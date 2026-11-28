Egészen döbbenetes tanulmányt tettek közzé egy 57 éves korában elhunyt holland nőről az Amszterdam UMC szakemberei. A meg nem nevezett asszony ugyanis 30 éven keresztül minden télen hibernációhoz hasonló állapotba került: a reakcióideje belassult, a testhőmérséklete pedig 31 Celsius-fokra csökkent le. Nyaranta sosem jelentkeztek ehhez hasonló tünetek nála. A nő végül tüdőgyulladás következtében vesztette életét, a halála nem hozható összefüggésbe különös állapotával.

Elképesztő felfedezés: egy asszony 30 éven keresztül minden télen hibernáció-szerű állapotba került. Ha rájönnek, miként, az áttörést jelenthet az orvostudományban

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Ez okozhatta a nő téli hibernációját

Az asszony felajánlotta az agyát az orvostudomány számára, így azt a halála után alapos vizsgálatnak vethették alá. Kiderült: noha az életében készült MRI-felvételek semmilyen eltérést nem mutattak, a hipotalamuszában számos eltérést tapasztaltak.

Kiderült: a nő agyában a szinaptofizin nevű fehérjéből tizedannyi volt, mint egy átlagos, korabeli felnőttében. Emiatt kevesebb idegi kapcsolat volt jelen, ami a testhőmérsékletét és a biológiai óráját szabályozta.

"A szinaptofizin mennyisége a hipotalamuszban csökken a hibernáció alatt az ürgéknél, ami arra utal, hogy az asszony állapota párhuzamba hozható azokkal a változásokkal, amit a téli álmot alvó emlősöknél figyelhetünk meg" – magyarázta a kutatásban részt vevő egyik szakember, Chun-Xia Yi.

Emellett a holland nő hipotalamuszából szinte teljes mértékben hiányzott a szervezet vízháztartása szabályozásában részt vevő vazopresszin nevű hormon is, emellett az emésztő rendszert, a keringési rendszert és az idegrendszert is befolyásoló vazoaktív intesztinális peptid mennyisége is jelentősen alacsonyabb volt. Mindezek a biológiai eltérések tehették lehetővé, hogy a hidegebb és napfénymentesebb hónapokban az asszony anélkül kerüljön hibernációt idéző állapotba, hogy szervi károsodást szenvedne. Ugyanakkor az is elképzelhető, hogy épp a téli álmot imitáló állapot hozta létre az agyi eltéréseket – jegyzi meg a Sun Healt cikke.

Míg egyes emlősállatoknál teljesen természetes a hibernáció – ebben az állapotban a légzésük és a szívverésük a téli álmot alvó állatoknak lecsökken, és hetekig is kibírják táplálék nélkül –, az embereknél hatalmas áttörést jelenthetne, ha mesterségesen elő tudnák idézni ezt az állapotot. Olyan esetekben, amikor valaki szervátültetésre vár, szó szerimt életmentő lehetne. A tudósok szerint a holland nő esete bizonyítja: genetikailag képesek lehetnénk a hibernációra, és talán valamilyen gyógyszerrel képesek lehetnénk aktiválni ezen potenciált.