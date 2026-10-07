Hamarosan véget ér a Házasság első látásra! Eddig ők döntöttek a házasságuk folytatása mellett

Az eddigi évadokban történtek nagy meglepetések az utolsó héten, amikor egy olyan páros mondott nemet, akik úgy tűntek, hogy biztos igent mondanak, azonban ez fordítva is megtörtént már. A Házasság első látásra mostani évadában még csak találgatni lehet, hogy vajon kik lesznek azok, akik a kísérlet után is együtt maradnak, azonban lapunk most összeszedte azokat a szereplőket, akik korábban a műsor végén az együttmaradás mellett döntöttek.
A műsor első évadában csupán egy páros volt, akik a folytatás mellett döntöttek, míg a többiek között mind volt legalább egy személy, aki nem szerette volna, hogy továbbra is férj vagy feleség maradjon. A forgatás után együtt maradtak és még a műsor sugárzása után is arról szóltak a hírek, hogy boldog házasságban vannak, azonban egy hónappal később már a válásról nyilatkoztak.
Annak ellenére, hogy ugye a házasságunk nem sikerült, én úgy gondolom, hogy én is és Csaba is nagy önismereten illetve önfejlesztésen mentünk keresztül. Mind a ketten csak nyertünk ebből az egészből
– mesélte a Tények Plusz kameráinak akkoriban Gyöngyi.
Azóta azonban az akkori feleség ismét megtalálta a szerelmet és már az eljegyzés is megtörtént, így hamarosan ismét feleség lehet a Házasság első látásra első évadának szereplője.
Bár a műsor alatt többször heves vitákba torkollott a páros terápiája, így is a házasságuk megtartása mellett döntöttek. A második évad szereplői nem sokkal az adások vége után jelentették be, hogy bár a forgatás után még együtt maradtak, ám addigra megromlott a kapcsolatuk.
Egy időszak lezárult!!! Úgy hozta a sors, hogy a közös utunk a végéhez ért, és külön folytatjuk. Ezt a döntést Én hoztam meg. Úgy gondolom, annyira mások vagyunk, mint a Tűz és a Víz! A kapcsolatunkat nagy áldozatok árán lehetett volna működtetni és ebbe már nem akartam belemenni. Szép volt, jó volt… Mindenkinek jobb lesz KÜLÖN!
– írta ki Brumi a közösségi oldalára.
A korábbi szereplők azóta már az Exek csatája című műsorban is szerepeltek, ahol a Házasság első látásra műsorához hasonlóan szintén többször összebalhéztak. Reni a válás után most úgy tűnik, hogy megtalálta az igazit, míg Brumi még a szinglik csapatát erősíti.
A Házasság első látásra szereplői a műsor után óriási követőtűborra tettek szert, azonban házasságuk során nem volt szerencséjük.
A túl sok energiájával volt gond, túl korán kelt, tehát a bioritmusunk nem passzolt. Ez egy párkapcsolatban probléma lehet szerintem. Én próbáltam ezt a kapcsolatot megmenteni, de aztán egy olyan irányba ment el, ami végül a különválásunkat jelentette
– mesélte a TV2-nek a szakítás után Szolnoki Szabolcs.
Azóta a sármos férfi egy nála 32 évvel fiatalabb hölgy mellett találta meg a szerelmet, akivel nemrég szakítottak, viszont azóta sikerült megbeszélniük. Fecső Juditra viszont még mindig nem mosolygott rá a szerencse, így ő továbbra is keresi az igazit.
Kármen és Dani házassága sem volt vitáktól mentes és sokan azt hitték, hogy a feleség viselkedése miatt biztos nem lesz boldog vége a kapcsolatnak. Azonban az utolsó héten ellent mondtak a nézőknek és végül mindketten igent mondtak a kísérleten kívüli házasságra.
Azonban itt is jött a feketeleves és a válás mellett döntött a szerelmespár.
Ő félig izraeli származású és nagyon radikális véleménnyel van a vallásról, nőkről és háborúról is. Én mélyen elítélem azokat, akik támogatják a háborút, vagy felsőbbrendűnek érzik magukat másoknál. Engem egyszerűen nem így neveltek, nekem ez nem fér bele az értékrendembe
– nyilatkozta lapunknak korábban Kármen.
A legnagyobb jelölt páros, akiknek sokan szurkolnak, az Ján és Juci, akik bár nem házasodtak össze a kísérlet elején, ám utána már mindketten belátták, hogy tényleg egymásnak teremtették őket.
Az a durva, hogy ez a pasi minden, amire vágytam. Nem hiszem el, hogy pár hét alatt ilyen szintre jutottam. Úgy udvarol nekem, mint egy királykisasszonnynak, úgy bánik velem, mint eddig soha senki
– mondta a műsorban Juci.
Mellettük már kettő olyan páros is van, akiknek idő előtt véget ért a kísérlet, ám a többiknek ott lesz a lehetőség, hogy a végén mindketten igent mondjanak majd.
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