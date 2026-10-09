Németh Kristóf könnyei minden műsorban előkerülnek: íme a pillanatok, amikor elérzékenyült a színész

Úgy tűnik, Németh Kristóf számára nincs olyan reality, amelyben ne jönne el a könnyek pillanata – még Az Árulókban is elsírta magát. Legyen szó gyanúsítgatásról, egy újszülött kistehénről vagy éppen egy félelmetes magaslati feladatról, a színész és színházigazgató előbb-utóbb rendre elérzékenyül. Összegyűjtöttük, milyen helyzetekben tört el nála a mécses a különböző műsorokban.

Németh Kristóf elsírta magát Az Árulókban (Fotó: RTL)

Az Árulók – Zokogva bizonygatta az igazát

Az RTL Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban című műsorban a csütörtöki adás hozta el a nagy kiborulást a színész számára – nem kellett sokáig várni Németh Kristóf könnyeire, ugyanis szám szerint ez a harmadik adás volt. Amikor több játékostársa is hangot adott a gyanújának, és furcsának találta a viselkedését, a színész látványosan elveszítette az érzelmei feletti uralmát. Könnyek között ismételgette, hogy ő mindig őszinte, és szerinte csodálatos pillanat lesz, amikor a többiek végre rájönnek, hogy igazat mondott. A meghatódás azonban enyhe kifejezés lenne arra, ami ezután következett: Kristóf nem egyszerűen elpityeredett, hanem valósággal zokogott.

A Farm VIP-ban a borjú születése is sírásra késztette Kristófot (Fotó: TV2)

Farm VIP – Egy kisborjú és egy szamár is könnyeket csalt a szemébe

A TV2 Farm VIP című műsorában sem kellett sokáig várni arra, hogy a színész elérzékenyüljön. Az egyik tehén borjának születése akkora érzelmi hullámokat indított el benne, hogy a megható pillanatot sírás követte. De a Farm VIP állatvilága más módon is megérintette: az egyik szamárban saját édesapját vélte felfedezni, és emiatt is rendszeresen könnybe lábadt a szeme. Úgy látszik, a tanyasi mindennapokban még egy négylábú is elég volt ahhoz, hogy Kristófnál eltörjön a mécses.

Az Ázsia Expresszben sem maradt el a sírás (Fotó: TV2)

Ázsia Expressz – Németh Kristóf édesapja emléke miatt fakadt sírva

Az Ázsia Expressz tavalyi évadában egy feladat teljesítése után indultak meg a könnyek. Amikor Ördög Nóra arról kérdezte, miért sikerült ilyen jól a kihívás, Németh Kristóf az édesapját emlegette. Úgy érezte, hogy a feladat során apja is vele volt, és segítette őt a nehéz pillanatokban. Mint elmondta, édesapja az élete egyik legfontosabb szereplője volt, a hiánya pedig máig fájdalmas számára. A vallomás alatt természetesen a könnyek sem hiányoztak.