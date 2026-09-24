Farm VIP: Németh Kristóf már diagnózist is felállít Olivérről – „Ezt bipoláris személyiségzavarnak hívják”

A Farm VIP csütörtöki adása is tartogat majd bőven feszültséget, hiszen a sárga csapat tagjai még a szerdai konfliktusok hatása alatt próbálják folytatni a játékot. Németh Kristóf ezúttal már pszichológus szerepében tetszeleg, és sajátos módon próbálja megfejteni Simor Olivér viselkedését.
A korábbi adásban Olivér, Kristóf és Anger Zsolt között komoly vita robbant ki. Az összetűzés előzménye az volt, hogy Kristóf a háta mögött munkakerüléssel vádolta Olivért, majd amikor a versenyző számon kérte őt és Zsoltot, egyikük sem adott számára egyértelmű magyarázatot. Később a rablás megnyerése után Kristóf azt kifogásolta, hogy Olivér örülne annak, ha a sárga csapatnak Farmgyűlést kellene tartania. Olivér jelezte, hogy ettől még nem akadályozza a csapat munkáját, Kristóf azonban úgy vélte, hogy a társának a napközbeni konfliktusokkal éppen ez volt a célja. A vita egyre indulatosabbá vált, majd Anger Zsolt is bekapcsolódott, és Sztálinhoz, illetve Rákosihoz hasonlította Olivért.
A szerdai balhé után Dér Heni megpróbálja megérteni, mi vezetett a történtekhez, és a jelek szerint Kristóftól vár magyarázatot. A színész azonban nem egyszerűen a konfliktusról fejti ki a véleményét, hanem egy komoly pszichés állapotra utaló kijelentést tesz Olivérrel kapcsolatban.
„Próbálom megfejteni a tegnap estét” – mondta Kristófnak Heni.
A férfi erre olyan kijelentéssel áll elő, amely már jóval túlmutat a társával kapcsolatos személyes kritikán.
Neki van egy betegsége. Ezt bipoláris személyiségzavarnak hívják szaknyelven
– állította Kristóf.
A kijelentés különösen problémás lehet, hiszen egy televíziós műsorban elhangzó találgatás nem helyettesíthet szakmai vizsgálatot, és egy másik emberről felelősségteljesen nem lehet pusztán a viselkedése alapján diagnózist felállítani. Kristóf ennek ellenére magabiztosan beszél Olivér állítólagos állapotáról, miközben a konfliktusok hátterében elsősorban eltérő vélemények és felgyülemlett sérelmek állnak.
Hogy Heni miként reagál Kristóf meglehetősen merész kijelentésére, és milyen további következményei lesznek a szerdai összecsapásnak, a Farm VIP csütörtöki adásából kiderül.
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