Csillogó fények, ünnepi dekorációk és megannyi faház – mindez a munkája része Helene Sulának, a karácsonyi vásárok szakértőjének, aki már több mint száz ilyen rendezvényen járt.

Európa 7 legrosszabb karácsonyi vására a szakértő szerint Fotó: unsplash.com

Európa 7 legrosszabb karácsonyi vására a szakértő szerint

A 39 éves, texasi származású amerikai blogger 2016-ban költözött férjével Németországba, ahol azonnal magával ragadta a heidelbergi karácsonyi vásár hangulata. A Daily Mailnek elmondta, hogy szerinte az ottani rendezvény a klasszikus német adventi vásárok egyik mintapéldája.

Kedvencei között említette Strasbourg karácsonyi vásárát a lenyűgöző dekoráció miatt, valamint Kölnt, ahol a rendezvények sokszínűsége és a változatos gasztronómiai kínálat jelent különleges vonzerőt. Pozsonyt szintén a kiváló ételek és a vidám, ünnepi hangulat miatt ajánlja.

A különlegesebb élményekre vágyóknak a franciaországi Elzászban található Ribeauvillé karácsonyi vásárát javasolja. Az évente mindössze két hétvégén megrendezett eseményen a helyiek középkori viseletbe öltöznek. Bécs szerinte eleganciájával és pompájával nyűgözi le a látogatókat, míg Rothenburg ob der Tauber a hagyományos német kisvárosi karácsonyi vásárok meghitt hangulatát idézi.

Azonban nem minden ünnepi rendezvény nyerte el a tapasztalt utazó tetszését. London például szerinte az egyik legrosszabb úti cél azok számára, akik autentikus karácsonyi vásárokra vágynak. Bár a brit főváros ünnepi dekorációját lenyűgözőnek tartja, úgy véli, a vásárok hangulatát túlságosan is az üzleti szempontok határozzák meg.

A Hyde Parkban megrendezett Winter Wonderland számomra kissé csalódást keltő, mert túlságosan üzleties a hangulata

– fogalmazott.

A szakértő szerint a műfenyők látványa is gyakran arra utal, hogy egy kevésbé autentikus, túlárazott rendezvényre érkeztünk. Ezzel szemben a hagyományos európai adventi vásárok, például az ausztriai Salzburgban, tapasztalatai szerint általában nem számítanak kirívóan drágának.

A londoni karácsonyi vásárok azonban jóval drágábbak lehetnek: a szakértő szerint egy műanyag pohárban felszolgált forralt borért akár 11–12 fontot, vagyis mintegy 4900–5300 forintot is elkérhetnek. A Winter Wonderland területére már a belépésért is akár 8,25 fontot (közel 3700 forintot) kell fizetni, egy-egy vidámparki attrakcióra szóló, aznap megváltott jegy pedig akár 12,50 fontba (mintegy 5500 forintba) is kerülhet.