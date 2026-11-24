A félmeztelen Katie Sigmond a felvételen háttal állt a kamerának, az ágyán előrehajolva, alig takaró fehérneműben mutatta meg alakját.

Az amerikai Katie Sigmondnak óriási követőtábora van

Fotó: katiesigmond@instagram

A 2,6 millió Instagram-követővel rendelkező szépség korábban is többször meglepte rajongóit bevállalós tartalmaival. Szeptemberben például teljesen meztelenül strandolt, az év elején pedig egy olaszországi utazás során készített magáról olyan fotót, amelyen mindössze egy újság takarta intim testrészeit.

Katie Sigmond félmeztelen fotókkal keresi a szerelmet

Katie Sigmond az utóbbi időben egyre merészebb modellfotóival és közösségi médiás bejegyzéseivel építi népszerűségét. Nemrég egy mélyen dekoltált ruhában is megmutatta magát, amivel szintén elnyerte követői tetszését.

A kaliforniai influenszer korábban fitneszvideókkal és látványos mutatványokkal vált ismertté, mára azonban a modellkedés került előtérbe.

A golfsport közösségi médiás világában Paige Spiranac egyik riválisaként is emlegetik. TikTokon pedig már közel hétmillióan követik. A rajongók tehát nemcsak a merész fotóira figyelnek, hanem most már arra is kíváncsiak lehetnek, ki lesz az a szerencsés, aki elnyeri a szívét.