A változás jó, sőt, sok esetben nem csak felszabadító, de akadályokat ledöntő, sikert és kiteljesedést hozó. Mindezzel az alábbi három csillagjegy egészen biztosan egyetért majd, hiszen decemberben nagy átalakuláson mennek majd keresztül – olyanon, amire oly régóta vártak. Mutatjuk, kinek az életét forgatja fel fenekestül a sors.

3 csillagjegyre nagy változás vár

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Az indiai asztrológia különös jelentőséget tulajdonít az Északi és Déli Holdcsomónak, a Rahunak és a Ketunak, azaz azoknak a képzeletbeli pontoknak, ahol a Nap mozgását metszi a Hold útja a Földről szemlélve. Decemberben e két pont három jegynek is új kezdetet biztosít.

A horoszkóp nem hazudik: ennek a 3 csillagjegynek alapjaiban változik meg az élete decemberben

Vízöntő csillagjegy

A Rahu igen hosszan, 18 hónapon keresztük volt a Vízöntő Holdban, azonban december 5-én kilép onnan, így az addigi bizonytalanságot, a dolgok túlgondolását valamint az állandóan változó tervek helyét átveszi a tisztánlátás. Ez az új időszak aligahnem egy új üzleti partner, kliens vagy társ képében manifesztálódik, aki pedig eddig arra várt, hogy valamilyen fontosabb projektbe belefogjon, az a hónap második felében kaphat olyan energiákat az univerzumtól, amelyek segíthetik őt.

Oroszlán csillagjegy

A Ketu immár 2025 májusa óta az Oroszlán holdban tanyázik, december 5-én azonban kilép onnan. Eddig az érzelmek kavarták fel e jegy életét, aki nem igazán találta a helyét a világban, most azonban az Oroszlán visszakapja a magabiztosságát és az energiáit. Ráadásul október 31-én a szerencsés Jupiter is belépett a jegybe, hogy egy új, 12 éves ciklust kezdjen meg. Ez az új kezdet továbbra is érezteti hatását, új lehetőségeket teremtve.