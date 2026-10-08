Óriási balhé tört ki a Házasság első látásra műsorában: Laci káromkodva osztotta ki Tücsit, majd faképnél hagyta

„Nagyon sokat néztem el neki, annak ellenére, hogy úgy tekintett rám, mint egy kutyára. Viszont ennek ma vége lesz” – mondta Laci, miközben úton volt a közös találkozóra. Tücsi ennek ellenére semmit sem sejtett, mivel férje korábbi beszólása után csak arra számított, hogy bocsánatot kér majd. Azonban erre várhatott volna, mivel ennyire zabosan még soha nem érkezett meg egy vacsorára a Házasság első látásra sztárja, aki egyből kikezdte feleségét.

A Házasság első látásra 2026-os évadában Laci és Tücsi házassága lehet a következő, ami véget ér (Fotó: Kemenczés László)

A Házasság első látásra nézői is ledöbbentek Laci viselkedésétől

A találkozás azzal kezdődött, hogy Tücsi hosszasan ecsetelte az eddig történteket és ezzel azt szerette volna elérni, hogy férje érezze szavainak a súlyát. Laci azonban egyáltalán nem szeretett volna foglalkozni ezzel.

Les*arom, hogy mit mond, ne haragudjatok. Gondolhat bármit, hogy rosszindulatú vagyok vagy, hogy akkor vagyok boldog, ha ő boldogtalan, de ez engem nem érdekel

– mondta a kameráknak Laci.

Ezek után Tücsit is szembesítette a tényekkel a TV2 sztárja. „Te más mozit nézel, mert ha abban a helyzetben lennél, mint én, vagyis az első perctől úgy kezeltelek volna, ahogy te engem, akkor kíváncsi lettem volna, hogy hány nap után álltál volna fel. Amíg engem úgy kezeltél, mint egy utolsó kutyát, addig mindenki mással eljátszottad a Tücsi show-t” – fakadt ki teljesen a Házasság első látásra szereplője.

A Házasság első látásra párosa ennyire még nem volt mélyponton, mint most, az utolsó előtti héten (Fotó: TV2)

Ezek után sem lett jobb a helyzet a párosnál

Tudom, hogy felsőbbrendűnek érzed magad, nagyon nagy sztár vagy, értékelem. Ezt kiélheted a barátaiddal, de én itt meguntam azt, hogy te egy óriási sztár vagy. Eljut ez a toronyig?

– kérdezte fennhangon Laci.

A férj szerint az nem fejlődés öt hét alatt, hogy egy akkor még vadidegent emberszámba tud valaki venni. „Ilyen messziről indultunk? Akkor megtapsollak, hogy egy ismeretlen embert embernek tudsz már tekinteni. A fejlődésed gyönyörű, gratulálok hozzá. Nagyon ügyes vagy. Köszönöm, hogy itt voltál és elmondtad a f*szságodat, ezzel kívánok neked boldog életet és viszontlátásra” – zárta le a találkozót Laci, majd beült az autójába és lelépett.