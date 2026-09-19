Béres Anett kitálalt Németh Kristófról: „Ilyen gonoszságot még nem tapasztaltam”

Újabb konfliktus robbant ki Béres Anett és Németh Kristóf között a Farm VIP pénteki adásában. A színész ezúttal azért támadt Anettnek, mert nem a kútból, hanem a zuhanyból hozott egy deciliter vizet a kelttésztához, Kristóf pedig még azt is felvetette, hogy emiatt megy a hasa a csapat több tagjának. Anett szerint azonban a vádnak semmilyen alapja nem volt, hiszen először használt vizet a parasztházban, ráadásul az a víz bele sem került a készülő ételbe.

Németh Kristóf többször is megjegyzéseket tett Anettre a Farm VIP-ban, méghozzá a háta mögött (Fotó: TV2)

A Farm VIP szereplői újra összebalhéztak

Anett most a Borsnak mesélte el, hogyan élte meg a helyzetet. Szerinte már önmagában az is igazságtalan volt, hogy Kristóf ilyen hangnemben kérte számon, de azt különösen felháborítónak tartja, hogy a rosszullétekért is őt tették felelőssé.

„Ez volt a második nap, amit a parasztházban töltöttünk, és ekkor főztem először ott a csapatnak. Nem a kútból, hanem a zuhanyból hoztam a vizet, mert egyedül onnan jött meleg víz, és szerintem ez ugyanaz a víz. De neki ez nem tetszett, és konkrétan üvöltözni kezdett velem. Még ha igaza is lett volna, akkor sem beszélhet így a másikkal, az a vád pedig, hogy emiatt van napok óta mindenkinek hasmenése, nevetséges. Hiszen ez előtt nem is hoztam onnan vizet, nem is főztem ott semmit sem” – kezdte lapunknak.

Anett azt is fontosnak tartotta tisztázni, hogy a zuhanyzó vízellátásáért felelős hordó nem volt nyitott vagy szennyezett.

De az a hordó, amiből megy a víz a zuhanyzóba, az egy teljesen lezárt hordó. Abban nem koszos a víz. Hát nem koszos vízben fürödtünk!

– magyarázta.

A pénteki adásban ráadásul az is látható volt, hogy Kristóf a háta mögött már mérgezéssel gyanúsította Anettet, miközben Dér Henivel is kibeszélték a történteket. Anett szerint a mostani jelenetek csak tovább erősítették benne azt az érzést, hogy rendkívül nehéz volt együtt élnie bizonyos csapattársaival.

„Nem akarom bántani őket, de én ilyen gonoszságot még nem tapasztaltam, mint velük, pedig sok műsorban szerepeltem már” – mondta.

Béres Anett több barátra lelt a műsorban (Fotó: TV2)

Béres Anett Németh Kristófról: Nehéz vele együtt élni

A Farm VIP azonban nemcsak konfliktusokat hozott Anett életébe. A nehéz helyzetek közepette több olyan emberrel is közelebb kerültek egymáshoz, akikkel a műsor elején még nem volt felhőtlen a kapcsolatuk. Ilyen volt például Simor Olivér és Kenéz Nóra is. Lunával pedig már az első napon összebarátkoztak.