű… Egyet tudok: a szüleim megrettentek, amikor tehetséget észleltek bennem. Ez valahol jogos is, mert ritka a szülő, aki művészsorsot kíván a gyermekének. Most az a feladatom, hogy finoman, nem direkt módon segítsem őt a háttérből, hogy jó feladatokat kapjon tőlem és másoktól is. Neki is a saját útját kell járnia.
Híresség gyerekeként ez sohasem könnyű…
Anna tehetsége kapcsán büszkeséget érzek, és persze nagyon féltem is őt. Szeretek vele egy színpadon lenni: eddig vendégként, egy-egy dal erejéig hallhatta őt a közönség, most lesz először teljes értékű színpadi társként mellettem.
Mikor énekeltetek először együtt?
A 2019-es Idősziget albumon szerepelt az Elhiszem című dal, az ő dallamára írtam a szöveget, ami lényegében a közös hitélményünkről szól. Emlékszem, a lemezbemutató koncerten megállt a levegő az Arénában, láttam a könnyes arcokat – hihetetlen és szép élmény volt.
Gondolkodsz azon, hogy vajon mit hagysz magad után?
Szerencsére aktív szerző vagyok. 58 évesen ritkán foglalkoztat ez a kérdés, mert mindig az aktuális feladatra koncentrálok.
Remélem, hogy ezek a dalok, versek, kép- és hangfelvételek akkor is jelentenek majd valamit, ha én már nem fogom tudni személyesen képviselni őket.
De ha minden jól megy, addig még sok szép feladat vár rám: dalok, kiadványok, színházi és filmes munkák. Most a decemberi koncert foglalja le minden erőmet: komoly látvánnyal, szimfonikus zenekarral és kórussal kiegészülve lépünk színpadra. Az Arénába már szinte hazajárunk, de egy ilyen nagyszabású munkánál mindig nagy az izgalom.
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