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Házasság első látásra: Tücsi és Laci között valami megváltozott – Lehet, mégsem tévedtek a szakemberek?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Házasság első látásra
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 08. 20:00
TücsiLaciházasságTV2
Veszett fejsze nyele… Juthatott eszébe azoknak, akik idő előtt mondtak ítéletet Tücsi és Laci házasságáról. Tény, ami tény, ők lettek a Házasság első látásra negyedik évadának legellentmondásosabb párosítása azzal, hogy gyakorlatilag szinte semmiben nem tudtak közös nevezőre jutni. Viták, konfliktusok és könnyek kísérték közös útjukat, mígnem egy ponton, mintha rájöttek volna, hogy a kamerák előtt megvívott hangos csaták nem vezetnek sehová.
Buster
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Vannak kapcsolatok, melyek az égben köttetnek és vannak, amelyek a pokolban. Hogy a Házasság első látásra Tücsije és Lacija mely csoportba is esnek, még nem tudhatjuk, de az biztos, hogy ők ketten bőven szolgáltattak témát a bulvárnak és persze a kommentfalaknak is. Házasságuk, mondjuk ki, viharosan alakult már eddig is, de az is igaz, hogy mostanra valami megváltozott. Tücsi és Laci csörtéi egyre ritkulnak és a Házasság első látásra egyszeri nézőjének már-már az a benyomása támad, hogy a műsor szakértői mégsem tévedtek olyan hatalmasat, amikor úgy ítélték meg, nekik kettejüknek van mit keresniük egymás mellett, egymásban.

Házasság első látásra Kemenczés Lászlója pozitívan látja a történteket.
A Házasság első látásra érzékenylelkű sztárja a végeredménytől függetlenül is nyertesként gondol magára (Fotó: Kemenczés László)

Házasság első látásra Laci: „Volt már mögöttem néhány rosszul sikerült kapcsolat”

A Bors megkereste Házasság első látásra Lacit, aki olyan szépen és tisztelettel beszélt Tücsiről, hogy abból akár elhamarkodott jóslatokba is bocsátkozhatnánk. Ezt azonban meghagyjuk olvasóinknak… „Hogy miért jelentkeztem a műsorba? Mert volt már mögöttem néhány rosszul sikerült kapcsolat és arra jutottam, hogy a szakemberek, ezeknél csak jobbat kínálhatnak számomra. Visszatekintve azt kell mondjam, hogy megvicceltek mindkettőnket. Tudták überelni a korábbi tapasztalataimat.”

Maradjunk annyiban, nem volt benne a pakliban, hogy Tücsi személyében egy olyan hölggyel távozok az oltár elől, aki az első perctől kezdve „gyilkolni fog” engem.

„Az én őszinte elhatározásom az volt, hogy bárkit is rendelnek mellém, megadom a maximális tiszteletet és szeretettel viszonyulok felé akkor is, ha nincs meg a kémia” – kezdte a Borsnak Laci, aki eleinte leginkább az érzékenységével hívta fel magára a figyelmet, hiszen ez éles kontrasztban állt Tücsi keménységével.

A Házasság első látásra házaspárja szép lassan kezd összeszokni.
Laci és Tücsi házassága eddig döcögősen alakult, de van még remény (Fotó: TV2)

Megláttuk egymásban az értékeket, amik mellett eleinte elmentünk”

Sokáig úgy is tűnt, hogy a kettejük közt egyre inkább eldurvuló szócsaták és kényszeredett hallgatások megpecsételik a közös sorsukat, de a nászút után azt lehetett látni, hogy mégis képesek lesznek közös nevezőre jutni. „A nászút végére úgy ahogy, de sikerült rendeznünk az erőviszonyokat. Én pedig arra gondoltam, hogy ha mi nem is, de legalább a nézők szórakozzanak jól. Megpróbáltam élvezni a napokat és persze a programokat. Ebben sokat segített, hogy remek barátságokat kötöttem. Alig vártam a terápiákat és a közös vacsorákat, mert a banda tényleg remek volt. Ugyanakkor tény, hogy én is és Tücsi is hibáztunk, mert nem sikerült jól kezelnünk egymás igényeit, elvárásait és akaratát” – fogalmazott Laci, aki természetesen a képernyőn keresztül is követi a műsor alakulását, így annyit elárul, hogy most jön a Házasság első látásra azon szakasza, amikorra már összecsiszolódtak Tücsivel. „Azt kell mondjam, hogy megláttuk egymásban az értékeket, amik mellett eleinte elmentünk. Akik a napokban nézték az adásokat, láthatták is, hogy több kedves jelenet is lezajlott köztünk. Beköszöntött a békeidő és tudtunk egymás örömeire, szép pillanataira is pozitívan reagálni” – tette hozzá a civilben belsőépítészként dolgozó Kemenczés László. Hogy végül ő és Tücsi megtalálják-e egymásban azt, amit egy kapcsolatban, pláne házasságban kerestek, azt nem tudhatjuk, de Laci tett egy sokatmondó kijelentést is Tücsivel kapcsolatban.

A műsor címe nem véletlenül házasság és nem szerelem első látásra.

„Annak az esélye, hogy egy szakemberek segítségével, mesterséges környezetben és szituációkban összehozott kapcsolatban azonnal kialakul a vonzalom, tisztelet és a szeretet, nagyon-nagyon kicsi. Viszont, ha mi magunk adunk esélyt arra, hogy megismerjük egymást és felfedezzük a másik pozitív oldalát, akkor elindulhat valami egészen emberi is. Én megtaláltam Tücsiben az értékeket és azt hiszem, ő is bennem. Szerintem mindketten sokat nyertünk azzal, hogy belevágtunk a Házasság első látásra kalandjába” – zárta gondolatait Laci.


 

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