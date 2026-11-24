Pap Dorci számára egyáltalán nem volt eseménytelen a 2026-os év, mivel legtöbb szabadideje a költözéssel telt. Saját lakásba költözött, ahol jelenleg egyedül él. A Creator Awards eseményén többek között erről is kérdeztük az Exatlon Hungary sztárját, aki barátjaival érkezett az eseményre. Pap Dorci őszintén mesélt magánéletéről a Bors újságírójának.

Pap Dorci barátja, Csingisz Dordzsceren mellett fotózkodott a Creator Awards eseményén (Fotó: Hatlacki Balázs)

Pap Dorci már hozzászokott az új otthonához

Idén februárban jelentette be az Exatlon Hungary korábbi versenyzője, hogy saját lakást vásárolt és az utóbbi hónapok pedig a költözésről szóltak. Mára viszont már sikerült neki otthonossá varázsolnia a lakást.

Nagyon élvezek ott lakni. Egy igazi nyugalom szigete számomra az a hely. Nyilván teljesen más egy saját lakás, mint egy albérlet, mert most mindent úgy rendeztem be, ahogy csak szerettem volna. Ha valami megtetszett, akkor tudtam rajta változtatni. Alapból nem vagyok egy spontán vásárló típus, de néha-néha előfordul, hogy teljesen mást vásárlok, mint amiért elindultam a boltba

— mesélte nevetve lapunknak a Creator Awards díjátadóján az influenszer.

Pap Dorci nemrég nyerte meg az Exek Csatáját Esztergályos Patrikkal (Fotó: Mediaworks Archív)

Pap Dorci nem keresi a szerelmet

A népszerű influenszer barátjai körében érkezett a Creator Awards eseményére, ahol Csingisszel készültek a közös képek.

Ő egy nagyon jó barátom, rendkívül szeretem őt, és szurkolok is neki, hogy nyerje meg a díjat. A szerelemmel pedig úgy állok, hogy nem keresem egyáltalán. Nagyon jól érzem most magam, elégedett vagyok az életemmel teljes mértékben

— árulta el lapunknak Pap Dorci.

Az influenszer bár a szurkolással nem volt egyedül, mégsem tudta hozzásegíteni barátját, hogy ő legyen a Top TikTok díj nyertese a Creator Awards 2026-os eseményén. Bár a díjak nem jöttek össze, így sem csüggedhettek, mivel az átadót egy kis buli követte, ahol mindenki el tudta magát engedni és szórakozni tudott egy kicsit.