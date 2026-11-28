A Borgia család receptgyűjteménye különleges időutazásra hív. Nem pusztán recepteket mutat be, hanem egy olyan dinasztia életébe enged betekintést, amelynek tagjai Európa történelmére, politikájára és kultúrájára is jelentős hatást gyakoroltak. A család történetének egyik érdekessége, hogy két pápát és egy szentet is adott a világnak.

Bemutatjuk a Borgia család receptgyűjteményének titkait / Fotó: Illusztráció: pexels.com / Mabel Amber

A Borgia család története

A család a 15. században emelkedett fel, majd Rómában olyan politikai és egyházi befolyásra tett szert, amely egész Európára kiterjedt. Legismertebb tagjai III. Calixtus pápa (Alfonso de Borga), VI. Sándor pápa (Rodrigo de Borga), Szent Ferenc (Francisco de Borga) valamint Lucrezia Borgia, a reneszánsz egyik legismertebb nőalakja, akinek életét számos legenda és történet övezi és akiről Victor Hugo drámát, Donizetti pedig operát írt. És hogy miért tapad a kezükhöz vér? Azt beszélték, hogy a család mérgezéssel szabadult meg politikai ellenfeleitől, de több gyilkossággal is megvádolták őket, ezért emlegetik őket véres dinasztia néven. Lucreziáról azt pletykálták, hogy viszonya volt apjával, VI. Sándor pápával, illetve testvéreivel is.

Mit tudhatunk meg a Borgiák receptgyűjteményéből?

A reneszánsz arisztokrácia számára a gazdag lakoma a rang, a vagyon és a társadalmi tekintély kifejezésének egyik legfontosabb eszköze volt. Egy 1592. november 1-jén feljegyzett vacsora a Borgia – házban a következőket tartalmazta: kenyér, szőlő és füge; nyolc tojással készített birkahús; öt csirke; két gerle és két fogoly; sült kecskehús; tojásból és lisztből készült sült édesség; olajbogyó, sajt és bor. A krónikás szerint az egyik herceg egyetlen étkezés alkalmával annyit evett, mint négy jó étvágyú férfi együttvéve.

Lucrezia Borgia egyik kedvence a gesztenye volt

A kordokumentumokból az is kiderül, hogy Lucrezia Borgia rajongott a gesztenyés édességekért, amelyek igen elterjedtek voltak Itáliában már a 15.században. Bartolomeo Platina 1475 körül megjelent szakácskönyvében is szerepel egy gesztenyepürével készített édes lepény receptje. Ez ugyan még nem a mai, tejszínhabos finomság volt, de jól mutatja, hogy a reneszánsz szakácsok már ismerték a gesztenye édes felhasználását. Hogy valóban a későbbi gesztenyepüré elődjét fogyasztották-e, arra nincs bizonyíték, de a történet jól érzékelteti, milyen régre nyúlnak vissza e finomság gyökerei.