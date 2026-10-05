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„El akarok válni!” – Drámai fordulat a Házasság első látásra közös vacsoráján

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Házasság első látásra
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 05. 13:00
válásvitaTV2
A kéretlen tanácsok és a rossz légkör miatt betelt a pohár az egyik szereplőnél. Olyannyira, hogy felmerül a válás gondolata is.
Nagy Milán
sztárrovat újságíró
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Már napok óta a Renátó, Livi és Merci között feszülő szerelmi háromszög adja a legfőbb beszédtémát a Házasság első látásra szereplői között. A közös vacsorákon és a háttérben folyó beszélgetésekben szinte mindenki felhatalmazva érzi magát arra, hogy ítélkezzen vagy osztogassa a tanácsokat. Ez a nyomasztó légkör és a folyamatos külső beleszólás ma este olyan lélektani hatást vált ki, amelyre senki sem számított: az egyik párosnál a végletekig felgyülemlik a feszültség, és a kísérlet azonnali feladása, valamint a válás is terítékre kerül.

A Házasság első látásra továbbra is Renátóék házasságáról szól leginkább.
A Házasság első látásra 2026 legforróbb beszédtémája még mindig Renátóék házassága (Fotó: TV2)

Házasság első látásra: továbbra is Renátóék viharos kapcsolata a téma

A vacsoraasztalnál uralkodó hangulatból és a kéretlen véleményáradatból az egyik párnak olyannyira elege lesz, hogy teljesen elzárkóznak a társaságtól, és saját viszonyukat kezdik átértékelni. A kamerák előtt zajló vitájukban a kísérletből való kilépés már nem csak lehetőségként, hanem határozott szándékként jelenik meg: „Én nem feltétlenül akarok valami olyat, amit ezek intéztek. Szóval két nap múlva elválunk, itt hagyjuk ezt az egészet” – jelenti ki az egyik férj, utalva arra, hogy a környezetük által teremtett káosz teljesen megmérgezte a kapcsolatukat. Társa bizonytalanul reagál a radikális felvetésre, hiszen benne még él a kétség: „Nem biztos, hogy el akarok válni.”

A határozottabb fél azonban nem akar tovább a műsor keretei között maradni, és a kapcsolat megmentését kizárólag a kameráktól s a többiektől távol tudja elképzelni: 

Én el akarok válni. Itt akarom hagyni úgy, ahogy van. Aztán majd csináljuk ketten

– szögezi le.

Sorsdöntő pillanat előtt állnak

Ekkor azonban meglepő lélektani fordulat történik. A folyamatos külső bírálat nem lemondást, hanem dacot vált ki: „De már csak pont azért nem kellene elválnunk, hogy megmutassuk nekik, hogy igenis mégis együtt maradtunk!” – hangzik el az érvelés, amely a kívülről érkező nyomást fordítja át a kötelék megerősítésére.

A kérdés már csak az, hogy a bizonyítási vágy és a dac elég alapot nyújt-e a folytatáshoz, vagy a házasságuk végleg zátonyra fut. Hogy melyik pár jutott el a szakítás szélére, az ma este 19:55-kor kiderül a TV2-n.

 

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