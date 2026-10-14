Bochkor Gábor elmondta az „igazságot” Németh Kristóf sírása kapcsán

Gyakorlatilag leuralták a kommentszekciókat az elmúlt hetekben Németh Kristóf apadhatatlanul folyó könnyei. A hiperérzékeny színész-színigazgató legutóbb Az Árulók - Gyilkosság a kastélyban című reality kamerái előtt sírta el magát, míg korábban a Farm VIP-ben érzékenyült el, miközben kiöntötte lelkét egy csacsinak, végül pedig egy boci születése felett érzett örömét manifesztálta könnyekben. Ezen esetek száma és sűrűsége végül fel is keltette a köz érdeklődését és bizony a hatalmas „internetes falu” gyorsan a szájára is vette a Fórum Színház igazgatóját. Annak rendje és módja szerint a kommentelő közeg két táborra szakadt. Az egyik brigád szerint rendben van, sőt ildomos is férfiként nyíltan felvállalni az érzékenységünket. Míg a másik csapat azt harsogja, hogy az erősebbik nem képviselőinek kutya kötelességük spártai akarattal elfojtani minden, az erővel, maszkulinitással ellentétes kinyilatkoztatásukat, és csak ott sírhatnak, ahol senki sem látja őket. Igazságot tenni nehéz és talán felesleges is, így közelítsük meg a kérdést onnan, ahonnan szerda reggel Bochkor Gábor is tette a Retro Rádió stúdiójában. A humor irányából…
„Ma kora reggel, már felvezettük ezt a témát. Nagyon át is tudtalak verni benneteket, amikor azt mondtam, hogy tegnap a Sparnál kiszálltam az autómból és odajött hozzám egy férfi, aki ezt mondta:”
Jaj Istenem, de szép vagy! Jaj Istenem! De aranyos! Olyan szép!
– játszotta be Németh Kristóf Farm VIP-ben megélt érzelmi kitörését Bochkor, aki a felvételt a sajátjaként mutatta meg társainak. A műsorvezető ezután így folytatta: „Tudjátok, hogy ez egy trükk és nem igazat mondtam. Ez bizony Németh Kristóf barátunk és egy valóságshow-ban történt így a dolog. A Farm VIP-ben, amikor meglátott egy bocit, miután megszületett” - vázolta a valóságot Bochkor Gábor, majd elárulta, hogy bár ő maga nem tartja ördögtől valónak a férfikönnyeket, addig például Risztov Éva kicsit berzenkedik attól, ha egy pasi szipogva kesereg a jelenlétében, pláne nyilvánosan. Ezen a ponton, vonalvégre kapták magát az „elkövetőt”, vagyis Németh Kristófot, aki részben szintén a humor irányából közelített a témához.
Mindezek előtt pedig Bochkor bejátszotta azt a jelenetet, melyben a színész az RTL kamerái előtt sírta el magát: „Én ilyen vagyok…! Őszinte minden mondatom! Esküszöm! Ezt tudom mondani… És ez azért csodálatos, mert ország-világ előtt bizonyíték lesz arra, hogy amikor előítéletekkel vagytok valaki iránt, az mennyire el tudja vinni a valóságról a fókuszt” – szóltak Kristóf elcsukló szavai az éteren át. (A színész ezt a kis monológot a műsorból való kiesése előtt mondta el Az Árulók- Játék a kastélyban című reality-ben.) De térjünk vissza a színész élő bejelentkezéséhez! „Sziasztok! Sírva röhögök veletek és magamon! Főleg a dolog abszurditásán, hogy erről beszélek veletek. Mindenesetre, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget!” – kezdte vidáman Németh Kristóf, aki ezután magas labdát kapott Bochkor Gábortól, amit ő le is ütött. A műsorvezető éppen csak megemlítette a Fórum Színházat, így most következzenek a programajánló pillanatok: „Sírni tudnék attól a ténytől, hogy már megint országszerte turnézunk a legújabb előadásainkkal. Gábor, köszönöm, hogy erre tereled a szót, rögtön az elején! Mert a téma valóban megható. A Túl a százon... turnénk… A feleség negyvennél kezdődikkel is megyünk folyamatosan, és itt a legújabb bemutatónk, a Botrány a paplakban című darab is” – hadarta el gyorsan és nagy rutinnal Németh Kristóf, majd rátért a kérdésre, amiért felhívták őt kora reggel. „Tulajdonképpen most elmondhatjuk, hogy a Spar parkoló volt az igaz történet. Reggel, ahol kezdeni szoktam a napot, ott a dohánybolt mellett, megláttalak és hát nem tudtam megálljt parancsolni az érzelmeimnek. Kérdezted, hogy felveheted-e a jelenetet, én pedig mondtam, hogy persze.”
