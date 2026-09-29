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Ez a 3 csillagjegy még a foglalt pasikra is ráhajt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors horoszkóp
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 29. 17:30
szerelmi horoszkópAsztrológiai elemzés
Van, akit egy karikagyűrű azonnal visszavonulásra késztet, más viszont éppen a nehezen megszerezhető férfiakban látja meg az izgalmas kihívást. A horoszkóp szerint három csillagjegy különösen merész lehet a szerelemben: ha valaki igazán megtetszik nekik, nem feltétlenül a családi állapota lesz az első, amit megnéznek.
Fehér Lilla
A szerző cikkei
  • Kos: számára a hódítás és a kihívás önmagában is izgalmas lehet.
  • Ikrek: egy ártatlannak induló beszélgetésből pillanatok alatt flörtöt varázsolhat.
  • Nyilas: szereti a spontaneitást, és nehezen viseli, ha szabályok közé akarják szorítani.
  • A tiltott helyzet mindhárom jegy számára tartogathat valami izgalmasat – legalábbis az asztrológiai karakterjegyek szerint.
  • A csillagjegy természetesen senkiről nem dönti el, hogy hűséges-e vagy tiszteletben tartja-e mások párkapcsolatát.

A horoszkóp szerint 3 jegy könnyűvérűbb, mint a többiek és sokszor az sem érdekli, ha a kiszemeltje már foglalt. Lássuk, kik ők!

csókolózó pár a tengerparton, előttük a horoszkóp jegyei
Ez a 3 csillagjegy a horoszkóp szerint nem feltétlenül rosszindulatú, hanem hirtelenek és nem gondolják át a tetteik következményeit
Forrás: 123RF

Ők a nagy csábítók a horoszkóp szerint

Kos csillagjegy – Minél nehezebb megszerezni, annál érdekesebb lehet

A Kos nő nem arról híres, hogy hosszú heteken keresztül a háttérből figyelné azt, aki megtetszett neki. Az asztrológiában kezdeményező, szenvedélyes és versengő jegyként tartják számon, amely a flörtben is szeret egyértelmű lapokkal játszani. Éppen ezért egy foglalt férfi bizonyos Kosok szemében nemcsak elérhetetlen szerelmet, hanem kihívást is jelenthet. Ha működik a kémia, könnyen azt gondolhatja: miért kellene visszavonulnia csak azért, mert valaki más már korábban felfigyelt ugyanarra a férfira?

Ráadásul a Kos hajlamos lehet előbb cselekedni, és csak utána végiggondolni a következményeket. Egy erős vonzalom pillanatában így könnyebben átléphet olyan határokat is, amelyeket nyugodtabb fejjel talán tiszteletben tartana.

A Kos veszélyes fegyvere: magabiztossága és az, hogy nem fél megtenni az első lépést.

Ikrek csillagjegy – Mire észbe kapsz, már flörtöl is

Az Ikrek egészen más módszerrel hódíthat. Nincs feltétlenül szüksége látványos közeledésre, mert az egyik legerősebb eszköze a kommunikáció. Egy szellemes megjegyzés, néhány jól időzített üzenet, közös nevetés – és az ártatlan társalgásból könnyen kialakulhat valami egészen más. Az asztrológiai leírások az Ikreket társasági, alkalmazkodó és verbálisan ügyes jegyként jellemzik, amely számára maga a flört is szórakoztató játék lehet. 

Ebből azonban veszélyes helyzet is kialakulhat. Előfordulhat, hogy eleinte még ő maga sem veszi komolyan a közeledést. Csak beszélget, viccelődik és élvezi a másik figyelmét. Mire azonban kiderül, hogy valódi vonzalom alakult ki, már sokkal nehezebb meghúzni a határt. És ha a férfi is partner a játékban, az Ikrek kíváncsisága könnyen felülírhatja az óvatosságát.

Az Ikrek veszélyes fegyvere: úgy tud flörtölni, hogy az eleinte szinte teljesen ártatlannak tűnik.

Nyilas csillagjegy – A szívnek nem lehet parancsolni?

A Nyilas csillagjegyűek számára a szabadság különösen fontos. Az asztrológiai hagyomány kalandvágyó, spontán és független jegyként ábrázolja, amely nem kedveli, ha mások akarják megszabni neki, hogyan éljen. 

Ha tehát erős vonzalmat érez valaki iránt, könnyen előfordulhat, hogy először nem a komplikációkat látja meg a helyzetben, hanem az izgalmat.

Különösen veszélyes kombináció lehet számára a titok, a spontaneitás és az érzés, hogy valami olyasmibe csöppent, amit nem lehet előre megtervezni. A Nyilas ráadásul hajlamos lehet a jelen pillanatot előtérbe helyezni, miközben a későbbi következményekkel majd csak akkor foglalkozik, amikor valóban elérkeznek. Egy foglalt férfi azonban még számára is kemény lecke lehet: ami eleinte izgalmas kalandnak látszik, abból könnyen féltékenység, titkolózás és csalódás születhet.

A Nyilas veszélyes fegyvere: spontaneitása és ellenállhatatlan kalandvágya.

Nem a csillagjegy dönti el, ki lépi át a határt

Bármennyire csábító is a horoszkóp alapján megjósolni, ki képes beleszeretni egy foglalt férfiba, egy fontos dolgot érdemes hozzátenni: a csillagjegy nem határozza meg az ember erkölcsi döntéseit vagy párkapcsolati viselkedését.

Az asztrológiai jellemzés a Koshoz valóban társíthat merészséget, az Ikrekhez játékos flörtöt, a Nyilashoz pedig szabadságvágyat, de ettől természetesen egyik jegy szülötte sem lesz automatikusan „férfirabló”. A tiltott vonzalom bármelyik csillagjeggyel megtörténhet. Hogy valaki mit kezd vele, azt már nem a horoszkóp, hanem ő maga dönti el.

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