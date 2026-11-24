Vannak hírességek, akiknek a szíve egy forgatás alatt lobbant lángra, miközben az egész ország szeme rájuk szegeződött. A hot! magazin összegyűjtötte azt az öt sztárpárt, akik a kamerák előtt szerettek egymásba.

Kamerák előtt szerettek egymásba: Krausz Gábor és Mikes Anna a Dancing with the Stars sztárpárja (Fotó: hot! magazin)

Deutsch Anita és Kinizsi Ottó a Barátok közt forgatásán ismerkedtek meg.

Krausz Gábor a Dancing with the Stars parkettjén talált rá Mikes Annára.

Rácz Jenő A Konyhafőnök forgatásán ismerte meg Gyuricza Dórit.

Istenes Bence és Csobot Adél az X-Faktor idején kerültek közel egymáshoz.

Mihályfi Luca és Hegyes Berci a Dancing with the Stars 5. évadában lettek egy pár.

Sztárpárok, akik a kamerák előtt szerettek egymásba: Krausz Gábor és Mikes Anna

Miután a Michelin-csillagos séf igent mondott a Dancing with the Stars felkérésére, a műsorban Mikes Anna táncművész lett a partnere, akivel kapcsolatban ekkor még meg sem fordult a fejében, hogy egyszer az életben is a társa lesz. Gábor a Maldív-szigeteken, a tengerparton térdelt le 2025 elején Anna elé, hogy megkérje a kezét. A boldogító igent szeptemberben mondták ki, a gyűrűket Gábor kislánya, Hannaróza vitte. A házasság azóta új szintre emelte a kapcsolatukat.

Deutsch Anita és Kinizsi Ottó

Deutsch Anita és Kinizsi Ottó 2004 óta házasok (Fotó: hot! magazin)

A Barátok közt forgatásán ismerkedtek meg, és végül 2001-ben, egy nőnapi színészvacsorán jöttek össze. Anita akkor 27, míg Ottó 19 éves volt, emiatt sokan futó kalandnak hitték a kapcsolatukat, mi több, a sorozat producere sem örült a románcnak. „A legtöbben nem értették, hogy noha Ottó a fiatalabb, de ő az érettebb” – mesélte később Anita. 2004-ben végül összeházasodtak, azóta két lányuk született, Emma és Hanni.

Rácz Jenő és Gyuricza Dóri

Rácz Jenő és Gyuricza Dóri 2021 nyarán házasodtak össze (Fotó: hot! magazin)

A sztárséf A Konyhafőnök forgatásán ismerte meg Dórit. Kapcsolatukat hamarosan egy újabb képernyős kaland tette próbára. A Nyerő Párosban 2020-ban diadalmaskodtak, a több mint négymilliós nyereményt a közös jövőjükre fordították. 2021 nyarán házasodtak össze, Jenő bevallása szerint az oltár előtt ő volt, aki a könnyeivel küszködött. A kislányuk, Kamilla 2024 végén született.

Istenes Bence és Csobot Adél

Istenes Bence és Csobot Adél két fiút nevelnek (Fotó: hot! magazin)

Nos, az ő kapcsolatuk minden volt, csak szerelem első látásra nem! Adél 2012-ben az X-Faktor versenyzője volt, Bence pedig az After X műsorvezetőjeként rendszeresen csipkelődött vele. Az énekesnő eleinte annyira nem kedvelte a stílusát, hogy azt kérte, neki inkább ne kelljen nyilatkoznia. Az ellenszenvből aztán idővel kíváncsiság, majd szerelem lett. 2013-ban vállalták fel a kapcsolatukat, ma pedig már két fiút nevelnek vidéken, a legnagyobb szeretetben.