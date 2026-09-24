Farm VIP: Üvöltözésig fajult Olivér, Kristóf és Anger Zsolt konfliktusa – „Mi vagy te, Sztálin vagy Rákosi?”

A Farm VIP szerdai adásában Simor Olivér, Németh Kristóf és Anger Zsolt között kialakult feszültség szó szerint felrobbant. A három férfi konfliktusa már napközben elkezdődött, amikor Kristóf a társai előtt, majd a riportban is bírálta Olivér munkához való hozzáállását. Később Olivér számon kérte Kristófot és Zsoltot, amiért szerinte a háta mögött beszéltek róla, ám a beszélgetés nem hozott megnyugtató eredményt.

Németh Kristóf Olivér háta mögött gúnyolódott a Farm VIP szerdai adásában (Fotó: TV2)

A Farm VIP szereplői között régóta húzódott már a feszültség

A konfliktus első jelei akkor mutatkoztak, amikor Németh Kristóf arról érdeklődött Kriston Péternél, hogy Olivér evett-e már. Miután megtudta, hogy Olivér már ebédelt, Kristóf egy újabb kérdést tett fel.

„És akkor most lefeküdt pihenni?” – kérdezte gúnyosan Pepétől.

A nézők eközben azonban azt láthatták, hogy Olivér dolgozik, ezért Kristóf megjegyzése nem feltétlenül állt összhangban azzal, ami a képernyőn történt. A színész a riportban még élesebben fogalmazott, és kétségbe vonta, hogy Olivér valóban a közös feladatok elvégzésére koncentrál.

Azt látom, hogy Olivér rendkívül jól kitalálta azt a stratégiát, hogyan végezzen olyan tevékenységeket, amik hasonlítanak a munkához, de valójában inkább ez csak a szórakozásról szól. Ezt KMK-snak hívták a régi világban, ez a közveszélyes munkakerülő

– mondta Kristóf.

Olivérnek később Kriston Péter árulta el, hogy Kristóf és Anger Zsolt az ebédléséről érdeklődtek. A hallottak alapján úgy érezte, hogy érdemes tisztáznia a helyzetet, ezért felkereste a két férfit, és megkérdezte tőlük, mi a problémájuk vele. A beszélgetés azonban nem úgy alakult, ahogyan Olivér szerette volna. A versenyző később arról beszélt, hogy nem kapott egyértelmű választ a kérdéseire, ezért szerinte a felkérdezésének sem lett valódi eredménye. Úgy érezte, hogy Kristóf és Zsolt nem vállalták fel nyíltan, amit korábban róla mondtak.

Olivér felkérdezte társait, de nem kapott magyarázatot (Fotó: TV2)

Simor Olivér Young G Bécinek panaszkodott

Később a sárga csapat megnyerte a rablást, ami azt jelentette, hogy Olivér és Béres Anett lemehetett a pirosakhoz rabolni. Olivér ekkor Young G Bécinek is elmondta, mennyire szeretné, ha a sárga csapat végre Farmgyűlésre kényszerülne, és azt is hozzátette, hogy akár párbajozna is. Anger Zsoltról sem rejtette véka alá a véleményét.

Eddig az egész Farm számomra az Angerről szólt. Éjjel horkolt, nappal dumált. Szétb*sz az ideg

– panaszkodott Olivér.