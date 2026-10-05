Ezt nem teszik zsebre! Kitálalt a Házasság első látásra sztárja a mostani szereplőkről

Kovács Reni nem csak a Házasság első látásra második évadában szerepelt, hanem az ideiben is, ahol mint Anastasia barátnője jelent meg a TV2 képernyőjén. Lapunk felkereste az influenszert, aki elárulta, hogy mégis milyen kapcsolatban áll a fiatal feleséggel. A műsorban erős kritikát fogalmazott meg Anastasia férjéről, Mátéról, így cikkünkben róla is szó esik majd. Emellett Reni arról is beszélt, számára ki a legérdekesebb páros és a válasz sokakat meglephet.

A Házasság első látásra 2026-os évadát Reni sokkal érdekesebbnek tartja, mint az előzőt (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra szereplői így ismerkedtek meg

Anastasiát nagyon kedvelem. Ő teljesen más a való életben, mint ahogy a kommentelők látják. Nem hisztis p*csa, mint ahogy őt beállítják. Amúgy mindketten Százhalombattán nőttünk fel, de van köztünk 11 év korkülönbség. Egy közös társaságban ismerkedtünk meg és egy jó kapcsolat alakult ki közöttünk

— mondta lapunknak Kovács Reni.

A mostani évadban való szereplés alatt azért komoly állítások hagyták el Reni száját. „Én akkor ugye még nem láttam bele az ő kapcsolatukba. Nem ismerem Mátét és csak az alapján alkottam véleményt, amit Anastasia elmondott. Nyilván azóta van már véleményem róla, mert tett azért, hogy legyen” — jegyezte meg a Házasság első látásra korábbi sztárja.

A Házasság első látásra második évadában tűnt fel először Kovács Reni, aki idén is szerepet kapott a műsorban (Fotó: Szabolcs László)

Reni kiállt a kutyák mellett

A mostani évadban Maya és Laci az első hetekben folyamatosan vitáztak a kutyusok miatt, mivel a férj nem szerette volna őket beengedni a saját lakásába.

Maya nekem egy nagyon szimpatikus csaj, akinek mindig erős véleménye van. Általában azokat mondja ki, amiket én is gondolok, nekem ő eddig a legszimpatikusabb. A férjét már annyira nem bírom a kutyás sztori miatt. Inkább élek együtt 5 kutyával, akik odapiszkolnak, mint egy hisztis palival. Biztos nem tudnám elviselni, ha nekem mond ilyet, akkor már nem lenne a nyakán a feje

— árulta el a végén már poénosan a Házasság első látásra egykori szereplője.

Reni még azt is kiemelte, hogy korábbi férje, akivel nemrég az Exek csatáját is megjárták, sokkal jobban viselte a kutyákat annak ellenére, hogy neki mindig macskái voltak.