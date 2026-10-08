Házasság első látásra: Tücsi és Laci között valami megváltozott – Lehet, mégsem tévedtek a szakemberek?

„Megláttuk egymásban az értékeket, amik mellett eleinte elmentünk”

Sokáig úgy is tűnt, hogy a kettejük közt egyre inkább eldurvuló szócsaták és kényszeredett hallgatások megpecsételik a közös sorsukat, de a nászút után azt lehetett látni, hogy mégis képesek lesznek közös nevezőre jutni. „A nászút végére úgy ahogy, de sikerült rendeznünk az erőviszonyokat. Én pedig arra gondoltam, hogy ha mi nem is, de legalább a nézők szórakozzanak jól. Megpróbáltam élvezni a napokat és persze a programokat. Ebben sokat segített, hogy remek barátságokat kötöttem. Alig vártam a terápiákat és a közös vacsorákat, mert a banda tényleg remek volt. Ugyanakkor tény, hogy én is és Tücsi is hibáztunk, mert nem sikerült jól kezelnünk egymás igényeit, elvárásait és akaratát” – fogalmazott Laci, aki természetesen a képernyőn keresztül is követi a műsor alakulását, így annyit elárul, hogy most jön a Házasság első látásra azon szakasza, amikorra már összecsiszolódtak Tücsivel. „Azt kell mondjam, hogy megláttuk egymásban az értékeket, amik mellett eleinte elmentünk. Akik a napokban nézték az adásokat, láthatták is, hogy több kedves jelenet is lezajlott köztünk. Beköszöntött a békeidő és tudtunk egymás örömeire, szép pillanataira is pozitívan reagálni” – tette hozzá a civilben belsőépítészként dolgozó Kemenczés László. Hogy végül ő és Tücsi megtalálják-e egymásban azt, amit egy kapcsolatban, pláne házasságban kerestek, azt nem tudhatjuk, de Laci tett egy sokatmondó kijelentést is Tücsivel kapcsolatban.

A műsor címe nem véletlenül házasság és nem szerelem első látásra.

„Annak az esélye, hogy egy szakemberek segítségével, mesterséges környezetben és szituációkban összehozott kapcsolatban azonnal kialakul a vonzalom, tisztelet és a szeretet, nagyon-nagyon kicsi. Viszont, ha mi magunk adunk esélyt arra, hogy megismerjük egymást és felfedezzük a másik pozitív oldalát, akkor elindulhat valami egészen emberi is. Én megtaláltam Tücsiben az értékeket és azt hiszem, ő is bennem. Szerintem mindketten sokat nyertünk azzal, hogy belevágtunk a Házasság első látásra kalandjába” – zárta gondolatait Laci.



