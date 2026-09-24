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Farm VIP: Üvöltözésig fajult Olivér, Kristóf és Anger Zsolt konfliktusa – „Mi vagy te, Sztálin vagy Rákosi?”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Anger Zsolt
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 24. 06:00
Németh KristófFarm VIP
A szerda esti adás a konfliktusoktól volt hangos, különösen az adás utolsó néhány percében. A Farm VIP sárga csapatában elszabadult a pokol, elszakadt az összes cérna, magukból kikelve üvöltözött egymással Simor Olivér, Anger Zsolt és Németh Kristóf.
Kiss Nikolett
Sztárrovat újságíró
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A Farm VIP szerdai adásában Simor Olivér, Németh Kristóf és Anger Zsolt között kialakult feszültség szó szerint felrobbant. A három férfi konfliktusa már napközben elkezdődött, amikor Kristóf a társai előtt, majd a riportban is bírálta Olivér munkához való hozzáállását. Később Olivér számon kérte Kristófot és Zsoltot, amiért szerinte a háta mögött beszéltek róla, ám a beszélgetés nem hozott megnyugtató eredményt.

Németh Kristóf Olivér háta mögött gúnyolódott a Farm VIP szerdai adásában
Németh Kristóf Olivér háta mögött gúnyolódott a Farm VIP szerdai adásában (Fotó: TV2)

A Farm VIP szereplői között régóta húzódott már a feszültség

A konfliktus első jelei akkor mutatkoztak, amikor Németh Kristóf arról érdeklődött Kriston Péternél, hogy Olivér evett-e már. Miután megtudta, hogy Olivér már ebédelt, Kristóf egy újabb kérdést tett fel.

„És akkor most lefeküdt pihenni?” – kérdezte gúnyosan Pepétől.

A nézők eközben azonban azt láthatták, hogy Olivér dolgozik, ezért Kristóf megjegyzése nem feltétlenül állt összhangban azzal, ami a képernyőn történt. A színész a riportban még élesebben fogalmazott, és kétségbe vonta, hogy Olivér valóban a közös feladatok elvégzésére koncentrál.

Azt látom, hogy Olivér rendkívül jól kitalálta azt a stratégiát, hogyan végezzen olyan tevékenységeket, amik hasonlítanak a munkához, de valójában inkább ez csak a szórakozásról szól. Ezt KMK-snak hívták a régi világban, ez a közveszélyes munkakerülő

 – mondta Kristóf.

Olivérnek később Kriston Péter árulta el, hogy Kristóf és Anger Zsolt az ebédléséről érdeklődtek. A hallottak alapján úgy érezte, hogy érdemes tisztáznia a helyzetet, ezért felkereste a két férfit, és megkérdezte tőlük, mi a problémájuk vele. A beszélgetés azonban nem úgy alakult, ahogyan Olivér szerette volna. A versenyző később arról beszélt, hogy nem kapott egyértelmű választ a kérdéseire, ezért szerinte a felkérdezésének sem lett valódi eredménye. Úgy érezte, hogy Kristóf és Zsolt nem vállalták fel nyíltan, amit korábban róla mondtak.

Olivér felkérdezte társait, de nem kapott magyarázatot
Olivér felkérdezte társait, de nem kapott magyarázatot (Fotó: TV2)

Simor Olivér Young G Bécinek panaszkodott

Később a sárga csapat megnyerte a rablást, ami azt jelentette, hogy Olivér és Béres Anett lemehetett a pirosakhoz rabolni. Olivér ekkor Young G Bécinek is elmondta, mennyire szeretné, ha a sárga csapat végre Farmgyűlésre kényszerülne, és azt is hozzátette, hogy akár párbajozna is. Anger Zsoltról sem rejtette véka alá a véleményét.

Eddig az egész Farm számomra az Angerről szólt. Éjjel horkolt, nappal dumált. Szétb*sz az ideg

 – panaszkodott Olivér.

Kristóf kiszúrta, hogy Olivér nem örült különösebben a sárgák győzelmének, és ezúttal nem hagyta szó nélkül a reakcióját.

„Nagyon gáz, hogy egy csapatjátékot játszunk, és te mennél Farmgyűlésre” – mondta neki.

Olivér erre azzal érvelt, hogy attól még, hogy szeretné, ha a csapata Farmgyűlésre menne, nem akadályozza a többiek munkáját. Kristóf azonban nem értett egyet vele, és azt állította, hogy Olivér mégis hátráltatja a csapatot. Amikor Olivér arra kérte, fejtse ki pontosan, mire gondol, Kristóf a napközbeni konfliktusukat hozta fel példaként. A színész szerint Olivér szándékosan generálja a balhékat, és ezzel a munkát is akadályozza. Olivér egyre indulatosabban reagált, különösen azért, mert úgy érezte, Kristóf konkrétumok nélkül vádolja őt, miközben a korábbi megjegyzéseit sem vállalja fel egyértelműen.

A szóváltásba ekkor Anger Zsolt is bekapcsolódott. Ahelyett, hogy a felek tisztázni tudták volna az egyes kifogásokat, a vita egyre személyesebb hangnemet ütött meg. Zsolt Olivér indulatos reakcióját kifogásolta, és azt állította, hogy túl agresszíven kérdezi számon a társait.

Két felnőtt embert hogyan lehet így felkérdezni? Mi vagy te, Sztálin vagy Rákosi?

– kérdezte Anger.

A kijelentés tovább fokozta a feszültséget. A három férfi egyre hangosabban beszélt egymással, miközben Olivér azt próbálta hangsúlyozni, hogy ő a saját szavaiért vállalja a felelősséget, és azt szeretné, ha a többiek is ugyanezt tennék. Anger Zsolt azonban újabb visszavágással reagált.

„Amit én mondok, azért vállalom a felelősséget, de amit más mond, azért nem, úgyhogy cseréld le a KGB-det” – mondta Olivérnek.

Anger Zsolt és Simor Olivér ordítva veszekedtek
Anger Zsolt és Simor Olivér ordítva veszekedtek (Fotó: TV2)

Simor Olivérnél betelt a pohár

A konfliktus után Olivér a riportban sem rejtette véka alá, hogy szeretné, ha a sárga csapat végre olyan helyzetbe kerülne, amelyben meg kell küzdenie a továbbjutásért. A történtek után úgy tűnt, a feszültség nem csökkent benne, és már a következő megmérettetést várta.

Hajrá pirosak! Menjünk Farmgyűlni! Nagyon várom, ez motivál most, semmi más

 – mondta Olivér.

 

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