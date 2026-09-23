Farm VIP: Németh Kristóf a háta mögött alázta társait: „Ijesztő dolog olvasni bizonyos embereknek”

Új termelési ciklus vette kezdetét a Farm VIP keddi adásában, ezúttal birkanyírás és nemezelés várt a versenyzőkre. A csapatoknak gyapjúból egy díszített tarisznyát kellett készíteniük, ám a feladat leírása meglehetősen bonyolultnak bizonyult. Miközben a játékosok igyekeztek megfejteni a teendőket, Németh Kristóf ismét indulatosan reagált két társa, Béres Anett és Luna távollétére.

Németh Kristóf a társai előtt alázta Béres Anettet és Lunát a Farm VIP keddi adásában (Fotó: TV2)

A Farm VIP szereplői között új feszültség alakul?

A nemezeléshez mindkét csapat megkapta a szükséges instrukciókat, a leírás értelmezése azonban nem ment egyszerűen. Luna hiába olvasta el a szöveget, továbbra sem érezte úgy, hogy átlátja a feladatot, ezért úgy döntött, inkább más módon próbálja hasznossá tenni magát.

„Elmegyek vízért” – jelentette ki a többieknek, ám a bejelentésére láthatóan nem fordítottak különösebb figyelmet. Később Béres Anett is elhagyta az asztalt, ő azonban nem vízért indult, hanem megnézte, hogyan halad Simor Olivér a birkanyírással.

Kristóf ekkor nem kérdezte meg a két lányt arról, miért mentek el, hanem a többieknek adott hangot nemtetszésének. A versenyző meglehetősen bántóan fogalmazott, és már akkor negatív következtetéseket vont le Anett és Luna döntéséből, amikor még nem is tudta pontosan, miért hagyták ott a társaságot.

Látjátok, már most itt olyan információk vannak, amit ez a két p*csa már nem hall, mert elmentek napozni

– fakadt ki a többieknek.

A versenyző a riportban is kifejtette a véleményét, és úgy értékelte, hogy Anett és Luna szándékosan vonultak félre, mert nem akartak részt venni a feladat értelmezésében. A színész azonban újra sértően fogalmazott.

„Anett és Luna sértetten felálltak az asztaltól, és elvonultak, ki tudja hová, amikor kiderült, hogy olvasni kéne. Jó, hát tudom, hogy ijesztő dolog olvasni bizonyos embereknek, de hát azért ennyire, hogy sértődés legyen belőle… Ha nem értjük meg a feladatot pontosan, már láttuk kárát más termelési ciklusokban, szóval szerintem ez nem egy jó előjel” – mondta Kristóf.

Béres Anett és Luna kivették a részüket a feladatból (Fotó: TV2)

Németh Kristóf több konfliktust okozott már a Farm VIP 2026-os évadában

A jelenetekből később kiderült, hogy a helyzet korántsem úgy alakult, ahogyan azt a színész előre elgondolta. Miközben Kristóf a birkanyírással foglalkozott, Anett és Luna a tarisznyák elkészítésén dolgoztak. Vagyis a két lány nem maradt ki a munkából.