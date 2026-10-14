Bochkor Gábor elmondta az „igazságot” Németh Kristóf sírása kapcsán

Németh Kristóf a Farm VIP-ben, amikor meglátta az újszülött bocit (Fotó: TV2)

Németh Kristóf: „Az szégyenletes!”

A színész végül persze ténylegesen is rátért a témára és ostorozta is magát egy kicsit: „Az igazság az, hogy így visszahallgattatva, kényszerűen el kell ismerjem, hogy boci ügyben kicsit túlreagáltam a szituációt. Az elmúlt hetekben eljutottam az önreflexió ezen fokára” – mondta Kristóf, aki a gyermekei számának növekedésével teszi arányossá az elérzékenyülésének intenzitását és azok gyakoriságát. „Ahogy a szaporulat nőtt, vagyis amikorra háromgyermekes apuka lettem, az amúgy is bennem lévő szentimentalizmus tényleg a tetőfokára hágott. Ha pedig egy percig tényleg komolyan beszélünk erről az egészről, akkor bármelyik tévéműsorra úgy általában véve is igaz, hogy a néző azt látja, amit a készítők láttatni akarnak. Ha belegondolunk abba, hogy azok az emberek, akik ott vannak, akiken röhögünk, vagy éppen drukkolunk nekik, valahonnan jönnek az adott műsorba és valahová mennek is a forgatások végén. Ennél fogva, bárki kerülhet olyan szituációba, ami előhív valamilyen emléket, ami talán nem is a pillanathoz kötődik, de mégis, hatással van rá. Azt is tudjuk, hogy az összes reality alapja tulajdonképpen az 1971-es stanfordi börtönkísérlet, amikor összezártak jó pszichikai állapotban lévő egyetemista fiatalokat, és kiosztották, hogy kik lesznek az őrök és kik a fogvatartottak. A két hétre tervezett kísérletet végül hat nap után le kellett állítaniuk, mert az úgynevezett ”helyzet hatalma” olyannyira eluralkodott a társaságon, hogy már-már veszélyesé vált a résztvevőkre” – hozta az egyébként teljesen logikus párhuzamot Németh Kristóf, majd reagált arra a „vádra” is, hogy a színészi eszközeivel igyekszik manipulálni a nézőket reality-ről, realityre. „Nagyon érdekes ezzel szembesülni. Eddig az volt a triggerpont velem kapcsolatban, ahogyan nevetek, most az, ahogyan sírók” – magyarázta a színész, majd válaszolt arra a kérdésre is, hogy akad-e a nyilvános elérzékenyülései között olyan, mait szívesen kitörölne a közemlékezetből. „A bocist nagyon erősnek érzem. Szakmai szemmel egyet lehet azzal érteni, hogy az egy nagy sírás volt. Ezzel együtt is azt vetném el. Mert az szégyenletes! Persze több pontja is van ennek a Farmnak, ami szégyenletes számomra, de ez az egyik. Köszönöm is, hogy csak erről beszélünk…! De azt szeretném ebből kihozni, hogy a másik, túl azon, hogy tényleg őszinte…”

Tök érdekes dolog ez a sírás. Hivatalosan azt mondják, hogy ha valaki sír, akkor az a kommunikációban segítségkérést jelent. És én ezt nagyon komolyan venném, mert gyerekre és felnőttre is igaz

– fejtette ki Németh Kristóf, aki röviden reagált a férfikönnyek iránt kissé érzéketlen Risztov Éva véleményére is. Elárulta, hogy a felesége pont így közelít a kérdéshez.