Farm VIP: Újabb kieső! Mindenki ledöbbent, hogy neki kellett távoznia

Újabb fordulatos Farmgyűlésen vannak túl a Farm VIP piros csapatának tagjai. A hétfői adásban ismét nekik kellett szembenézniük a kiesés lehetőségével, miután elvesztették a termelési feladatot. A szavazás előtt több játékos is latolgatta, kit küldene párbajozni: Sáfrány Emese, Szőke Zsuzsi, Varga Noel és Lorenzo Tano négyesében Horányi Juli neve merült fel, míg Juli, Szabó Franciska és Young G Béci inkább a csapatkapitány Lorenzo vagy a szerintük kevesebbet dolgozó Noel jelölését fontolgatták.

A Farm VIP-ból újabb játékos távozott (Fotó: TV2)

A Farm VIP szereplői döntöttek: neki kellett párbajoznia

A Farmgyűlésen végül a négyes minden tagja Julira szavazott, Franci és Juli azonban Noelre tette az útilaput. Béci nehéz helyzetbe került, hiszen mindkettőjükkel szoros kapcsolatot alakított ki. Végül úgy döntött, hogy a négyes „fejére”, Emesére adja a voksát.

Juli Francival beszélte át, kit hívjon ki párbajozni. Mivel a kihívott fél dönthetett arról, hogy erő, ügyességi vagy logikai feladatban mérkőzzenek meg, Noel kockázatos választásnak tűnt. Juli ennek ellenére végül őt jelölte ki ellenfelének.

Sokat gondolkodtam, és lehet, hogy ez egy nehéz párbaj lesz, de én vállalom a kihívást. Egy fiút fogok kihívni, és a választásom rád esett, Noel

– jelentette ki Juli.

Noel szerint ellenfele merész döntést hozott, ő azonban már korábban is elárulta Bécinek, hogyan reagálna egy ilyen helyzetben. Úgy gondolta, hogy az erőpróbán jó eséllyel ő maradna versenyben, ezért előzetesen azt tervezte, hogy ezt a lehetőséget választja, ha Juli őt hívja ki. A párbaj előtt azonban Noel váratlanul megváltoztatta a tervét.

„Logika semmiképp. Ügyesség” – jelentette ki Noel, döntésével pedig a társait is meglepte.

Sáfrány Emese úgy vélte, a fiatal férfi ismét megmutatta, hogy a látszat ellenére rendkívül figyelmes másokkal.

„Noel egy nagyon érdekes jelenség, mert sokszor, amit mutat magáról, annak a teljes ellentéte. Igazából meglepett a döntése, de ez is azt igazolta be, ahogyan én megismertem. Egy nőkkel nagyon figyelmes férfiról van szó” – fogalmazott Emese.