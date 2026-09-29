Fokozódik a feszültség a Farm VIP-ban: így lett csapatvezetőből közellenség az „olasz csődör”

Közeleg a Farm VIP következő, nyílt sisakos balhéja

Ez pedig szemet szúrt a Farm VIP piros csapatának, akik szóvá is tették a radikális változást, ami Lorenzo hozzáállásában tapasztalható. Különösen azután, hogy a fiatal játékos kvázi tüntetőleg a pajtán kívül, a mezőn töltötte az éjszakát, mi több, még akkor is húzta a lóbőrt, amikor a többiek már serényen tettek-vettek. „Lorenzo tegnap este megtámadta a két szövetségesemet, Bécit és Franciskát. Megpróbálta őket ellenem hangolni.”

Kicsit már bele is fáradtam abba a hadjáratba, amit Lorenzo folytat ellenem az első perctől kezdve

– nyitotta a sort Horányi Juli. De a srác viselkedése, nem csak neki okozott fejtörést, hiszen róla beszélgetett Sáfrány Emese és Kenéz Nóri is. Ők leginkább azon akadtak ki, hogy a lóbőrt húzza a munka helyett. „Lorenzo ma nagyon kényelmesre vette a formát. Mi már tüzet gyújtottunk, vizet hoztunk, összepakoltuk a konyhát és készül a reggeli. Ő pedig még mindig, olaszosan sziesztázik” – fakadt ki Nóri. Végül Emese úgy döntött, hogy a korábbi csapatvezető körmére néz és felkelti.

Lorenzo nem tartotta be az utasítást. Veszélyben a piros csapat termelési játéka (Fotó: TV2)

Lorenzo Tano: „Juli és a Franciska azt gondoljanak rólam, amit akarnak”

Végül elindult a termelés, melynek során Franciska és Béci észrevették, hogy Lorenzo a szárastul préselte a szőlőt. Amikor ezért számonkérték, a srác közölte, hogy véleménye szerint így nemcsak praktikusabb és gyorsabb a munka, de a végtermék, vagyis a must íze is jobb lesz. Az olasz származású játékos ezen a ponton megérezte, hogy felborult a csapatdinamika és ő lett a piros csapatban a közellenség. „Most valamilyen szinten én vagyok az új Zsolt. Abból a szempontból, hogy én megyek egy kicsit mindenkivel szemben. Habár én a csapatot segítem… Szerintem megengedhetem magamnak, hogy a Juli és a Franciska azt gondoljanak rólam, amit akarnak” – mondta a TV2 kamarájába Lorenzo Tano, akit látszólag nem különösebben rázott meg, hogy társai gyakorlatilag már semmiben nem értenek egyet vele. Tulajdonképpen csak Sáfrány Emese az egyetlen, aki továbbra is kiáll mellette, ami miatt Béci fel is kérdezi őt a többiek előtt. A beszélgetés végül már odáig jut, hogy szóba kerül a csapategység teljes felbomlása is.