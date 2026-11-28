Ezúttal nem a futballpályán, hanem egy igazán különleges eseményen mutatta meg elegáns oldalát Sallai Roland. A Galatasaray magyar válogatott labdarúgója és barátnője, Bettina pénteken egy esküvőre volt hivatalos. A török sztárcsapat játékosa, Yunus Akgün ugyanis november 27-én mondta ki a boldogító igent szerelmének, Tugce Alacának Isztambulban. A nagyszabású eseményen a Galatasaray több játékosa mellett a török futballvilág számos ismert alakja is tiszteletét tette. Természetesen Sallai Roland sem hiányzott csapattársa nagy napjáról, ahová gyönyörű kedvese is elkísérte.

Sallai Roland barátnője oldalán tűnt fel Fotó: Alexandre de Sousa

Sallai Roland és meseszép barátnője igazi álompár

A magyar válogatott futballistája és szerelme láthatóan az öltözéküket is összehangolták a jeles alkalomra. Míg Sallai Roland egy rendkívül elegáns fekete öltönyben jelent meg az esküvőn, addig Bettina egy gyönyörű, kifinomult fekete ruhában tündökölt. A klasszikus, mégis rendkívül stílusos megjelenés remekül állt mindkettőjüknek, a szerelmesek pedig igazán mutatós párost alkottak.

Sallai Roland és Bettina egy esküvőre voltak hivatalosak Fotó: Instagram

Sallai Roland egyébként azon magyar válogatott labdarúgók közé tartozik, akik igyekeznek magánéletüket távol tartani a nyilvánosságtól. Bár a futballista mindennapjait és pályafutásának fontos pillanatait rengetegen követik a közösségi médiában, kedvesével viszonylag ritkán mutatkozik a nyilvánosság előtt. Éppen ezért is különleges a pénteki esküvőn készült közös fotójuk, amelyen ezúttal a futballista egy egészen más oldalát ismerhetik meg a rajongók.