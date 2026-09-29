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Így csinálhatsz húst a sütőtökből: ezt ették régen, amikor nem tellett pecsenyére

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors magyar konyha
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 29. 15:30
húsmentes ételreceptsütőtök
Szükségben mutatkozik meg az emberi leleményesség. A világháborúk és a nagy gazdasági világválság idején a szegény embereknek nem telt drága húsokra, volt viszont sütőtök, amit ha ügyesen kentek, sütöttek és fűszereztek, a pecsenyénél is finomabb fogás kerülhetett az asztalra. Mutatjuk a húspótló sült zöldségétel titkos hozzávalóit, ha te is elkészítenéd.
Jónás Ágnes
újságíró
A szerző cikkei
  • Így vált egy olcsó zöldség a nehéz időkben a húsételek tökéletes illúziójává.
  • Egyes fűszerek laktató sült hús aromát kölcsönöztek a töknek.
  • A népi leleményesség családokat mentett meg az éhezéstől. 

Régen azért nevezték a sütőtököt a „szegény ember hamis pecsenyéjének” (vagy néhol a szegény ember piskótájának), mert a nehéz időkben és a húsmentes hétköznapokon ez a zöldség helyettesítette a drága húsételeket és ünnepi fogásokat.

sütőtök
A sütőtök rendkívül egészséges, sokoldalúan felhasználható, és jellegzetes, édeskés íze tökéletesen passzol az őszi és téli hangulathoz
Forrás: 123rf.com

A tökéletes húspótló: sütőtök 

A pecsenye, azaz a sült hús a gazdagság, a jólét és az ünnepnapok szimbóluma volt a magyar paraszti konyhában. Amikor a szegényebb rétegeknek nem telt húsra, viszont a tepsiben vagy kemencében pirosra, ropogósra sütött tökszeletek sötétbarna színe és textúrája a sült húsra emlékeztetett. 

A 19. században és a 20. század első felében, főleg a világháborúk és a nagy gazdasági világválság idején még a legszegényebb családok kertjében vagy a földek szélén is bőségesen termett, így legalább nem kellett teljesen nélkülözniük. 

Emellett a sütőtök kalóriadús, tele van szénhidráttal és rosttal, így a húsokhoz hasonlóan képes volt eltelíteni a gyomrot, és hosszan tartó energiát biztosított a nehéz fizikai munkát végzőknek.

Hogyan készítették a húspótló sütőtököt?

A szegény konyhákon nem álltak rendelkezésre drága fűszerek sem, így a környezetükben fellelhető, hagyományos magyar húsételek − sültek, pörköltek, kolbász − ízvilágát másolták le azzal, ami éppen otthon kéznél volt. 

A cél az volt, hogy elnyomják a tök természetes édességét, és helyette sós-fűszeres jelleget adjanak neki.

A sertészsír volt a legfontosabb

A tökszeleteket nem üresen sütötték, hanem alaposan megkenték zsírral. Sülés közben a zsír átjárta a tök rostjait, és megadta azt a telt, szaftos utóízt, ami a valódi pecsenyék sajátossága. Ha akadt a házban egy kevés szalonna, annak a bőrét vagy kisütött zsírját is rákenték.

Sütőtök szeletelése késsel.
Krémlevesnek, pürének, rizottóba, tésztaszószokhoz vagy sós pitékbe is használhatod. Na, és persze kávéba is!
Fotó: 123RF

Fokhagyma és vöröshagyma mindenkinél volt otthon

Mindkét hagymaféle a sült húsok elmaradhatatlan kísérője. A fokhagymát összezúzták és a zsíros tökszeletekbe dörzsölték. 

A hagyma sütés közben karamellizálódott, ami nagyon hasonlított a hús szaftjának ízéhez. 

Só, bors, kömény 

Bőségesen sózták és borsozták, szintén azért, hogy a sós-csípős íz domináljon az édességgel szemben. Időnként használtak köménymagot és majorannát is, hiszen ezek a klasszikus magyar sertéspecsenye fűszerei. 

Így lett a sütőtökből pörkölt

A zsíros tökszeleteket vékonyan meghintették fűszerpaprikával, ami egyrészt a pörköltes ízvilágot erősítette, másrészt gyönyörű, pirosas, barnás „sült hús” színt is adott az ételnek.

Ezért együnk ősszel minél több sütőtököt

A sütőtök gazdag béta-karotinban, C- és E-vitaminban – ezek erős antioxidánsként támogatják az immunrendszert, és védik a sejteket az öregedéstől. Rostokban gazdag húsa és magas víztartalma serkenti az emésztést, miközben hosszan tartó teltségérzetet biztosít, így hatékonyan segít a testsúly szabályozásában is. A benne található A-vitamin bizonyítottan óvja a szem egészségét, gyulladáscsökkentő vegyületei pedig fokozzák a bőr szépségét és a szervezet általános védekezőképességét.

Te is megkóstolnád a pecsenyét? Készítsd el a baconös-sajtos sütőtököt az alábbi recept szerint:

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