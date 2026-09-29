Az édesanya azt hitte, túlhajszolta magát – néhány hónappal később meghalt

Rengetegen gyászolnak egy édesanyát, aki néhány hónappal azután halt meg, hogy gyógyíthatatlan agydaganatot diagnosztizáltak nála. A fejfájását kezdetben annak tulajdonította, hogy a karácsonyi időszakban túlságosan megerőltette magát.

Az anya sem gondolta, hogy ilyen súlyos a helyzet: agydaganatot diagnosztizáltak nála

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Az anya érezte, hogy valami nincs rendben: agydaganatot találtak nála

Kim Borthwicknél idén januárban diagnosztizáltak egy agresszív daganatot, mindössze egy héttel azután, hogy észrevette: valami nincs rendben. A 36 éves skóciai nő éppen túl volt az ünnepi időszakon férjével, Rossszal és négyéves ikerfiaival, Maxszel és Freddie-vel, de a fejfájása nem akart elmúlni. Eleinte azt gondolta, hogy egyszerűen csak túlhajszolta magát. A fájdalom azonban később „elviselhetetlenné” vált, majd zsibbadni kezdett a keze, testének egyik oldalán elvesztette az érzékelést, és hányás is jelentkezett nála.

Több háziorvosi vizit után Kimet CT-vizsgálatra küldték a sürgősségi osztályra. Röviddel később glioblasztómát diagnosztizáltak nála, amely az egyik legagresszívebb típusú agydaganat.

A mum who was diagnosed with an aggressive form of brain cancer in January after a headache has died, her family have announced.https://t.co/z9SWr8LJpx — STV News (@STVNews) September 22, 2026

Kedden családja a közösségi médiában jelentette be, hogy az édesanya elhunyt szerettei körében.

Egészen az utolsó pillanatig bátor volt és küzdött. Kim rengeteget jelentett nagyon sok embernek, és örökké hiányozni fog. Szeretnénk mindenkinek megköszönni azt a hihetetlen támogatást, amelyet az elmúlt nyolc hónapban nyújtottatok. Ez nagyon sokat jelentett Kimnek és nekünk is.

Kim korábban arról beszélt, hogy saját tapasztalatai ráirányították a figyelmét arra, mennyire kevés figyelem és erőforrás jut az agydaganatok elleni küzdelemre. Az Egyesült Királyságban az agydaganatos betegek túlélési aránya évtizedek óta alig változott. Ezt igazságtalanságnak érezte, különösen annak fényében, hogy számos más daganatos betegség esetében a túlélési arány jelentősen javult ugyanebben az időszakban.

Halála előtt csatlakozott a Brain Cancer Justice (BCJ) nevű kampánycsoporthoz, amely arra szólítja fel a politikusokat, hogy biztosítsanak nagyobb támogatást és finanszírozást a ritka daganatos betegségek kutatására - írja a Mirror.