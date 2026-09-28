A Házasság első látásra Renátója otthon hagyta feleségét: máris Líviához közeledne

Nem indult felhőtlenül VV Renátó és Merci kapcsolata, mivel a többi szereplő is jelen volt esküvőjükön és a páros szerint tiszteletlenek voltak velük és a családokkal is. Ezek után jött az első vacsora, ahol Renátó és Máté heves vitába keveredtek és Merci inkább egy éjszakára egyedül is hagyta férjét. A utóbbi időben viszont elkezdett kialakulni a kémia kettőjük között, ezért is lepődnek meg a többiek, amikor a Házasság első látásra sztárja egyedül jelenik meg.

A Házasság első látásra Renátója korábban a Való Világban is szerepelt, ahol nem nyerte el az emberek tetszését (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra Mercije kihagyja a vacsorát

Mindenki nagyban készülődött már, amikor Renátó észrevette, hogy feleségével valami nincsen rendben.

Ma úgy ébredtem, hogy nagyon rosszul érzem magam. Lázas vagyok, fáj a torkom és hányingerem is van. Tegnap sem voltam olyan jól, de mára nagyon rosszul lettem

– jegyezte meg Merci.

Renátó fel is vetette az ötletet feleségének, hogy inkább maradjon otthon és pihenjen kicsit. Később arra is kitért, hogy a mostani vacsora nagy izgalmakat hozhat majd, mivel kibeszélésre kerülnek olyan témák, amik a csajos és pasis bulin történtek.

A Házasság első látásra 2026-os évadában a férjek közösen beszélték ki a problémáikat (Fotó: TV2)

Renátó Lívia képeit nézegette

Még mielőtt elindult volna a vacsorára a férj, megvárta míg Merci lezuhanyzik. Azonban nem pocsékolta idejét és inkább a Házasság első látásra Lívijének képeit leste meg a közösségi oldalakon.

Ez az első vacsora, ami előtt egy kicsit izgulok. Ha Lívia behúzza a váratlant és kezdeményezni fog, akkor természetesen nem fogom visszautasítani. Szimpatikus, és ha beszélgetésre kerül majd a sor, akkor biztos örülni fogok neki. Izgalmas vacsora lesz

– mondta a kameráknak Renátó.

Lívia és Roli házassága jelenleg olyan mélyponton van, ahonnan nem biztos, hogy van visszaút, így Renátó reménykedik benne, hogy lesz ideje beszélgetni Lívivel így, hogy Merci is otthon marad.

Ma 19:55-kor kiderül, hogy a vacsora előtt mennyire közel kerül majd egymáshoz a Házasság első látásra két szereplője.