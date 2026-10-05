Ő lehet a Házasság első látásra következő évadának sztárja? Más műsorban már maradandót alkotott

Bár még csak a Házasság első látásra 2026-os évadának közepén tart a műsor, már most feltűnt egy ismert arc a közösségi oldalakon, aki szívesen jelentkezne a következő évadba. A Kísértésből ismert Tina egy videóban tudatta rajongóival, hogy ha minden jól alakul, akkor egy év múlva vele is találkozhatnak a televízió nézői a TV2 képernyőjén. Tina már a Kísértés műsorában is olyat alkotott, ami miatt a mai napig emlékeznek rá az emberek.

A Kisértés Tinája a rajongók véleményét kérte ki és nem csalódott, mivel csak pozitív hozzászólások érkeztek a Házasság első látásra műsorban való indulásával kapcsolatban (Fotó: Mediaworks Archív)

A Házasság első látásra műsorban próbálná ki magát a Kísértés sztárja

Jövőre jelentkezni fogok a Házasság első látásra műsorába

— jelentette ki Tina.

A TV2 társkereső sikerműsora úgy tűnik, hogy nem csak az átlag emberek fantáziáját mozgatja meg, hanem azokét is, akik már korábban szerepeltek nagy közönség előtt. Ráadásul nem is akárhogy, mivel a korábbi kísértő lány nem akármilyen mozgással hívta fel magára a figyelmet a műsor első évadában. Egy olyan öltáncot adott az egyik férfinek, amitől még a csajok álla is leesett. A nézők leginkább erről a jelenetről ismerik fel Tinát.

Miért is szeretne jelentkezni egy másik műsorba?

A válasz pedig pofon egyszerű.

Az utóbbi napokban az összes barátom azzal nyaggat, hogy ezt a műsort nekem találták ki. Ki más lenne az, aki összeházasodna egy olyan emberrel, akit nem is ismer? Kicsit még mérlegelnem kell

— jegyezte meg videójában a Kísértés korábbi sztárja.

A rajongók teljesen beindultak, miután felmerült Tinában ez az ötlet és elárasztották a kommentszekciót pozitív üzenetekkel. „Jelentkezek én is, aztán haza viszlek, mint a tombola nyertes” — írta az egyik férfi hozzászóló, amire Tina csak egy nevető fejjel reagált.

A kommentek között többen kiemelték, hogy biztos néznék a műsort, ha Tina szerepelne benne, így a Házasság első látásra nézettségének is jót tenne, ha egy ekkora követőtáborral rendelkező csajt válogatnának be a műsorba.