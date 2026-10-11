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A Borsnak tálalt ki a Házasság első látásra Jucija: Elképesztő, milyen aljas módon bántják a neten

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Házasság első látásra
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 11. 06:00
kommenttámadásTV2
Brutális támadások össztüzébe került Juci, akit az étkezési szokásai miatt aláznak a kommentelők. A Házasság első látásra sztárja a Borsnak tálalt ki a megalázó beszólásokról és a finálé drámai csavarjairól.
Nagy Milán
sztárrovat újságíró
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Míg a TV2 Házasság első látásra című műsorában egymás után futnak zátonyra a kapcsolatok, addig Juci és Ján története egy igazi mesebeli szövetség. Bár a szerelmük az emlékezetes elutasítás után hamar szárba szökkent, a képernyőn látható idill sokakból mély gyanakvást váltott ki, sokan úgy vélik, az egész csak kitaláció. Juci most a Borsnak adott exkluzív interjúban tálalt ki a kétkedőkről, a többiekről és az őt ért brutális online támadásokról.

A Házasság első látásra sztárja itt még nemet mondott Ján-nak.
A Házasság első látásra szereplői itt még aligha gondolták, hogy mekkora szerelem lesz köztük néhány hét múlva (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra sztárja érezte, hogy gyanús lesz a love story-juk

Juci elárulta, a forgatások alatt Jánnal többször is átbeszélték, hogy a külső szemlélőknek hihetetlen lehet az ő boldogságuk: „Megmondom őszintén, a forgatás alatt többször beszéltünk erről Jánnal. Tudtuk, hogy úgy fog lejönni a képernyőről, hogy az emberek nem hiszik el. Nem hibáztatom a nézőket, ha nem éltem volna át, lehet, én is kételkednék benne. Annyira mesebeli az egész, hogy szinte hihetetlen” – mondta el Juci a Borsnak.

Kiderült, nemcsak a nézők, de a többi szereplő is gyanakvóan méregette őket. A társak közül szinte mindenki kételkedett bennük, és hetek kellettek ahhoz, hogy belássák: nem megjátszott a szerelmük. Maya utólag hangüzenetben kért elnézést a korábbi kétkedései miatt, de Juci szerint ezen már rég túlléptek, és senkire sem neheztel.

Durva támadások érik

A műsorban látható felhőtlen nevetések miatt sok bírálat éri Jucit, egyesek szerint túl tinédzseres, túl sokat vigyorog, pedig ő a való életben is mindig ilyen vidám. A legdurvább beszólásokat meglepő módon az étkezési szokásai miatt kapja: 

Őszintén szólva az étkezésem körüli kötözködés furcsán érint. Azzal szednek szét a kommentelők, hogy csúnyán eszem és tele szájjal beszélek. Azt aláírom, hogy így kívülről nézve, tényleg hatalmas falatokat, nagyon intenzíven rágok meg, ami nem igazán kecses.  A  tele szájjal beszélés viszont a vesszőparipám – folyamatosan szólni is szoktam Jánnak, ha ezt csinálta! Néha persze mindannyian kimondunk egy-egy mondatot evés közben a kamerák előtt, de álmomban sem gondoltam volna, hogy ez lesz a legfőbb téma, és olyan kommenteket kapok, hogy 'ocsmányul eszik ez az undorító nő

– árulta el Juci.

Hatalmas fordulatok jönnek a fináléban

A kísérlet a végjátékhoz érkezett, már csak néhány adás van hátra. Juci szerint a nézőknek mindenképp érdemes követniük az utolsó részeket, mert hatalmas csavarok várhatók: „A véghajrára mindenki alaposan elfáradt, és egyre kiélezettebb helyzetekbe kerülünk. Még rengeteg váratlan fordulat és csavar vár a nézőkre, úgyhogy garantálom, hogy megéri követni a műsort egészen a fináléig! Ami most sziklaszilárdnak és biztosnak látszik, egyáltalán nem biztos, hogy úgy is marad, ami pedig jelenleg bizonytalan, az még könnyen fordulhat egy gyönyörű sikertörténetbe” – ígérte Juci sejtelmesen.

 

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