Különleges apa-lánya pillanatnak lehettek szemtanúi a rajongók: John Travolta ritkán látott lányával, Ellával együtt érkezett a 44. Torinói Filmfesztivál megnyitójára. A színész és gyönyörű 26 éves lány nemcsak a közös megjelenéssel hívták fel magukra a figyelmet, hanem azzal is, hogy összeöltözve pózoltak a kamerák előtt.

John Travolta és lánya, Ella rendkívül szoros kapcsolatot ápolnak egymással (Fotó: Manuele mangiarotti/Northfoto)

John Travolta lányával együtt jelent meg a 44. Torinói Filmfesztivál megnyitóján

lányával együtt jelent meg a 44. Torinói Filmfesztivál megnyitóján Az apa-lánya páros összeöltözve - mindketten talpig feketében - érkeztek a vörös szőnyeges eseményre

A 26 éves Ella hónap elején adta át édesapjának a Kulturális Ikon-díjat Washingtonban.

John Travolta gyönyörű lányával összeöltözve lépett a vörös szőnyegre

Minden szempár John Travoltára és lányára, Ella Bleu Travoltára szegeződött, amikor november 24-én együtt jelentek meg a 44. Torinói Filmfesztivál nyitóeseményén. Tökéletesen összehangolt öltözékben jelentek meg a fotósok előtt, és szemmel láthatóan élvezték a közös szereplést. Mindketten talpig feketében voltak, a 72 éves színész pedig egy fekete bőrkesztyűvel tette még extravagánsabbá szettjét. A vörös szőnyeges esemény egy különleges pillanatot is tartogatott a sztár számára: John Travolta életműdíjat kapott az est folyamán a több mint ötévtizedes filmes pályafutásáért.

John Travolta életműdíjat kapott a fesztiválon (Fotó: Nick Zonna copyright/Northfoto)

A közös munka sem áll távol tőlük

John Travolta és lánya, Ella nemcsak a vörös szőnyeges eseményeken, hanem a munkában is megtalálják a közös hangot. A 26 éves lány legutóbb apja rendezői bemutatkozásában, a Propeller One-Way Night Coach című filmben kapott főszerepet. A közös forgatásról pedig azt mondta, hogy a munka természetesen alakult, és egyiküknek sem kellett máshogyan viselkednie csak azért, mert apa és lánya állt a kamera két oldalán.

John Travolta lánya szerepelt apja első rendezésében, a Propeller One-Way Night Coach-ban (Fotó: JACOVIDES-MOREAU/BESTIMAGE/Northfoto)

John Travolta lánya adta át apjának a Kulturális Ikon-díjat

A mostani olaszországi esemény előtt néhány héttel Washingtonban is együtt jelentek meg egy különleges díjátadón, a Dwight D. Opperman Alapítvány ceremóniáján a Kongresszusi Könyvtárban, ahol John Travolta megkapta a Kulturális Ikon-díjat. Az elismerést pedig nem más adta át neki, mint a saját lánya. Ella beszédében rendkívül megható szavakkal méltatta édesapját. Elmondta, hogy 26 éven keresztül első sorból figyelhette, milyen ember az apja, aki soha nem veszítette el az élet iránti lelkesedését, mindig nyitott a tanulásra, és úgy ad másoknak, hogy cserébe nem vár el tőlük semmit. Kiemelte kedvességét és nagylelkűségét, és azt, hogy miközben a világ egy kulturális ikont ünnepel, ő és testvére, Ben a saját hősüket köszönthetik.