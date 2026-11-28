Tony Cicoria amerikai ortopédsebész túlélt egy villámcsapást, majd testen kívüli élményről és a fejében felcsendülő dallamokról számolt be.

A hirtelen támadt zenei érdeklődésre spirituális és neurológiai magyarázatok is születtek, de az esetet vizsgáló Oliver Sacks sem jutott biztos következtetésre.

Cicoria zongorázni tanult, közönség előtt is fellépett, Villámszonáta című művét pedig később más zongoraművészek is előadták.

Egy átlagos nyári napon, 1994-ben Tony Cicoria éppen egy nyilvános telefonfülke mellett állt, amikor az égiek minden előzetes figyelmeztetés nélkül durván beleavatkoztak az életébe: egy hatalmas villám a földre terítette, a férfi pedig saját elmondása szerint egyenesen a túlvilág kapujában találta magát - testen kívüli élményről és ragyogó fényről számolt be újraélesztése után. Csakhogy a doktor a visszatérése után meglehetősen furán kezdett viselkedni. A korábban klasszikus zenéért különösebben nem rajongó sebész fejében gyönyörű melódiák kezdtek visszhangozni, és ellenállhatatlan vágyat érzett, hogy zongorához üljön. Mintha valami nemcsak megrázta, hanem egyenesen újraprogramozta volna az agyát!

Tony Cicoria egy csaknem halálos villámcsapás során különös képességet szerzett (a kép illusztráció).

Fotó: Nomad_Soul

Tony Cicoria harmadik szemét nyithatta meg az elektrosokk?

A spiritualitás hívei úgy vélik, a homlokunk közepén helyezkedik el a harmadik szemünk, ami a belső látás, az intuíció és a magasabb tudatosság központja. Gyakran a tobozmirigy működésével kapcsolják össze, amire egyfajta kapuként tekintenek a földi és a láthatatlan világ között.

A parapszichológiai értelmezés szerint a halálközeli élmény és a testén átfutó gigászi elektromos kisülés olyan megváltozott tudatállapotot idézhetett elő, amelyben Cicoria túllépett a megszokott emberi határokon, és az extraszensz képességei maximálisan működésbe léptek – vagyis a természeti csapás aktiválhatta a tobozmirigyét.

Tony egyébként úgy érezte, hogy a dallamok nem benne születnek meg, hanem valahonnan kívülről érkeznek hozzá. Mintha az agya egy rádióadóvevővé változott volna, amely váratlanul megtalálta a túlvilági komolyzenei frekvenciát.