Így csinálhatsz húst a sütőtökből: ezt ették régen, amikor nem tellett pecsenyére

Így vált egy olcsó zöldség a nehéz időkben a húsételek tökéletes illúziójává.

Egyes fűszerek laktató sült hús aromát kölcsönöztek a töknek.

A népi leleményesség családokat mentett meg az éhezéstől.

Régen azért nevezték a sütőtököt a „szegény ember hamis pecsenyéjének” (vagy néhol a szegény ember piskótájának), mert a nehéz időkben és a húsmentes hétköznapokon ez a zöldség helyettesítette a drága húsételeket és ünnepi fogásokat.

A sütőtök rendkívül egészséges, sokoldalúan felhasználható, és jellegzetes, édeskés íze tökéletesen passzol az őszi és téli hangulathoz

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A tökéletes húspótló: sütőtök

A pecsenye, azaz a sült hús a gazdagság, a jólét és az ünnepnapok szimbóluma volt a magyar paraszti konyhában. Amikor a szegényebb rétegeknek nem telt húsra, viszont a tepsiben vagy kemencében pirosra, ropogósra sütött tökszeletek sötétbarna színe és textúrája a sült húsra emlékeztetett.

A 19. században és a 20. század első felében, főleg a világháborúk és a nagy gazdasági világválság idején még a legszegényebb családok kertjében vagy a földek szélén is bőségesen termett, így legalább nem kellett teljesen nélkülözniük.

Emellett a sütőtök kalóriadús, tele van szénhidráttal és rosttal, így a húsokhoz hasonlóan képes volt eltelíteni a gyomrot, és hosszan tartó energiát biztosított a nehéz fizikai munkát végzőknek.

Hogyan készítették a húspótló sütőtököt?

A szegény konyhákon nem álltak rendelkezésre drága fűszerek sem, így a környezetükben fellelhető, hagyományos magyar húsételek − sültek, pörköltek, kolbász − ízvilágát másolták le azzal, ami éppen otthon kéznél volt.

A cél az volt, hogy elnyomják a tök természetes édességét, és helyette sós-fűszeres jelleget adjanak neki.

A sertészsír volt a legfontosabb

A tökszeleteket nem üresen sütötték, hanem alaposan megkenték zsírral. Sülés közben a zsír átjárta a tök rostjait, és megadta azt a telt, szaftos utóízt, ami a valódi pecsenyék sajátossága. Ha akadt a házban egy kevés szalonna, annak a bőrét vagy kisütött zsírját is rákenték.

Krémlevesnek, pürének, rizottóba, tésztaszószokhoz vagy sós pitékbe is használhatod. Na, és persze kávéba is!

Fotó: 123RF

Fokhagyma és vöröshagyma mindenkinél volt otthon

Mindkét hagymaféle a sült húsok elmaradhatatlan kísérője. A fokhagymát összezúzták és a zsíros tökszeletekbe dörzsölték.

A hagyma sütés közben karamellizálódott, ami nagyon hasonlított a hús szaftjának ízéhez.

Só, bors, kömény

Bőségesen sózták és borsozták, szintén azért, hogy a sós-csípős íz domináljon az édességgel szemben. Időnként használtak köménymagot és majorannát is, hiszen ezek a klasszikus magyar sertéspecsenye fűszerei.