Az elmúlt napok latyakos, havazásban gazdag időjárása után szombaton előreláthatóan kevés helyen várható csapadék. Mutatjuk a részleteket!

Időjárás: ez vár ránk szombaton / Fotó: Pexels (illusztráció!)

Időjárás-előrejelzés: ez vár ránk szombaton

A Köpönyeg előrejelzése szerint borult, szürke idő várható, csapadék csak kevés helyen várható. A minimumok −4 és 2 fok között alakulnak, a fagyzugokban gyenge fagy is lehet, délután 1–7 fokig melegszik a levegő.

Megélénkül az északi szél, helyenként erős lökések is lehetnek.

A napokban megérkeztek az első hópelyhek, amelyek egykor sokkal többet jelentettek a tél közeledténél. Az első havazás jelentése a néphagyomány szerint a következő hónapok időjárásáról, de még a jövő évi termésről is árulkodhat. A részleteket ITT tudod megtekinteni!





