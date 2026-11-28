Senki sem tudja, mennyi ideje van hátra annak az 52 éves tanárnőnek, akinek négy évvel ezelőtt, 2022-ben jelentkeztek az első tünetei. Amikor egy kerti partira tartva először kezdett el a megszokottnál rekedtebben beszélni, még viccelődött is a férjével, hogy olyan szexi hangja van, mint Bonnie Tylernek. Később azonban kénytelen volt orvoshoz fordulni, amikor nem csak a rekedtség nem múlt el, de a mélyebb levegővételeknél sípoló hangot adott ki a tüdeje. Eleinte a civid hosszútávú hatásaként kialakuló asztmára gyanakodtak, a dokik azonban aggasztó híreket közöltek: tüdőrák.

A korábban teljesen egészséges Natasha első tünetei 48 éves korában jelentkeztek. Kiderült: rákos

Fotó: Natasha Loveridge / SWNS / Northfoto

Az angliai Leedsben élő Natasha Loveridge mindig is fitt asszony volt: egészséges életet élt, túrázott, soha nem dohányzott. A szakemberek szerint azok közé tartozik, akiknél a rák nem az életmódjuk miatt, hanem genetikusan alakult ki.

"Fitt voltam és sosem dohányoztam. Sokkolt, amikor megtudtam, hogy tüdőrákom van" – magyarázta a The Sun oldalának a nő, hozzátéve: a kórházban azonnal összeállítottak számára egy célzott kezelési tervet, melyben műtét és kemoterápia is szerepelt. Nem sokkal később azonban fejfájásra kezdett panaszkodni, ami miatt 2023 januárjában újabb vizsgálatokat végeztek el rajta. Kiderült: a rák átterjedt az agyára is.

Két órán belül közölték, hogy nincs műtét, nincs kemoterápia, ez már negyedik stádium és gyógyíthatatlan. Lesokkoltak a szavak. Az első, amire gondolsz ilyenkor, hogy mennyi időd van hátra

– idézte fel a napot, amikor végleg megváltozott az élete.

Az asszonyt jelenleg is kezelik, ugyanakkor senki sem tudja, mennyi ideje lehet hátra

Fotó: Natasha Loveridge / SWNS / Northfoto

Igyekszik a legtöbbet kihozni a hátralévő időből

Natasha Loveridge azóta kénytelen volt otthagyni általánis iskolao tanári állását. Jelenleg célzott gyógyszeres terápiával igyekeznek megakadályozni a rák továbbterjedését. Eközben az asszony igyekszik a lehető legtöbbet kihozni a hátralévő időből, hiszen nem tudhatja, mikor győzedelmeskedik a teste felett a kór.

"Igyekszem nem túlságosan távolra tekinteni a jövőbe, de azért vannak álmaim és terveim. Szeretnék utazni és emlékeket gyűjteni a családommal és a barátaimmal, emellett épp jógaoktatónak tanulok. Találkoztam pár csodálatos baráttal az utam során – olyanokkal, akik közül sajnos sokat elvesztettem azóta" – tette hozzá, kiemelve: soha nem felejti el azokat, akik közel kerültek hozzá, de már távoztak az élők sorából.