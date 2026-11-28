Egy átlagos nyári napon, 1994-ben Tony Cicoria éppen egy nyilvános telefonfülke mellett állt, amikor az égiek minden előzetes figyelmeztetés nélkül durván beleavatkoztak az életébe: egy hatalmas villám a földre terítette, a férfi pedig saját elmondása szerint egyenesen a túlvilág kapujában találta magát - testen kívüli élményről és ragyogó fényről számolt be újraélesztése után. Csakhogy a doktor a visszatérése után meglehetősen furán kezdett viselkedni. A korábban klasszikus zenéért különösebben nem rajongó sebész fejében gyönyörű melódiák kezdtek visszhangozni, és ellenállhatatlan vágyat érzett, hogy zongorához üljön. Mintha valami nemcsak megrázta, hanem egyenesen újraprogramozta volna az agyát!
A spiritualitás hívei úgy vélik, a homlokunk közepén helyezkedik el a harmadik szemünk, ami a belső látás, az intuíció és a magasabb tudatosság központja. Gyakran a tobozmirigy működésével kapcsolják össze, amire egyfajta kapuként tekintenek a földi és a láthatatlan világ között.
A parapszichológiai értelmezés szerint a halálközeli élmény és a testén átfutó gigászi elektromos kisülés olyan megváltozott tudatállapotot idézhetett elő, amelyben Cicoria túllépett a megszokott emberi határokon, és az extraszensz képességei maximálisan működésbe léptek – vagyis a természeti csapás aktiválhatta a tobozmirigyét.
Tony egyébként úgy érezte, hogy a dallamok nem benne születnek meg, hanem valahonnan kívülről érkeznek hozzá. Mintha az agya egy rádióadóvevővé változott volna, amely váratlanul megtalálta a túlvilági komolyzenei frekvenciát.
És ha mindez még nem lenne elég bizarr, később arról is beszámolt, hogy időnként különös fény-és energiamezőket, vagyis aurákat érzékelt élőlények körül. Úgy tűnik, Zeusz tüze nemcsak a zenei ízlését, hanem az egész világérzékelését totálisan felbolygatta.
Bármilyen hihetetlen, nem Tony Cicoria az egyetlen, akinek az elektromossággal való villámgyors találkozása után szokatlan dallamok szólaltak meg a fejében.
A 2006-ban publikált orvosi eset főszereplője egy 93 éves brit asszony volt, akit súlyos depresszióval kezeltek, méghozzá elektrosokk-terápiával (ECT-vel). A második alkalmat követően különös zenéket kezdett hallani, amelyek a valóságban egyáltalán nem szóltak. A hallucinációk a kezeléssorozat befejezése után megszűntek.
Bár az elektrosokk-terápia egy szigorú orvosi ellenőrzést igénylő drasztikus kezelési mód, a villámcsapással való párhuzam mindenesetre elgondolkodtató. A két eset bizony felvet egy érdekes kérdést: vajon az elektromos behatások tényleg képesek megbolygatni az agy muzikális érzékelését? És ha igen, Tony fejében is egy addig készenléti üzemmódban lévő kapcsoló kattanhatott át?
A neurológia persze nem túlvilági karmestert keres a történet mögött. Felmerülhet az úgynevezett szerzett savant-szindróma lehetősége is, mikor egy agysérülést vagy más idegrendszeri változást követően egészen váratlan, kivételes képességek jelennek meg. Cicoriánál azonban ez a ritka állapot nem igazolódott be.
A világhírű neurológus, Oliver Sacks is foglalkozott a sebész esetével. Felvetette, hogy a villámcsapás megváltoztathatta az agy zenei érdeklődésért és érzelmi reakciókért felelős idegpályáinak működését – ugyanakkor konkrét magyarázatot még ő sem talált.
Tony Cicoria a kis híján halálos esetet követően saját szerzeményeket komponált, és nagyközönség előtt is fellépett. Leghíresebb műve, a „Lightning Sonata”, vagyis a Villámszonáta később más zongoraművészek repertoárjába is bekerült, a darabot 2024 szeptemberében New Yorkban még Asiya Korepanova is előadta.
Hogy a doktor fejében megszólaló melódiák valóban egy másik dimenzióból érkeztek-e, vagy csak az emberi agy felfoghatatlan működésének köszönhetők, valószínűleg örökre rejtély marad.
A villám mindenesetre nemcsak lecsapott rá, hanem egy egész túlvilági zenekarral is összekapcsolta - még ha nem is tudta, ki vezényel odaát.
Azért senkinek sem ajánljuk, hogy otthon kísérletezzen az elektromossággal, még akkor sem, ha minden vágya betörni a zeneiparba. Grammy jelölés helyett könnyen a sürgősségin köthet ki...
Hallgasd meg az alábbi videóban Tony Cicoria Villámszonátáját, amelyet ő maga játszik:
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