Forronganak a Farm VIP nézői Németh Kristóf miatt: „Hazudtál egy ország füle hallatára”

Alaposan felháborította a Farm VIP nézőit Németh Kristóf magyarázata a tegnapi adásban. A színész ugyanis egy olyan történetet próbált meg elmagyarázni a társainak, amelyet a nézők egészen másképp láttak és hallottak – ráadásul a műsorban többször is megmutatták a korábbi jelenetet, ami nem egyezett Kristóf sztorijával.
A történet néhány nappal korábban, a védettségi játék során kezdődött. Németh Kristóf és dr. Kenéz Nóra között dőlt el, hogy melyikük lesz védett a Farmgyűlésen. Kristóf azonban ekkor odasúgott Nórinak egy rövid mondatot: „Ments meg!” A nézők ezt tisztán hallhatták, és a jelenetből az is egyértelműnek tűnt, hogy Kristóf azt szeretné, ha Nóri segítene neki. Nóri végül valóban úgy alakította a játékot, hogy Kristóf védettséget szerezzen. A történtekre később fény derült, Nóri pedig elmondta, hogy szándékosan veszítette el a játékot, és Kristóf is kérte erre.
A tegnapi adásban azonban Kristóf egészen más magyarázattal állt elő. Azt próbálta elhitetni a társaival, hogy Nóri félrehallotta, amit mondott, és ő valójában nem arra kérte, hogy mentse meg. Állítása szerint ugyanis azt mondta: „Istenem, ments meg”, vagyis nem Nórihoz intézte a kérést. A magyarázat több csapattársnál célba ért, így többen hittek Kristófnak, mások azonban továbbra is kételkedtek abban, hogy valóban így történt. A többség azonban felült erre a vonatra, aminek a kalauzaként Kristóf félrevezette őket.
A nézők viszont egészen másképp látták a helyzetet. Számukra ugyanis nem maradt kérdéses, mi hangzott el, hiszen az ominózus jelenetet az adásban többször is visszajátszották. A képsorok alapján mindenki számára egyértelmű volt, hogy Kristóf Nóri segítségét kérte, ezért a későbbi magyarázatot már nem tudták elfogadni.
Az egyik néző szerint Kristófnak azzal is számolnia kellett volna, hogy a Farmon folyamatosan kamerák veszik a játékosokat, így aligha maradhat következmények nélkül egy ilyen kijelentés.
Nem gondolt a kamerákra, hogy mindenki látni, hallani fogja a hazugságát. Jól lejáratta magát. Még ha csak játék is
– írta az egyik.
Mások elsősorban azt kifogásolták, hogy Kristóf korábbi önmagáról kialakított képével szerintük nem fér össze a mostani történet. Egy kommentelő különösen élesen fogalmazott.
„Azt mondja egyenes ember, és mégis szemrebbenés nélkül hazudik” – írta egy másik.
Volt, aki szerint a többször visszajátszott jelenet miatt egyszerűen lehetetlen utólag megváltoztatni azt, ami történt.
Ebből nem lehet kimászni, mert mindenki látta és hallotta. Kristóf, hazudtál egy ország füle hallatára
– fogalmazott egy kommentelő.
A hozzászólások között ennél rövidebb, ám annál keményebb vélemények is születtek.
„Mekkora kamugép” – írta még valaki.
Akadt olyan kommentelő is, aki nem csupán a mostani magyarázatot kifogásolta, hanem azt is kifogásolta, ahogyan Kristóf a társai előtt próbálta kezelni a helyzetet.
Úgy tűnik, Kristóf otthon hagyta a gerincét!
– írt még egy kommentelő.
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