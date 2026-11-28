Kudarcként élte meg a válását Kis Judit, vagy ahogy egy egész ország ismeri: Judy. Az énekesnő azonban úgy gondolja, hogy nem véletlenül voltak együtt 15 évig a volt férjével, hiszen született egy gyönyörű gyermekük, Maja, aki azóta is beragyogja az édesanya életét. Amikor pedig lezárta a múltat, újra rátalált a szerelem Krisztián személyében, aki barátból lett igazi társa. Erről és a Groovehouse közelgő koncertjéről is beszélt a hot! magazinnak.
Az élet nagy fordulópontjai sokszor nemcsak új lehetőségeket, hanem fontos felismeréseket is hoznak. Judy számára az elmúlt évek különösen sok változást tartogattak: a házassága lezárását követően új párra talált, miközben önmagáról, a párkapcsolatokról és az önállóságról is sokat tanult.
„Korábban hajlamos voltam mindenemet alárendelni egy kapcsolatnak” – kezdte a hot! magazinnak a népszerű énekesnő. – „Természetesnek vettem, hogy ketten egy egység vagyunk, akkor mindketten mindent ugyanúgy gondolunk, akarunk. De rá kellett jönnöm, hogy ez nem feltétlenül van így. Ezért fontos, hogy az ember megtartsa az önállóságát.”
„Ezt nekem gyakorolnom kellett, hogy nem kell mindig mindenbe beleadnom teljesen önmagamat, és csak adni, adni, adni. Ez az egyik, amit megtanultam az elmúlt négy évben.”
Az új kapcsolat ugyanis nem egyszerűen új szerelmet hozott, hanem egy egészen másfajta élethelyzetet is. Judy azt mondja: Krisztián mellett tanulta meg, hogy lehet másképp is, mint úgy, hogy csak ő ad magából.
„Előtte úgy volt, hogy mindenki viszi a saját munkáit, karrierjét. Krisztián az első, akivel közös terveink vannak, és közösen csinálunk sok mindent, és nem arról szól az életünk, hogy mindenki intézi a saját életét. Ez annyira jó!”
„Még közös naptárunk is van, ahová mindenki rögzíti a saját feladatait, hogy mikor hová kell mennie, meg a közös ügyeink is benne vannak. A párom mindenben segít, segítjük egymást. Fantasztikus társ, megtartom!”
– viccelődött az énekesnő.
A boldog magánélet mellett az is örömre ad okot, hogy a Groovehouse ugyanúgy működik, ráadásul már a nyolcadik nagyobb lélegzetű bulijukra készülnek.
„Hihetetlen, de idén már 28 éves az együttes, két év múlva lesz 30. Szerintem amikor elkezdtük, csak én hittem benne ennyire. A Hajnal című dalunkban is elsőként én láttam meg a sikert, ma pedig már generációk éneklik.”
„Mindenkit várunk nagyon a december 5-ei koncertünkre, ahol felcsendülnek a nagy slágerek, de olyan dalokat is játszunk, amiket élőben még sosem, ezenfelül pedig sok meglepetéssel is készülünk!”
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