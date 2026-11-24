Azok a viták, melyek a képernyőn keresztül hangosnak tűnnek, bizony valóban mély nyomot hagytak az Ázsia Expressz párosaiban. Éppen erre szolgál az a kis „terápiás foglalkozás”, amit Ördög Nóra tart minden pénteken az Ázsia Expressz - Kibeszélő stúdiójában. Ezen a héten természetesen megérkeztek a játékból önként távozó Mirigyes srácok, de jelen volt a TV2 stúdiójában Deák Rebeka és Kabai Andris, illetve Soós Dávid és Schumacher Vanda. Utóbbiak a párjuk nélkül ültek be, hogy csevegjenek kicsit a múlt hét eseményeiről. Így alakult ki a vita Vanda és Becca között újra.

Az Ázsia Expressz legundorítóbb feladata után rágott be Schumacher Vanda (Fotó: TV2)

Balhé az Ázsia Expressz - Kibeszélő stúdiójában

És, hogy Schumacher Vanda milyen tüskét cipel magában? Nos, az fáj neki még ma is, hogy bár bele-beleevett a párcserés nap estéjén feladatul kapott, rettentően morbid és gusztustalan ételekbe, nem kapott érte medált Deák Rebekától.

Korántsem érzem úgy, hogy később, élősködőként törleszteni tudtam volna Rebekának.

„Eleve az egész fel volt építve. Rengeteg fát kellett előtte cipelnünk. Átestem a rakáson, fel volt dagadva a combom. Az 50 kilós zsákok pedig iszonyat nehezek voltak” – magyarázta az Ázsia Expressz - Kibeszélő stúdiójában Vanda, aki végül kibökte, mi bántotta és bántja igazán ma is a történetből. „Bennem azért okozott akkora fájdalmat az, amikor elkezdődött a mi kis konfliktusunk, mert én úgy voltam vele, hogy adjunk ennek egy tiszta lapot. Ennek fényében egyáltalán nem nehezítettem Beccának a talicskás feladatot. Amikor pedig megegyezek valakivel abban, hogy én is egy kicsit segítem, és ő is egy kicsit segít engem, akkor emberileg esik rosszul, hogy amíg a többiek el tudnak kezdeni játszani, én hiába teljesítem a feladatot, hiába eszegetek bele dolgokba. A szabályokat majdhogynem áthágva lehetetlenítetted el, hogy egyáltalán nekiálljak a feladatnak” – magyarázta a stúdióban hatalmas elánnal Deák Rebeka, aki végül egy eladott focimeccshez hasonlította az Ázsia Expressz párcserés napjának estéjét. Úgy véli, ha egy előre megkötött megállapodás szerint kezdték volna a közös 24 órájukat, unalmassá vált volna a párosításuk.