Hiszen ismersz és te már láttad is előre, hogy ebből rádióműsor lesz
– kezdet bele a „valóság” ismertetésébe Németh Kristóf, aki ezzel általános derültséget okozott a stúdióban.
A színész végül persze ténylegesen is rátért a témára és ostorozta is magát egy kicsit: „Az igazság az, hogy így visszahallgattatva, kényszerűen el kell ismerjem, hogy boci ügyben kicsit túlreagáltam a szituációt. Az elmúlt hetekben eljutottam az önreflexió ezen fokára” – mondta Kristóf, aki a gyermekei számának növekedésével teszi arányossá az elérzékenyülésének intenzitását és azok gyakoriságát. „Ahogy a szaporulat nőtt, vagyis amikorra háromgyermekes apuka lettem, az amúgy is bennem lévő szentimentalizmus tényleg a tetőfokára hágott. Ha pedig egy percig tényleg komolyan beszélünk erről az egészről, akkor bármelyik tévéműsorra úgy általában véve is igaz, hogy a néző azt látja, amit a készítők láttatni akarnak. Ha belegondolunk abba, hogy azok az emberek, akik ott vannak, akiken röhögünk, vagy éppen drukkolunk nekik, valahonnan jönnek az adott műsorba és valahová mennek is a forgatások végén. Ennél fogva, bárki kerülhet olyan szituációba, ami előhív valamilyen emléket, ami talán nem is a pillanathoz kötődik, de mégis, hatással van rá. Azt is tudjuk, hogy az összes reality alapja tulajdonképpen az 1971-es stanfordi börtönkísérlet, amikor összezártak jó pszichikai állapotban lévő egyetemista fiatalokat, és kiosztották, hogy kik lesznek az őrök és kik a fogvatartottak. A két hétre tervezett kísérletet végül hat nap után le kellett állítaniuk, mert az úgynevezett ”helyzet hatalma” olyannyira eluralkodott a társaságon, hogy már-már veszélyesé vált a résztvevőkre” – hozta az egyébként teljesen logikus párhuzamot Németh Kristóf, majd reagált arra a „vádra” is, hogy a színészi eszközeivel igyekszik manipulálni a nézőket reality-ről, realityre. „Nagyon érdekes ezzel szembesülni. Eddig az volt a triggerpont velem kapcsolatban, ahogyan nevetek, most az, ahogyan sírók” – magyarázta a színész, majd válaszolt arra a kérdésre is, hogy akad-e a nyilvános elérzékenyülései között olyan, mait szívesen kitörölne a közemlékezetből. „A bocist nagyon erősnek érzem. Szakmai szemmel egyet lehet azzal érteni, hogy az egy nagy sírás volt. Ezzel együtt is azt vetném el. Mert az szégyenletes! Persze több pontja is van ennek a Farmnak, ami szégyenletes számomra, de ez az egyik. Köszönöm is, hogy csak erről beszélünk…! De azt szeretném ebből kihozni, hogy a másik, túl azon, hogy tényleg őszinte…”
Tök érdekes dolog ez a sírás. Hivatalosan azt mondják, hogy ha valaki sír, akkor az a kommunikációban segítségkérést jelent. És én ezt nagyon komolyan venném, mert gyerekre és felnőttre is igaz
– fejtette ki Németh Kristóf, aki röviden reagált a férfikönnyek iránt kissé érzéketlen Risztov Éva véleményére is. Elárulta, hogy a felesége pont így közelít a kérdéshez.
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