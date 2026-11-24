Az egyik legnagyobb kihívás a konyhában, kétségtelenül az, hogy hogyan süssük át tökéletesen a csirkemellet úgy, hogy közben ne száradjon ki?
Egy ismert hobbiszakács szerint a tökéletes megoldás mindvégig ott lapult a konyhaszekrényünkben. A TikTokon @ketorecipes néven ismert tartalomgyártó hatalmas népszerűségre tett szert, miután megosztotta rendkívül egyszerű módszerét, amellyel olyan omlós csirkehúst lehet készíteni, amely szinte „csöpög a szafttól”.
És mi a titok nyitja? Egy csipetnyi sütőpor, amelyet joghurtból és citromléből készült páchoz kell keverni. Bár a módszer meglepően egyszerűnek hangzik, ezek az összetevők mégis csodákra képesek.
A sütőpor kémiai reakcióba lép a hússal, és elősegíti a keményebb rostok gyors fellazulását, miközben a citromlé savassága és a joghurtban található tejsav együttesen segít megpuhítani a csirkét.
Ha mindezt azzal a módszerrel kombináljuk, hogy a csirkét végig fedő alatt sütjük a serpenyőben, a keletkező gőz segít megőrizni a hús nedvességtartalmát, így az különösen szaftos marad.
Az egyszerű, mégis rendkívül hatékony trükk hatalmas sikert aratott az interneten. „Ha van forrólevegős sütőd, próbáld ki úgy is, hogy alufóliába csomagolod a húst, és abban sütöd meg. Hihetetlenül szaftos lesz!” – javasolta az egyik hozzászóló.
„Fantasztikusak a receptjeid, köszönöm!” – dicsérte egy másik felhasználó, míg egy harmadik szerint az így elkészített csirkehús „gyöngyházfehéren csillog, és olyan omlós, hogy villával is könnyedén szét lehet szedni”.
Hozzávalók:
1. Pácolás: Tegyük a csirkemellet egy tálba, adjuk hozzá a sütőport, a joghurtot, a citromlevet és a fűszereket, majd alaposan forgassuk össze, hogy a pác mindenhol bevonja a húst.
2. Pihentetés: Hagyjuk a csirkét a pácban állni, amíg teljesen szobahőmérsékletűvé válik. A recept készítője szerint fontos, hogy a hűtőből kivett, hideg húst ne tegyük közvetlenül a forró serpenyőbe.
3. Sütés fedő alatt: Helyezzük a csirkemellet egy közepes lángon felmelegített serpenyőbe, fedjük le, és süssük pontosan három és fél percig. A fedő alatt keletkező gőz segít megőrizni a hús szaftosságát.
4. Fordítás: Vegyük le a fedőt, fordítsuk meg a csirkemelleket, majd fedjük le ismét a serpenyőt, és süssük további hét percig.
5. Pihentetés: Vegyük le a húst a tűzről, helyezzük egy vágódeszkára, és hagyjuk öt percig pihenni. Ez idő alatt a húslé egyenletesebben oszlik el a csirkemellben, így felszeletelés után is puha és szaftos marad – írja a Mirror.
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