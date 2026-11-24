Vannak dalok, amelyek bárhol előkerülhetnek: a tábortűz mellett, egy buliban, vagy akár egy film betétdalaként.

Ilyenek Demjén Ferenc slágerei is, amelyek a Hogyan tudnék élni nélküled második része miatt most újra reflektorfénybe kerültek.

második része miatt most újra reflektorfénybe kerültek. Te mennyire emlékszel a dalszövegekre? Kvízünkben tesztelheted!

Demjén Ferenc dalai kapcsán készített kvízünkkel egy nosztalgikus utazásra hívunk, ami után biztos, hogy ezeket a számokat fogod dúdolgatni magadban!

Demjén Ferenc dalai napjainkban is hatalmas népszerűségnek örvendenek. Fotó: MW archív

Demjén Ferenc dalai kvíz – ezeket a slágereket szinte mindenki ismeri

Kevés magyar előadó mondhatja el magáról, hogy a legismertebb számait több generáció is jól ismeri. Demjén Ferenc közéjük tartozik. A dalai évtizedek óta velünk vannak, és sokak számára egy-egy különleges életszakaszhoz, emlékhez vagy meghatározó pillanathoz kapcsolódnak.

A Szerelemvonat szinte kihagyhatatlan egy jó hangulatú esküvőről, a Várj, míg felkel majd a nap sokak számára igazi örökzöld, a Honfoglalás pedig különleges helyet foglal el a magyar zenekedvelők szívében.

A Demjén Ferenc slágerei köré épülő kvízben a dalszövegekre helyezzük a hangsúlyt. Nyolc ismert szám egy-egy részletét kell kiegészítened a megfelelő folytatással. Elsőre talán egyszerűnek tűnik a feladat, de könnyen lehet, hogy egy-egy soron el kell majd gondolkodnod!