Kudarcként élte meg a válását Kis Judit, vagy ahogy egy egész ország ismeri: Judy. Az énekesnő azonban úgy gondolja, hogy nem véletlenül voltak együtt 15 évig a volt férjével, hiszen született egy gyönyörű gyermekük, Maja, aki azóta is beragyogja az édesanya életét. Amikor pedig lezárta a múltat, újra rátalált a szerelem Krisztián személyében, aki barátból lett igazi társa. Erről és a Groovehouse közelgő koncertjéről is beszélt a hot! magazinnak.

Judy a párja, Krisztián oldalán talált rá a boldogságra (Fotó: hot! magazin/ Szabolcs László)

Judy 15 évig élt együtt a volt férjével, lányuk, Maja ma is beragyogja az életét

15 évig élt együtt a volt férjével, lányuk, Maja ma is beragyogja az életét A válás után Krisztián barátból lett az igazi társa

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Judy korábban mindig csak adott magából

Az élet nagy fordulópontjai sokszor nemcsak új lehetőségeket, hanem fontos felismeréseket is hoznak. Judy számára az elmúlt évek különösen sok változást tartogattak: a házassága lezárását követően új párra talált, miközben önmagáról, a párkapcsolatokról és az önállóságról is sokat tanult.

„Korábban hajlamos voltam mindenemet alárendelni egy kapcsolatnak” – kezdte a hot! magazinnak a népszerű énekesnő. – „Természetesnek vettem, hogy ketten egy egység vagyunk, akkor mindketten mindent ugyanúgy gondolunk, akarunk. De rá kellett jönnöm, hogy ez nem feltétlenül van így. Ezért fontos, hogy az ember megtartsa az önállóságát.”

„Ezt nekem gyakorolnom kellett, hogy nem kell mindig mindenbe beleadnom teljesen önmagamat, és csak adni, adni, adni. Ez az egyik, amit megtanultam az elmúlt négy évben.”

Judy párja mindenben segít: „Fantasztikus társ, megtartom!”

Az új kapcsolat ugyanis nem egyszerűen új szerelmet hozott, hanem egy egészen másfajta élethelyzetet is. Judy azt mondja: Krisztián mellett tanulta meg, hogy lehet másképp is, mint úgy, hogy csak ő ad magából.

„Előtte úgy volt, hogy mindenki viszi a saját munkáit, karrierjét. Krisztián az első, akivel közös terveink vannak, és közösen csinálunk sok mindent, és nem arról szól az életünk, hogy mindenki intézi a saját életét. Ez annyira jó!”

„Még közös naptárunk is van, ahová mindenki rögzíti a saját feladatait, hogy mikor hová kell mennie, meg a közös ügyeink is benne vannak. A párom mindenben segít, segítjük egymást. Fantasztikus társ, megtartom!”

– viccelődött az énekesnő.