Ez a 3 csillagjegy még a foglalt pasikra is ráhajt

Kos: számára a hódítás és a kihívás önmagában is izgalmas lehet.

Ikrek: egy ártatlannak induló beszélgetésből pillanatok alatt flörtöt varázsolhat.

Nyilas: szereti a spontaneitást, és nehezen viseli, ha szabályok közé akarják szorítani.

A tiltott helyzet mindhárom jegy számára tartogathat valami izgalmasat – legalábbis az asztrológiai karakterjegyek szerint.

A csillagjegy természetesen senkiről nem dönti el, hogy hűséges-e vagy tiszteletben tartja-e mások párkapcsolatát.

A horoszkóp szerint 3 jegy könnyűvérűbb, mint a többiek és sokszor az sem érdekli, ha a kiszemeltje már foglalt. Lássuk, kik ők!

Ez a 3 csillagjegy a horoszkóp szerint nem feltétlenül rosszindulatú, hanem hirtelenek és nem gondolják át a tetteik következményeit

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Ők a nagy csábítók a horoszkóp szerint

Kos csillagjegy – Minél nehezebb megszerezni, annál érdekesebb lehet

A Kos nő nem arról híres, hogy hosszú heteken keresztül a háttérből figyelné azt, aki megtetszett neki. Az asztrológiában kezdeményező, szenvedélyes és versengő jegyként tartják számon, amely a flörtben is szeret egyértelmű lapokkal játszani. Éppen ezért egy foglalt férfi bizonyos Kosok szemében nemcsak elérhetetlen szerelmet, hanem kihívást is jelenthet. Ha működik a kémia, könnyen azt gondolhatja: miért kellene visszavonulnia csak azért, mert valaki más már korábban felfigyelt ugyanarra a férfira?

Ráadásul a Kos hajlamos lehet előbb cselekedni, és csak utána végiggondolni a következményeket. Egy erős vonzalom pillanatában így könnyebben átléphet olyan határokat is, amelyeket nyugodtabb fejjel talán tiszteletben tartana.

A Kos veszélyes fegyvere: magabiztossága és az, hogy nem fél megtenni az első lépést.

Ikrek csillagjegy – Mire észbe kapsz, már flörtöl is

Az Ikrek egészen más módszerrel hódíthat. Nincs feltétlenül szüksége látványos közeledésre, mert az egyik legerősebb eszköze a kommunikáció. Egy szellemes megjegyzés, néhány jól időzített üzenet, közös nevetés – és az ártatlan társalgásból könnyen kialakulhat valami egészen más. Az asztrológiai leírások az Ikreket társasági, alkalmazkodó és verbálisan ügyes jegyként jellemzik, amely számára maga a flört is szórakoztató játék lehet.