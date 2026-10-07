Hamarosan véget ér a Házasság első látásra! Eddig ők döntöttek a házasságuk folytatása mellett

Az eddigi évadokban történtek nagy meglepetések az utolsó héten, amikor egy olyan páros mondott nemet, akik úgy tűntek, hogy biztos igent mondanak, azonban ez fordítva is megtörtént már. A Házasság első látásra mostani évadában még csak találgatni lehet, hogy vajon kik lesznek azok, akik a kísérlet után is együtt maradnak, azonban lapunk most összeszedte azokat a szereplőket, akik korábban a műsor végén az együttmaradás mellett döntöttek.

A Házasság első látásra első évadában is sikerült egy párosnak együtt maradnia, később azonban szakítottak (Fotó: Instagram)

A Házasság első látásra első sikertörténete volt Gyöngyi és Csabi házassága

A műsor első évadában csupán egy páros volt, akik a folytatás mellett döntöttek, míg a többiek között mind volt legalább egy személy, aki nem szerette volna, hogy továbbra is férj vagy feleség maradjon. A forgatás után együtt maradtak és még a műsor sugárzása után is arról szóltak a hírek, hogy boldog házasságban vannak, azonban egy hónappal később már a válásról nyilatkoztak.

Annak ellenére, hogy ugye a házasságunk nem sikerült, én úgy gondolom, hogy én is és Csaba is nagy önismereten illetve önfejlesztésen mentünk keresztül. Mind a ketten csak nyertünk ebből az egészből

– mesélte a Tények Plusz kameráinak akkoriban Gyöngyi.

Azóta azonban az akkori feleség ismét megtalálta a szerelmet és már az eljegyzés is megtörtént, így hamarosan ismét feleség lehet a Házasság első látásra első évadának szereplője.

Brumi és Reni kapcsolatánál senki nem értette, hogy miért döntöttek a folytatás mellett (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra Renije is igent mondott Bruminak a műsor végén

Bár a műsor alatt többször heves vitákba torkollott a páros terápiája, így is a házasságuk megtartása mellett döntöttek. A második évad szereplői nem sokkal az adások vége után jelentették be, hogy bár a forgatás után még együtt maradtak, ám addigra megromlott a kapcsolatuk.

Egy időszak lezárult!!! Úgy hozta a sors, hogy a közös utunk a végéhez ért, és külön folytatjuk. Ezt a döntést Én hoztam meg. Úgy gondolom, annyira mások vagyunk, mint a Tűz és a Víz! A kapcsolatunkat nagy áldozatok árán lehetett volna működtetni és ebbe már nem akartam belemenni. Szép volt, jó volt… Mindenkinek jobb lesz KÜLÖN!

– írta ki Brumi a közösségi oldalára.