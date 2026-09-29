„Sosem éreztem magam ennyire rosszul” – A Házasság első látásra Livije kiakadt Rolira!

Megfagyott a levegő a Házasság első látásra terápiáján, amikor Roli és Lívia ült le a szakértőkkel beszélgetni. Szinte már mindenki sejtette, hogy nem lesz értelme a diskurzusnak, mivel Roli korábban sem fogadta be a tanácsokat. Lívia teljesen maga alatt volt és amikor ennek hangot adott, férje nem szólt hozzá, csak terelte a témát. A végén pedig még Tücsi is reagált a látottakra, mivel szerinte a férfi vacsorán való viselkedése és megjegyzései tiszteletlenek voltak Livivel szemben.

A Házasság első látásra 2026-os évadában olyan döntést kellett hoznia a szakértőknek, amilyenre korábban még nem volt példa (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra Rolijának megjegyzéseire nincs magyarázat

A vacsorán hazugnak nevezte mindenki szeme láttára feleségét, amivel Tücsinél és mindenki másnál is végleg elrúgta a pöttyöst. Livi vallomása a szakértőknek pedig mindenki szívét megmozgatta.

Hetek óta azt érzem, hogy szingli vagyok. Úgy jöttem ide, ahogy Juci és Ján, és azt éreztem, hogy megérdemlem azt a fajta szerelmet. Teljesen elfáradtam és folyamatosan csak várok türelmesen, mindent megértek és semmit nem kapok. Sosem éreztem magam ennyire rosszul

– mesélt lelki állapotáról a szakértőknek a Házasság első látásra Livije.

Roli ezek után csak annyit válaszolt, hogy ő semlegesen ül felesége mellett és korábban egyszerűen nem szeretett volna tenni ezért a kapcsolatért. Viktor szerint Roli esélyt sem adott a kísérletnek, ám szerinte a Renátóval közös ötletével is egy lehetőséget szeretett volna adni magának és feleségének is, hogy megtalálják a boldogságot. „Ez nem így volt. Azt mondtátok, hogy kíváncsiak vagytok arra, hogy esetleg egy másik lánnyal működik-e a kémia” – szólt közbe Maya férje, Laci, aki már az elején is ellene volt ennek az ötletnek.

Roli és Lívia házassága miatt állt a bál a Házasság első látásra terápiáján (Fotó: TV2)

Laci után már Maya sem maradhatott szó nélkül

Lehet terelni a témát, hogy itt ti vagyok a szentek, de konkrétan arról volt szó, amit Renátó is elmondott, hogy szimpatizál Livivel és szeretett volna egy kapcsolódási pontot. Itt nagyobb a baj, mint gondoltam, mert az én hangomat sem fogja

– jegyezte meg a feleség.

Roli ezek után is azon a véleményen volt, hogy nem szeretné ugyanazt kibeszélni folyamatosan, ezért a szakértőknek olyan eszközökhöz kellett nyúlniuk, mint eddig a Házasság első látásra műsorában még soha.