„Fizikai és lelki bántalmazás is történt” – Sokkoló vallomást tett a Házasság első látásra sztárja

Újabb drámai fordulatokkal és megrázó vallomásokkal folytatódik a TV2 népszerű reality műsora, a Házasság első látásra. Gombos Tünde, vagy, ahogy a nézők ismerhetik, Tücsi olyan megrázó titkot oszt meg a műsor szereplői előtt, amely teljesen új megvilágításba helyezi az eddigi viselkedését. A kőkeménynek tűnő külső mögött ugyanis mély és eltemetett lelki trauma húzódik meg.

A Házasság első látásra szereplői megnyíltak egymás és a pszichológusok előtt is (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra 2026 bővelkedik a nagy kitárulkozásokban

Tücsi korábban már a műsor egyik pszichológusának, Tóth Melindának négyszemközt mesélt arról a pokolról, amit fiatalabb korában át kellett élnie, ám most elérkezettnek látta az időt, hogy a teljes társaság előtt is feltárja a lelkét. Bátorságát nagyrészt férje, Laci korábbi őszintesége alapozta meg. Amikor Laci megosztotta saját kétségeit és korábbi rossz tapasztalatait, Tücsiben is áttört a gát. Megértette, hogy a férfi reagálásaiból már sejthető volt, ő sem élt meg túl jó párkapcsolatokat a múltban. Ez az összetartozás érzése adta meg a végső lökést a kitárulkozáshoz:

Nekem nagyon jólesett, hogy a Laci végre megosztotta velem, amit amúgy nagyrészt sejtettem. Nekem is volt kettő olyan párkapcsolatom, ahol fizikai és lelki bántalmazás is történt. Tudtam, hogy ez nem jó, nem tudtam belőle kiszállni, 20 éves voltam. Utána sajnos én is belementem megint egy ilyen bántalmazó dologba, csak ott már nemcsak fizikai, hanem lelki bántalmazás is történt

– idézte fel a fájó emlékeket.