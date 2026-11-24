Az egyik legnagyobb kihívás a konyhában, kétségtelenül az, hogy hogyan süssük át tökéletesen a csirkemellet úgy, hogy közben ne száradjon ki?

Elképesztően szaftos csirkemell egyszerűen: ettől a konyhai trükktől nem szárad ki sütés közben

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Elképesztően szaftos csirkemell egyszerűen: ettől a konyhai trükktől nem szárad ki sütés közben

Egy ismert hobbiszakács szerint a tökéletes megoldás mindvégig ott lapult a konyhaszekrényünkben. A TikTokon @ketorecipes néven ismert tartalomgyártó hatalmas népszerűségre tett szert, miután megosztotta rendkívül egyszerű módszerét, amellyel olyan omlós csirkehúst lehet készíteni, amely szinte „csöpög a szafttól”.

És mi a titok nyitja? Egy csipetnyi sütőpor, amelyet joghurtból és citromléből készült páchoz kell keverni. Bár a módszer meglepően egyszerűnek hangzik, ezek az összetevők mégis csodákra képesek.

A sütőpor kémiai reakcióba lép a hússal, és elősegíti a keményebb rostok gyors fellazulását, miközben a citromlé savassága és a joghurtban található tejsav együttesen segít megpuhítani a csirkét.

Ha mindezt azzal a módszerrel kombináljuk, hogy a csirkét végig fedő alatt sütjük a serpenyőben, a keletkező gőz segít megőrizni a hús nedvességtartalmát, így az különösen szaftos marad.

Az egyszerű, mégis rendkívül hatékony trükk hatalmas sikert aratott az interneten. „Ha van forrólevegős sütőd, próbáld ki úgy is, hogy alufóliába csomagolod a húst, és abban sütöd meg. Hihetetlenül szaftos lesz!” – javasolta az egyik hozzászóló.

„Fantasztikusak a receptjeid, köszönöm!” – dicsérte egy másik felhasználó, míg egy harmadik szerint az így elkészített csirkehús „gyöngyházfehéren csillog, és olyan omlós, hogy villával is könnyedén szét lehet szedni”.

Íme, a tökéletesen omlós, szaftos csirkemell receptje

Hozzávalók:

Csirkemellfilé

½ teáskanál sütőpor

2 evőkanál natúr joghurt

Fél citrom leve

Ízlés szerinti fűszerek – például oregánó, fokhagymapor és füstölt pirospaprika

Só és bors

Elkészítés

1. Pácolás: Tegyük a csirkemellet egy tálba, adjuk hozzá a sütőport, a joghurtot, a citromlevet és a fűszereket, majd alaposan forgassuk össze, hogy a pác mindenhol bevonja a húst.