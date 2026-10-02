Házasság első látásra: Ezt senki sem látta jönni! Végzetes szakítás helyett katartikus fordulat a terápián

Tücsi és Laci kapcsolata a kezdetektől fogva a védekező mechanizmusokról és a folyamatos állóháborúról szólt. Az esküvőjük óta tapintható feszültség nem véletlenül alakult ki, mindketten mélyen gyökerező önvédelmi mintákat hoztak magukkal, amelyeket a kamerák jelenléte és az ismeretlen helyzet csak tovább erősített. A Házasság első látásra csoportterápián azonban felborult a megszokott dinamika, órási áttörést ért el a házaspár.
A műsor szakértői ezúttal nem elégedtek meg a felületes beszélgetéssel. A többi szereplő aktív bevonásával olyan szituációs terápiát alakítottak ki, amely direkt módon szembesítette a feleket saját működési zavaraikkal, Tücsi berögzült elutasító-negatív énrészével, valamint Laci felelősség elől elhajló, gyermeki reagálási módjával. A pszichológiai gyakorlat során a felek nem egymás egójával vitatkoztak, hanem közvetlenül a másik sérült én-részét szólították meg. Tücsi meglepő józansággal fogalmazta meg elvárását Laci gyermeki énjéhez:
Azt kérném tőled, hogy a mélyebb, komolyabb szituációkból ne menekülj el, mert abból nem tudsz fejlődni. Valamelyest a komolyságra szükség van a hétköznapokban. Szeretném, hogyha megtalálnád azt az egyensúlyt, amit én is megtaláltam
– jelentette ki Tücsi. Laci szintén pontosan célzott, amikor Tücsi védekező attitűdjét vette górcső alá: „Próbáld egyszerűbben látni a dolgokat, esélyt és lehetőséget adni arra, hogy valóban boldog legyél!”
A találkozó legfajsúlyosabb pillanata akkor jött el, amikor Tücsi feladta a hárítást, és nyíltan felvállalta saját elutasító viselkedésének mozgatórugóját:
Elismerem, hogy negatív voltam, felelősséget vállalok a tetteimért és mondataimért. Sajnálom, hogyha megbántottalak, ez nem a te személyednek szólhatott, hanem az egész mindennek. Inkább eltolok mindenkit elsőre, és nem engedem, hogy csalódás érjen. Viszont hogyha én pozitívan állok bárkihez, sokkal nagyobb a pofára esés lehetősége.
A drámai szembesülést követő ölelés jelzi: a beidegződött falak megrepedtek. A kérdés már csak az, hogy a felismert mintákat képesek lesznek-e a hétköznapokban is felülírni.
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