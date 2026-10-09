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Németh Kristóf könnyei minden műsorban előkerülnek: íme a pillanatok, amikor elérzékenyült a színész

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Németh Kristóf
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 09. 18:00
Az Árulók – Gyilkosság a kastélybanFarm VIP
Ha műsor, akkor sírás – így van ez legalábbis Németh Kristóf esetében. A színházigazgató könnyei legutóbb Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban című műsorban eredtek el, de korábban más műsorokban is rengeteget sírt. Összegyűjtöttük a legemlékezetesebb pillanatokat.
Kiss Nikolett
Sztárrovat újságíró
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Úgy tűnik, Németh Kristóf számára nincs olyan reality, amelyben ne jönne el a könnyek pillanata – még Az Árulókban is elsírta magát. Legyen szó gyanúsítgatásról, egy újszülött kistehénről vagy éppen egy félelmetes magaslati feladatról, a színész és színházigazgató előbb-utóbb rendre elérzékenyül. Összegyűjtöttük, milyen helyzetekben tört el nála a mécses a különböző műsorokban.

Németh Kristóf elsírta magát Az Árulókban.
Németh Kristóf elsírta magát Az Árulókban (Fotó: RTL)

Az Árulók – Zokogva bizonygatta az igazát

Az RTL Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban című műsorban a csütörtöki adás hozta el a nagy kiborulást a színész számára – nem kellett sokáig várni Németh Kristóf könnyeire, ugyanis szám szerint ez a harmadik adás volt. Amikor több játékostársa is hangot adott a gyanújának, és furcsának találta a viselkedését, a színész látványosan elveszítette az érzelmei feletti uralmát. Könnyek között ismételgette, hogy ő mindig őszinte, és szerinte csodálatos pillanat lesz, amikor a többiek végre rájönnek, hogy igazat mondott. A meghatódás azonban enyhe kifejezés lenne arra, ami ezután következett: Kristóf nem egyszerűen elpityeredett, hanem valósággal zokogott.

A Farm VIP-ban is elérzékenyült.
A Farm VIP-ban a borjú születése is sírásra késztette Kristófot (Fotó: TV2)

Farm VIP – Egy kisborjú és egy szamár is könnyeket csalt a szemébe

A TV2 Farm VIP című műsorában sem kellett sokáig várni arra, hogy a színész elérzékenyüljön. Az egyik tehén borjának születése akkora érzelmi hullámokat indított el benne, hogy a megható pillanatot sírás követte. De a Farm VIP állatvilága más módon is megérintette: az egyik szamárban saját édesapját vélte felfedezni, és emiatt is rendszeresen könnybe lábadt a szeme. Úgy látszik, a tanyasi mindennapokban még egy négylábú is elég volt ahhoz, hogy Kristófnál eltörjön a mécses.

Az Ázsia Expresszben is megmutatta érzékeny oldalát.
Az Ázsia Expresszben sem maradt el a sírás (Fotó: TV2)

Ázsia Expressz – Németh Kristóf édesapja emléke miatt fakadt sírva

Az Ázsia Expressz tavalyi évadában egy feladat teljesítése után indultak meg a könnyek. Amikor Ördög Nóra arról kérdezte, miért sikerült ilyen jól a kihívás, Németh Kristóf az édesapját emlegette. Úgy érezte, hogy a feladat során apja is vele volt, és segítette őt a nehéz pillanatokban. Mint elmondta, édesapja az élete egyik legfontosabb szereplője volt, a hiánya pedig máig fájdalmas számára. A vallomás alatt természetesen a könnyek sem hiányoztak.

A Legbátrabb párosban is szerepelt.
A Legbátrabb párosban egy extrém feladat után sírta el magát (Fotó: TV2)

A Legbátrabb páros – A magasban omlott össze

A Legbátrabb párosban egészen más váltotta ki a sírást: ezúttal nem egy megható történet vagy egy szeretett családtag emléke, hanem a félelem. A máltai várfalon, egy meredek sziklafalon kellett helytállnia, méghozzá a magasban, egy extrém próba során. Kristóf korábban úgy gondolta, hogy szinte semmitől sem fél, ám a kihívás olyan rettegést váltott ki belőle, amilyet korábban még nem tapasztalt. Sokkolta a helyzet, miközben a levegőben függött, végül pedig le kellett menteni őket. Mikor földet ért, bömbölni kezdett. Ez a próba alighanem örökre emlékezetes maradt számára – és a nézők számára is.

A győzelem pillanatában sírta el magát a Nyerő Párosban.
A győzelem pillanatában sírta el magát a Nyerő Párosban (Fotó: RTL)

Nyerő Páros – A győzelem is könnyeket hozott

A Nyerő Páros Barátok közt-különkiadásában legalább pozitív fordulat állt a sírás hátterében: Németh Kristóf és felesége megnyerték a műsort. A győzelem akkora érzelmi töltettel járt számára, hogy nem tudta visszatartani a könnyeit. Úgy tűnik, a boldogság és a megkönnyebbülés éppúgy könnyekre fakasztja, mint a félelem, a gyanúsítgatás vagy egy állat születése.

Akármi történik, a könnyeknek valahogy mindig jut egy szerep. Németh Kristóf realityszerepléseiből legalábbis úgy tűnik, hogy a sírás szinte állandó kelléke a műsorokban töltött időnek. A kérdés már csak az, vajon a soron következő műsorban mi lesz az, ami ismét megnyitja a könnycsatornáit.

 

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