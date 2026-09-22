Farm VIP: Újabb kieső! Mindenki ledöbbent, hogy neki kellett távoznia

Újabb fordulatos Farmgyűlésen vannak túl a Farm VIP piros csapatának tagjai. A hétfői adásban ismét nekik kellett szembenézniük a kiesés lehetőségével, miután elvesztették a termelési feladatot. A szavazás előtt több játékos is latolgatta, kit küldene párbajozni: Sáfrány Emese, Szőke Zsuzsi, Varga Noel és Lorenzo Tano négyesében Horányi Juli neve merült fel, míg Juli, Szabó Franciska és Young G Béci inkább a csapatkapitány Lorenzo vagy a szerintük kevesebbet dolgozó Noel jelölését fontolgatták.
A Farmgyűlésen végül a négyes minden tagja Julira szavazott, Franci és Juli azonban Noelre tette az útilaput. Béci nehéz helyzetbe került, hiszen mindkettőjükkel szoros kapcsolatot alakított ki. Végül úgy döntött, hogy a négyes „fejére”, Emesére adja a voksát.
Juli Francival beszélte át, kit hívjon ki párbajozni. Mivel a kihívott fél dönthetett arról, hogy erő, ügyességi vagy logikai feladatban mérkőzzenek meg, Noel kockázatos választásnak tűnt. Juli ennek ellenére végül őt jelölte ki ellenfelének.
Sokat gondolkodtam, és lehet, hogy ez egy nehéz párbaj lesz, de én vállalom a kihívást. Egy fiút fogok kihívni, és a választásom rád esett, Noel
– jelentette ki Juli.
Noel szerint ellenfele merész döntést hozott, ő azonban már korábban is elárulta Bécinek, hogyan reagálna egy ilyen helyzetben. Úgy gondolta, hogy az erőpróbán jó eséllyel ő maradna versenyben, ezért előzetesen azt tervezte, hogy ezt a lehetőséget választja, ha Juli őt hívja ki. A párbaj előtt azonban Noel váratlanul megváltoztatta a tervét.
„Logika semmiképp. Ügyesség” – jelentette ki Noel, döntésével pedig a társait is meglepte.
Sáfrány Emese úgy vélte, a fiatal férfi ismét megmutatta, hogy a látszat ellenére rendkívül figyelmes másokkal.
„Noel egy nagyon érdekes jelenség, mert sokszor, amit mutat magáról, annak a teljes ellentéte. Igazából meglepett a döntése, de ez is azt igazolta be, ahogyan én megismertem. Egy nőkkel nagyon figyelmes férfiról van szó” – fogalmazott Emese.
A párbajt végül Horányi Juli nyerte, így Varga Noel számára véget ért a Farm VIP. A búcsú pillanatai több játékost is mélyen megérintettek. Juli külön kiemelte, hogy Noel döntése emberileg sokat jelentett neki.
„Te egy nagyon f*sza srác vagy, és az, amit most megléptél, hogy felajánlottad nekem az ügyességet, és ezzel vállaltad azt, hogy nagyon nagyot kockáztatsz, ez emberileg olyan szinten csillagos ötös, hogy le a kalappal. És ezt neked az élet sokszorosan meg fogja hálálni. Ha bármiben tudok neked segíteni kint, akkor keress” – búcsúzott tőle Juli.
Noel távozása Sáfrány Emesét és Young G Bécit is megrázta. Mindketten könnyezve búcsúztak a játékostól, aki számára a Farm VIP nemcsak a fizikai kihívásokról és a versenyről szólt, hanem fontos emberi kapcsolatokat is hozott.
Annyira szuper és jó emberek, a hétköznapokban ritkán találkozok ilyenekkel. Megmutatják, hogy van remény, hogy sok jó ember él köztünk. Sok mindent tanított nekem ez a műsor, mert volt, amikor elérzékenyültem, és ezeket a mélypontjaimat én általában magamban rendezem, de most megmutathattam egy olyan oldalamat, amit nagyon kevesen ismernek
– mondta Noel a búcsúzáskor.
Béci számára különösen nehéz volt elengedni barátját, hiszen a műsor alatt szoros kötelék alakult ki közöttük.
„Nem gondoltam, hogy ilyen közel kerül bárki a szívemhez” – fogalmazott meghatottan.
A Farm VIP tehát Varga Noel számára véget ért, a pirosak azonban eldöntötték, hogy mostantól fogva nem kímélik a sárgákat. Hogy ez a tervük sikerül-e, kiderül a Farm VIP következő adásaiból!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.