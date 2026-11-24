Demjén Ferenc dalai kapcsán készített kvízünkkel egy nosztalgikus utazásra hívunk, ami után biztos, hogy ezeket a számokat fogod dúdolgatni magadban!
Kevés magyar előadó mondhatja el magáról, hogy a legismertebb számait több generáció is jól ismeri. Demjén Ferenc közéjük tartozik. A dalai évtizedek óta velünk vannak, és sokak számára egy-egy különleges életszakaszhoz, emlékhez vagy meghatározó pillanathoz kapcsolódnak.
A Szerelemvonat szinte kihagyhatatlan egy jó hangulatú esküvőről, a Várj, míg felkel majd a nap sokak számára igazi örökzöld, a Honfoglalás pedig különleges helyet foglal el a magyar zenekedvelők szívében.
A Demjén Ferenc slágerei köré épülő kvízben a dalszövegekre helyezzük a hangsúlyt. Nyolc ismert szám egy-egy részletét kell kiegészítened a megfelelő folytatással. Elsőre talán egyszerűnek tűnik a feladat, de könnyen lehet, hogy egy-egy soron el kell majd gondolkodnod!
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Az első film hatalmas sikere után szinte borítékolható volt, hogy a rendezők folytatni fogják a történetet. Így is lett: a második rész a 2000-es években játszódik és egy balatoni esküvő adja a helyszínt, ahol botrányok és szerelmi háromszögek törnek felszínre. Jó hír, hogy az előző film főszereplői is visszatérnek, köztük Ember Márk, Törőcsik Franciska, Marics Peti, Kirády Marcell, Brasch Bence, Kovács Harmat és Márkus Luca. Mellettük szerencsére egy rakás Demjén Ferenc-dalt is kapunk! A héten teltházakkal zajlottak le a premierek, úgyhogy várhatóan ugyanolyan kasszasiker lesz, mint az első rész.
A film kedvcsinálóját itt találjátok:
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