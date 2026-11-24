Azok a viták, melyek a képernyőn keresztül hangosnak tűnnek, bizony valóban mély nyomot hagytak az Ázsia Expressz párosaiban. Éppen erre szolgál az a kis „terápiás foglalkozás”, amit Ördög Nóra tart minden pénteken az Ázsia Expressz - Kibeszélő stúdiójában. Ezen a héten természetesen megérkeztek a játékból önként távozó Mirigyes srácok, de jelen volt a TV2 stúdiójában Deák Rebeka és Kabai Andris, illetve Soós Dávid és Schumacher Vanda. Utóbbiak a párjuk nélkül ültek be, hogy csevegjenek kicsit a múlt hét eseményeiről. Így alakult ki a vita Vanda és Becca között újra.
És, hogy Schumacher Vanda milyen tüskét cipel magában? Nos, az fáj neki még ma is, hogy bár bele-beleevett a párcserés nap estéjén feladatul kapott, rettentően morbid és gusztustalan ételekbe, nem kapott érte medált Deák Rebekától.
Korántsem érzem úgy, hogy később, élősködőként törleszteni tudtam volna Rebekának.
„Eleve az egész fel volt építve. Rengeteg fát kellett előtte cipelnünk. Átestem a rakáson, fel volt dagadva a combom. Az 50 kilós zsákok pedig iszonyat nehezek voltak” – magyarázta az Ázsia Expressz - Kibeszélő stúdiójában Vanda, aki végül kibökte, mi bántotta és bántja igazán ma is a történetből. „Bennem azért okozott akkora fájdalmat az, amikor elkezdődött a mi kis konfliktusunk, mert én úgy voltam vele, hogy adjunk ennek egy tiszta lapot. Ennek fényében egyáltalán nem nehezítettem Beccának a talicskás feladatot. Amikor pedig megegyezek valakivel abban, hogy én is egy kicsit segítem, és ő is egy kicsit segít engem, akkor emberileg esik rosszul, hogy amíg a többiek el tudnak kezdeni játszani, én hiába teljesítem a feladatot, hiába eszegetek bele dolgokba. A szabályokat majdhogynem áthágva lehetetlenítetted el, hogy egyáltalán nekiálljak a feladatnak” – magyarázta a stúdióban hatalmas elánnal Deák Rebeka, aki végül egy eladott focimeccshez hasonlította az Ázsia Expressz párcserés napjának estéjét. Úgy véli, ha egy előre megkötött megállapodás szerint kezdték volna a közös 24 órájukat, unalmassá vált volna a párosításuk.
Nem is csoda, hogy Becca egészen másképp látja a történéseket és az okokat. „Én összességében nem úgy emlékszem, ahogyan te! Az idő múlásával valószínűleg sok minden meg is változik az emberekben. Te ugyanúgy nehezítetted a talicskás feladatomat. És igen, volt egy megállapodásunk, de nem az első kanyarnál fogom azt mondani, hogy: Persze, itt a medál! Este mi ezt tisztáztuk is és nagyon szépen, produktívan álltunk neki a következő napnak.”
A történteket te is egy saját szempontból nézed. És én is a saját javamat kerestem
– zárta rövidre a témát Deák Rebeka, aki így nem is jutott dűlőre Schumacher Vandával.
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