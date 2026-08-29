Botrány a stúdióban: egymásnak ugrottak Bochkor Gáborék – „Úgy akarjátok a nagy moralitást ráerőltetni erre a nőre, mint egy óvszert”

Bochkor Gábor röviden összefoglalta, miről is szólt az az ominózus cikk, ami leleplezte a kettős életet élő, amerikai háziasszonyok féltett titkát. A tényfeltáró írás szerint egyre több, tipikus kertvárosi életet élő amcsi asszonyság lelhető fel az OnlyFans közösségében és bizony nem háztartási tanácsokat, vagy gyereknevelési tippeket osztanak meg előfizetőikkel. Sokkal inkább azt mutatják be igencsak szemléletesen, hogy miként is ütik el az időt, amikor a férjük nincs otthon, de igényük mutatkozik egy kis pajzánkodásra. Gábor ezután vitára bocsátotta a kényes témát majd a hallgatóknak dobta fel a magas labdát és arra volt kíváncsi, milyen titkokat őrzünk mi magyarok, melyeket szeretnénk megtartani magunknak.
Ekkor jelentkezett egy hölgy, aki olyan történetet mesélt, ami alig hittek a műsorvezetők. „Nem örülnék, ha ezt a történetet a fiam megtudná. Annak idején dolgoztam egy helyen, ahol megismerkedtem a kolléganőm férjével, akivel aztán összemelegedtem egy kicsit. Közben mondtam neki, hogy nemsokára férjhez megyek, mire arra kért, hogy hadd legyen ő a tanúm, hiszen a barátnőm és ő is meg voltak hívva az esküvőre. Végül is megkérdeztem a férjemet, hogy zavarná-e, ha nekem férfi lenne a tanúm és mivel nem volt vele gondja, ez így is lett.”
A történet pikantériája, hogy az esküvő után is éveken át udvarolt nekem, én pedig meg is tartottam őt szeretőnek
– mesélte a meglehetősen pikáns történetet a Retró Rádió hallgatója, aki még fokozni is tudta a döbbenetet azzal, hogy a szeretője még a nászútra is vele tartott, ahol, ha csak alkalmuk nyílt rá, összegyűrték együtt a szállodai lepedőt. Végül a mese kapott egy szépségtapaszt azzal, hogy a hölgy végül elvált a férjétől és hozzáment a szeretőjéhez, akivel 20 boldog évet töltöttek el együtt. A hölgy ennek ellenére sem szeretné, ha a fia, aki az első házasságából született, megtudná ezt a kis családi históriát.
Miután a betelefonáló bontotta a vonalat, szinte érezhető volt, hogy nem sok „rajongót” gyűjtött a stúdióban ülök körében. Risztov Éva egyenesen felháborítónak érezte a sztorit, de Héjja Anett és Háder Gyuri sem úgy reagáltak, ahogyan azt Bochkor Gábor gondolta. „Muszáj most véleményt mondanom? Igazából inkább kérdéseim lennének…” – mondta elhűlten az olimpiai bajnok úszó, akihez Háder György is értetlenkedve csatlakozott: „Csak azt nem értem, hogy akkor minek ment hozzá a szerencsétlen fickóhoz?” – tette fel a kérdés Gyuri, miközben Bochkor Gábor őszintének tűnő meggyőződéssel vette védelmébe a titkát ország világ elé táró hallgatót. „Én nem tartom olyan szörnyűnek azt, amit ez a nő tett. Egyet tanuljatok meg! Nem úgy kell gondolkodni, hogy én elviselném-e, hanem úgy, hogy ott károsult-e valaki. És azt sem tudjuk, hogy a sokat utazó és távollévő férj mit művelt, miközben nem volt otthon. Úgy akarjátok a nagy moralitást ráerőltetni erre a nőre, mint egy óvszert… Én sem úgy élek, ahogyan ő élt, de elfogadom” – jelentette ki egyszersmind végszóként Bockor Gábor.
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