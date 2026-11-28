Az elmúlt napok latyakos, havazásban gazdag időjárása után szombaton előreláthatóan kevés helyen várható csapadék. Mutatjuk a részleteket!
A Köpönyeg előrejelzése szerint borult, szürke idő várható, csapadék csak kevés helyen várható. A minimumok −4 és 2 fok között alakulnak, a fagyzugokban gyenge fagy is lehet, délután 1–7 fokig melegszik a levegő.
Megélénkül az északi szél, helyenként erős lökések is lehetnek.
A napokban megérkeztek az első hópelyhek, amelyek egykor sokkal többet jelentettek a tél közeledténél. Az első havazás jelentése a néphagyomány szerint a következő hónapok időjárásáról, de még a jövő évi termésről is árulkodhat. A részleteket ITT tudod megtekinteni!
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