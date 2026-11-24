Peter Weller hosszú idő után ismét a vörös szőnyegre lépett, megjelenésével pedig azonnal magára vonta a figyelmet. A Robotzsaru egykori sztárja Londonban tűnt fel az új filmje, a The Further Mis-Adventures of Cliff Booth premierjén, ahová felesége is elkísérte. A rajongókat alaposan meglepte a 79 éves színész, hiszen az elmúlt években egyáltalán nem vett részt ilyen eseményeken.

A Robotzsaru sztárja 79 éves korában újra vörös szőnyegre lépett

(Fotó: KGC-522/Northfoto)

A Robotzsaru sztárja 79 éves korában újra magára vonta a figyelmet, amikor új filmje premierjén váratlanul megjelent

sztárja 79 éves korában újra magára vonta a figyelmet, amikor új filmje premierjén váratlanul megjelent A vörös szőnyeges eseményre felesége, Shari Stowe is elkísérte

is elkísérte Peter Weller hosszú ideje visszahúzódva él, távol a reflektorfénytől.

A Robotzsaru sztárja közel a nyolcvanhoz is dolgozik

Peter Weller ismét bebizonyította, hogy közel a nyolcvanhoz sem tűnt el Hollywood világából. A Robotzsaru egykori sztárja november 23-án, hétfő este Londonban, a BFI IMAX moziban vett részt új filmje, a The Further Mis-Adventures of Cliff Booth premierjén. A vörös szőnyeges eseményen feleségével, Shari Stowe-val együtt jelent meg, és láthatóan remek hangulatban volt. Peter Weller váratlan feltűnésével mindenkit meglepett, hiszen a 79 éves színész nem tartozik azok közé a hollywoodi sztárok közé, akiket rendszeresen lehet látni a vörös szőnyeges eseményeken.

Peter Weller feleségével, Shari Stowe-val együtt jelent meg az eseményen

(Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment/Northfoto)

Brad Pitt betegsége miatt nem tudott részt venni a bemutatón

A londoni eseményen a film több másik szereplője is megjelent, akikkel a Robotzsaru egykori sztárja vígan pózolt a kamerák előtt. Az igazi sztárparádéból, azonban egy valaki kimaradt. A The Further Mis-Adventures of Cliff Booth főszereplője, Brad Pitt ugyanis nem tudott részt venni a bemutatón. A Page Six értesülései szerint a színész influenzás lett, és azt tanácsolták neki, hogy betegsége miatt ne utazzon Londonba.

A The Further Mis-Adventures of Cliff Boot szereplői közül csak Brad Pitt nem tudott részt venni a film premierjén

(Fotó: KGC-522/Northfoto)

Peter Weller új filmje

Peter Weller új filmje, a The Further Mis-Adventures of Cliff Booth című film a korábban megjelent Volt egyszer egy Hollywood folytatása. A történet Cliff Booth, vagyis Brad Pitt karakterének világát viszi tovább. A forgatókönyvet Quentin Tarantino jegyezte és olyan nagy nevek is szerepet kaptak benne, mint: Timothy Olyphant, Carla Gugino, Emily Alyn Lind, Scott Caan, Elizabeth Debicki és Peter Weller.