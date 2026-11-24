Peter Weller hosszú idő után ismét a vörös szőnyegre lépett, megjelenésével pedig azonnal magára vonta a figyelmet. A Robotzsaru egykori sztárja Londonban tűnt fel az új filmje, a The Further Mis-Adventures of Cliff Booth premierjén, ahová felesége is elkísérte. A rajongókat alaposan meglepte a 79 éves színész, hiszen az elmúlt években egyáltalán nem vett részt ilyen eseményeken.
Peter Weller ismét bebizonyította, hogy közel a nyolcvanhoz sem tűnt el Hollywood világából. A Robotzsaru egykori sztárja november 23-án, hétfő este Londonban, a BFI IMAX moziban vett részt új filmje, a The Further Mis-Adventures of Cliff Booth premierjén. A vörös szőnyeges eseményen feleségével, Shari Stowe-val együtt jelent meg, és láthatóan remek hangulatban volt. Peter Weller váratlan feltűnésével mindenkit meglepett, hiszen a 79 éves színész nem tartozik azok közé a hollywoodi sztárok közé, akiket rendszeresen lehet látni a vörös szőnyeges eseményeken.
A londoni eseményen a film több másik szereplője is megjelent, akikkel a Robotzsaru egykori sztárja vígan pózolt a kamerák előtt. Az igazi sztárparádéból, azonban egy valaki kimaradt. A The Further Mis-Adventures of Cliff Booth főszereplője, Brad Pitt ugyanis nem tudott részt venni a bemutatón. A Page Six értesülései szerint a színész influenzás lett, és azt tanácsolták neki, hogy betegsége miatt ne utazzon Londonba.
Peter Weller új filmje, a The Further Mis-Adventures of Cliff Booth című film a korábban megjelent Volt egyszer egy Hollywood folytatása. A történet Cliff Booth, vagyis Brad Pitt karakterének világát viszi tovább. A forgatókönyvet Quentin Tarantino jegyezte és olyan nagy nevek is szerepet kaptak benne, mint: Timothy Olyphant, Carla Gugino, Emily Alyn Lind, Scott Caan, Elizabeth Debicki és Peter Weller.
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