Botrány a stúdióban: egymásnak ugrottak Bochkor Gáborék – „Úgy akarjátok a nagy moralitást ráerőltetni erre a nőre, mint egy óvszert”

„Nem örülnék, ha ezt a történetet a fiam megtudná”

Ekkor jelentkezett egy hölgy, aki olyan történetet mesélt, ami alig hittek a műsorvezetők. „Nem örülnék, ha ezt a történetet a fiam megtudná. Annak idején dolgoztam egy helyen, ahol megismerkedtem a kolléganőm férjével, akivel aztán összemelegedtem egy kicsit. Közben mondtam neki, hogy nemsokára férjhez megyek, mire arra kért, hogy hadd legyen ő a tanúm, hiszen a barátnőm és ő is meg voltak hívva az esküvőre. Végül is megkérdeztem a férjemet, hogy zavarná-e, ha nekem férfi lenne a tanúm és mivel nem volt vele gondja, ez így is lett.”

A történet pikantériája, hogy az esküvő után is éveken át udvarolt nekem, én pedig meg is tartottam őt szeretőnek

– mesélte a meglehetősen pikáns történetet a Retró Rádió hallgatója, aki még fokozni is tudta a döbbenetet azzal, hogy a szeretője még a nászútra is vele tartott, ahol, ha csak alkalmuk nyílt rá, összegyűrték együtt a szállodai lepedőt. Végül a mese kapott egy szépségtapaszt azzal, hogy a hölgy végül elvált a férjétől és hozzáment a szeretőjéhez, akivel 20 boldog évet töltöttek el együtt. A hölgy ennek ellenére sem szeretné, ha a fia, aki az első házasságából született, megtudná ezt a kis családi históriát.

Bochkor Gábor megérti a férjét folyamatosan megcsaló asszonyt (Fotó: AI)

Bochkor Gábor: „Úgy akarjátok a nagy moralitást ráerőltetni erre a nőre, mint egy óvszert…”

Miután a betelefonáló bontotta a vonalat, szinte érezhető volt, hogy nem sok „rajongót” gyűjtött a stúdióban ülök körében. Risztov Éva egyenesen felháborítónak érezte a sztorit, de Héjja Anett és Háder Gyuri sem úgy reagáltak, ahogyan azt Bochkor Gábor gondolta. „Muszáj most véleményt mondanom? Igazából inkább kérdéseim lennének…” – mondta elhűlten az olimpiai bajnok úszó, akihez Háder György is értetlenkedve csatlakozott: „Csak azt nem értem, hogy akkor minek ment hozzá a szerencsétlen fickóhoz?” – tette fel a kérdés Gyuri, miközben Bochkor Gábor őszintének tűnő meggyőződéssel vette védelmébe a titkát ország világ elé táró hallgatót. „Én nem tartom olyan szörnyűnek azt, amit ez a nő tett. Egyet tanuljatok meg! Nem úgy kell gondolkodni, hogy én elviselném-e, hanem úgy, hogy ott károsult-e valaki. És azt sem tudjuk, hogy a sokat utazó és távollévő férj mit művelt, miközben nem volt otthon. Úgy akarjátok a nagy moralitást ráerőltetni erre a nőre, mint egy óvszert… Én sem úgy élek, ahogyan ő élt, de elfogadom” – jelentette ki egyszersmind végszóként Bockor Gábor.