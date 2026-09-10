Forronganak a Farm VIP nézői Németh Kristóf miatt: „Hazudtál egy ország füle hallatára”

Alaposan felháborította a Farm VIP nézőit Németh Kristóf magyarázata a tegnapi adásban. A színész ugyanis egy olyan történetet próbált meg elmagyarázni a társainak, amelyet a nézők egészen másképp láttak és hallottak – ráadásul a műsorban többször is megmutatták a korábbi jelenetet, ami nem egyezett Kristóf sztorijával.

Németh Kristóf hazudott, a Farm VIP nézői kikadtak (Fotó: TV2)

Németh Kristóf Kenéz Nórától kért segítséget

A történet néhány nappal korábban, a védettségi játék során kezdődött. Németh Kristóf és dr. Kenéz Nóra között dőlt el, hogy melyikük lesz védett a Farmgyűlésen. Kristóf azonban ekkor odasúgott Nórinak egy rövid mondatot: „Ments meg!” A nézők ezt tisztán hallhatták, és a jelenetből az is egyértelműnek tűnt, hogy Kristóf azt szeretné, ha Nóri segítene neki. Nóri végül valóban úgy alakította a játékot, hogy Kristóf védettséget szerezzen. A történtekre később fény derült, Nóri pedig elmondta, hogy szándékosan veszítette el a játékot, és Kristóf is kérte erre.

A tegnapi adásban azonban Kristóf egészen más magyarázattal állt elő. Azt próbálta elhitetni a társaival, hogy Nóri félrehallotta, amit mondott, és ő valójában nem arra kérte, hogy mentse meg. Állítása szerint ugyanis azt mondta: „Istenem, ments meg”, vagyis nem Nórihoz intézte a kérést. A magyarázat több csapattársnál célba ért, így többen hittek Kristófnak, mások azonban továbbra is kételkedtek abban, hogy valóban így történt. A többség azonban felült erre a vonatra, aminek a kalauzaként Kristóf félrevezette őket.