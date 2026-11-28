Az Epochal már ki is fejlesztette első termékét, amelyet a vállalat időportálnak nevez. A technológia lehetővé teszi, hogy az mesterséges intelligencia ügynökök úgy böngésszenek az interneten, ahogyan az egy adott múltbeli időpontban létezett – írja a Bloomberg.

Akár a jövőt is megjósolhatja a mesterséges intelligencia

Fotó: Pixabay

Hogyan jósolná meg a jövőt a mesterséges intelligencia?

Az internet archivált változatainak segítségével a fejlesztők a múltat szimulálnák, hogy megtanítsák a mesterséges intelligenciát a jövőbeli események előrejelzésére. Az úgynevezett időportál segítségével a felhasználók is végezhetnek majd olyan kereséseket, amelyek egy meghatározott időpontban elérhető információkra korlátozódnak.

Más vállalkozások is fejlesztenek olyan AI-rendszereket, amelyek bizonyos események vagy viselkedési minták előrejelzésében segítik ügyfeleiket, az Epochal azonban ennél szélesebb körben alkalmazható modellt szeretne létrehozni.

Az Epochalt Guodong Zhang, Zihang Dai és Manuel Kroiss alapította. Mindhárman azt követően hagyták el Elon Musk vállalatát, hogy az xAI februárban egyesült a SpaceX-szel. Az új céghez az OpenAI, az Anthropic, a Google DeepMind és az xAI korábbi munkatársai is csatlakoztak.

A Bloomberg névtelen forrása szerint Zhang saját vagyonából százmillió dollárt fektet az Epochalba. A vállalat szóvivője nem kívánt nyilatkozni a finanszírozásról.

Nem az Epochal az egyetlen mesterségesintelligencia-vállalkozás, amelyet az xAI-tól távozó szakemberek hoztak létre. Igor Babuschkin, az xAI egyik társalapítója korábban River AI néven indított céget, amely személyre szabott mesterséges intelligencia fejlesztésével foglalkozik.

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Gondoljunk csak bele, milyen lenne, ha nem kellene látnokhoz időpontot foglalnunk ahhoz, hogy megtudjuk, mit tartogat számunkra az élet? Akármilyen meglepő is, ez ma már lehetséges, hiszen egyetlen fotó elég lehet ahhoz, hogy személyre szabott jóslatot kapjunk.